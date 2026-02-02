Před lety prošel český startup odtučňovací kúrou. Teď ho o to víc nakopl boom umělé inteligence
Datový startup Apify před časem změnil svoji růstovou strategii, díky čemuž nyní sklízí ovoce. Loni už překonal tržby 600 milionů korun.
Během loňského podzimu, příznačně 10.10., oslavoval datový startup Apify deset let od svého založení. A kromě samotných narozenin bylo důvodů k oslavám několik. „Měli jsme nejlepší rok v historii. Nechci, aby to znělo moc americky, ale fakt se nám daří,“ pochvaluje si spoluzakladatel a ředitel Jan Čurn, když spolu koncem ledna mluvíme. Pro startup, který umožňuje automatizované zpracování dat a web scraping, jsou rostoucí čísla potvrzením, že kráčí dobrým směrem a daří se mu využívat potenciál, který nejen ve vývojářském světě otevřela umělá inteligence. Ještě před několika lety totiž Apify procházelo ozdravnou kúrou, situaci tak dokázalo otočit a nyní sklízí ovoce.
Zatímco před rokem Apify hlásilo, že dosáhlo ročních tržeb na úrovni asi 13 milionů dolarů, tedy 300 milionů korun, ke konci loňska jeho anualizované příjmy (ARR) narostly na 31 milionů dolarů, v přepočtu 630 milionů korun. „A držíme si profitabilitu,“ zdůrazňuje Čurn s tím, že výrazně narostl i počet lidí, kteří nástroj používají: zatímco ke konci roku 2024 bylo aktivních uživatelů kolem 20 tisíc, ke konci loňska jich bylo již 56 tisíc. Počet platících zákazníků vzrostl z přibližně 7 500 na 27 tisíc.
Jako důvod rychlého růstu Čurn označuje zejména „vibe coding“ revoluci, kdy se během loňského roku masivně rozšířily nástroje pro tvorbu kódu pomocí zadávání jednoduchých pokynů umělé inteligenci – na této vlně se veze mimo jiné švédské Lovable, velký úspěch v oboru ale zaznamenal například i český startup Macaly, který se za stovky milionů korun prodal po necelém roce od svého vzniku.
„Našimi zákazníky byli historicky hlavně vývojáři, protože pro používání našeho API jste potřebovali technickou dovednost,“ vysvětluje Čurn. I díky dalším low-code nástrojům jako Zapier, Make nebo n8n se technologická laťka snížila, a Apify je tak dostupnější mnohem většímu množství uživatelů. „Najednou je tu o 150 milionů lidí víc, kteří potřebují data do svých workflows a jsou schopni tyto nástroje používat. Jakmile v nich vytvoří software, potřebují do nich zapojit data, a tehdy přicházíme my,“ doplňuje.
Zhruba polovina obratu Apify pochází ze Spojených států, nynější větší poptávka přitom přichází z řad menších týmů či jednotlivých uživatelů. Byť startup využívají i velké korporace včetně Microsoftu, T-Mobile, Accenture, Grouponu, Siemensu, Decathlonu či Evropské komise, většinu jeho příjmů aktuálně generuje armáda malých vývojářů.
Aby využívání svých nástrojů Apify co nejvíc podpořil, již před časem rozběhl i vlastní tržiště, kam mohou uživatelé nahrávat vlastní automatizace a nabízet je dalším – podobně jako fungují i běžné aplikace například v App Storu od Applu. V prosinci navíc vyhlásil „$1M challenge“, tedy výzvu ve výši jednoho milionu dolarů právě pro tvůrce různých automatizací, web scraperů či sběr dat pro AI. Dle předběžných výsledků výzva fungovala, vyšší stovky developerů ze 153 zemí publikovali téměř tisíc tzv. high-quality actors.
Čurn tak na základě zmiňovaného růstu poptávky i samotného byznysu rozporuje závěry některých odborníků, a to že SaaS byznysům fungujícím na modelu předplatného (Software as a Service) odzvonilo. „To je blbost,“ reaguje na rovinu a doplňuje: „Jasně, v Cursoru nebo Claude si vytvoříte drobné funkce sami, ale v mnoha případech pořád potřebujete garance, že vše bude fungovat, jak má, v zabezpečeném prostředí a s možností integrací. To jsou věci, které raději chcete outsourcovat.“
Navíc se podle Čurna díky AI kódovací revoluci výrazně zvyšuje laťka kvality – software obecně bude lepší, protože je jednodušší jej vytvářet: „Když někdo utratí 500 milionů tokenů za to, aby vytvořil špičkový produkt, raději si ho koupíte jako hotové API, než abyste to zkoušeli dělat znovu, sami a hůř.“
Z matfyzu k vlastnímu byznysu
Dnes dvaačtyřicetiletý Čurn rozbíhal Apify v roce 2015 s Jakubem Baladou. Absolventi matfyzu a dlouholetí kamarádi se se svým nápadem dostali do prestižního Y Combinator Fellowshipu a z kalifornského Mountain View spustili první verzi svého produktu, po návratu do Prahy je podpořili i investoři ze zdejšího fondu Reflex Capital a postupně budovali nástroj, který dokáže z různých webů stahovat data – a jejich řešení pomáhá mimo jiné i v boji s pašeráky dětí či se zaznamenáváním válečných zločinů.
Během let startup rostl, v roce 2022 ale původní plány o uzavření velkého investičního kola rozptýlilo ochlazení trhu. Apify tak muselo i propouštět a změnilo také svoji strategii, udrželo se však v zisku. Po problémovém roce se pak vrátilo k růstové trajektorii a získalo i investici ve výši 70 milionů korun. „Pro mne osobně to bylo asi nejtěžší období. S odstupem času se dá říct, že to pro nás byla nejlepší lekce, jakou jsme mohli dostat,“ zhodnotil zpětně Čurn, když popisoval, jak se z krize vyhrabali.
Pro kontext teď Čurn doplňuje, že jen minulý měsíc v Apify přijali více lidí, než během zmiňovaného období propustili. A dále vyhlíží dobré časy. „Teď cítíme, že jsme ve správný čas na správném místě. Roky jsme budovali marketplace, na kterém vývojáři publikují svůj software a jiní ho kupují a používají. A to je přesně to, co bude teď extrémně potřeba,“ popisuje Čurn. Aby Apify potenciál využilo naplno, dále investuje do svého růstu včetně náboru členů týmů, ale také do marketingu, kdy jen loni uspořádalo nebo podpořilo téměř sto eventů po celém světě.
„Chceme, aby se Apify stalo synonymem pro marketplace s automatizačním softwarem. Jdeme do toho all-in,“ říká Čurn. Kvůli tomu také sám značnou část roku tráví v epicentru globálního AI dění – San Franciscu, kde loni Apify bylo vedle například Kebooly a Rockaway také jedním ze zakládajících členů nového komunitního hubu European Startup Embassy. A také se tam chystá otevřít i vlastní kancelář s plánem zaměstnávat do konce roku alespoň pět lidí.
Do budoucna podle Čurna další vlnu poptávky může podpořit nastupující vlna agentů AI, kteří se dokáží rozhodovat samostatně a sami mohou například i nakupovat. „Proto jsme se stali partnery Agentic AI Foundation a investujeme do vývoje souvisejících protokolů, které umožňují agentům používat externí nástroje,“ říká Čurn.
Prozatím ale uznává, že agenti moc nenakupují a oblast je v plenkách. Nový trh se ve velkém otevře, až budou mít vlastní kreditku a budou opravdu autonomně řešit problémy uživatelů – například dělat výzkum a kupovat si k tomu přístupy k potřebným databázím. „To je budoucnost, u které chceme rozhodně být,“ komentuje Čurn.
A co výhledově čeká samotné Apify? „Máme investory i stock options, takže jednou musí přijít moment jako exit, který přinese zhodnocení. To teď ale neřešíme. Cítíme šanci díky AI posunout Apify o několik levelů dál a být ještě atraktivnější pro strategické kupce nebo vstup na burzu v budoucnu. Soustředíme se čistě na růst a relevanci,“ popisuje Čurn, který doplňuje, že po deseti letech práce pořád baví i jeho samotného. „Tím, jak se trh posouvá, vyvíjí se i výzva pro mě osobně. Do důchodu se zatím nechystám,“ uzavírá.