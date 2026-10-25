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Pravda o modrém světle, automobilová story z Opavska a dvoumiliardový rodinný byznys

Jako každou neděli vám přinášíme pravidelný přehled toho nejzajímavějšího, co jsme v končícím týdnu na CzechCrunchi napsali a natočili.

Pavlína NouzováPavlína Nouzová

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Foto: Brano Group / Apple / CzechCrunch
Pavel Juříček, modré světlo a Darek Matwikow
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Krásné nedělní dopoledne! Vítejte u dalšího vydání newsletteru Weekly, kde vám pravidelně vybíráme to nejlepší, co jsme na CzechCrunchi v uplynulých dnech napsali a natočili. Čemu jsme se věnovali tentokrát? Tak třeba novým výzkumům vlivu modrého světla na spánek anebo dvěma českým úspěšným rodinným firmám.

Každou neděli vám naservírujeme nejdůležitější zprávy týdne.

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💙 Modré světlo z mobilu spánek neničí tak, jak se tvrdilo. Skutečný viník večerního bdění leží úplně jinde

🚗 U Opavy vybudoval miliardový byznys, teď ho předává synovi. A říká: Evropa se zbláznila, postupně jdeme pryč

💡 Začal v devadesátkách, z Blanska nakonec vybudoval dvoumiliardový rodinný byznys. Chce rozsvítit celou Evropu

🎮 Umělá inteligence zprznila milované české dílo. Nechutná drzost, komentují AI slop tvůrci známých her

🍳 Po Kiwi.com náramné zhodnocení i z nádobí. Jan Fabini ve stomilionovém dealu vyplatil Jiřího Hlavenku

🛒 Umělá inteligence za nás umí i nakoupit. Proč jí ale Češi zatím nechtějí svěřit platební kartu?

Souhrn těch nejzajímavějších zpráv sepisujeme každý týden do newsletteru Weekly, k jeho odběru se můžete přihlásit v boxu výše nebo zde.

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