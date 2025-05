Prodávají tenisky, jako by je našli na smeťáku. Špína z nich sleze, čím více v nich budete chodit

Uložit 0

Působí jako hloupý vtip, na který narazíte během listování desítkami inzerátů, protože sháníte nové tenisky, ale nechcete platit hodně za nové z výroby. Jsou zašlé, znatelně nažloutlé, okopané, prostě zralé do kvalitní čistírny. Nebo rovnou do popelnice. Kdo by je chtěl, navíc za tisíce korun. V tom je ale to kouzlo, na které teď Nike vsadilo s uvedením nové verze jedněch z nejslavnějších tenisek planety. Špinavé ale nebudou navždy, stačí jedna triviální věc.

Není tomu tak dávno, co Nike oznámilo omezení výroby tenisek Air Force 1. V rámci své složité finanční situace, kvůli které mimo jiné odvolalo šéfa a změnilo svůj přístup k maloobchodnímu prodeji, se rozhodlo, že už nechce trh přesycovat svými extrémně úspěšnými botami a naopak věnuje energii vymýšlení nových, inovativnějších modelů, které potřeboval, aby udržel krok s dravějšími značkami.

Firma z amerického Oregonu ale nikdy neřekla, že s Air Force 1, s nimiž poprvé vyrukovala začátkem osmdesátých let, skončí úplně. Proto se za poslední rok objevilo několik aktualizací – některé vycházely ze standardní rotace a speciální byly jen pro drobné barevné úpravy, jiné z exkluzivních spoluprací, které mohou být atraktivní pro vášnivé sběratele tenisek.

Jestli ale nějaká nová varianta oproti ostatním vydaným kouskům obzvlášť vyniká, je to ta, která vyšla před pár dny. A důvod je naprosto zřejmý: Nike mělo tu drzost je uvést do prodeje špinavé! Nikdo soudný by si ušmudlané Air Force 1 přece nekoupil, navíc v momentě, kdy stojí prakticky stejné peníze, tedy v přepočtu okolo tří tisíc korun. Nicméně…

I když Nike neprožívá zvlášť vydařené byznysové období, což naznačuje i fakt, že v posledním čtvrtletí se jeho tržby propadly o zhruba devět procent oproti stejnému období v minulém roce, pořád umí v lidech vzbudit zájem a marketingově z toho těžit. Proto se ošuntělé a nevzhledné Air Force 1 pomalu stávají hitem, o kterém se píše na internetu. Důvodem ale není jen jejich design.

Zatímco klasické Air Force 1, jak je všichni znají, přichází v dokonale bílé, ty nové jsou spíš béžové a působí dojmem, jako by je už někdo pár let nosil. Gumová podrážka je výrazně zažloutlá, kůže je trochu popraskaná, stejně tak jako švy, které tenisky lemují. Patní část je vhodným kandidátem pro popeláře. A vnitřní vložka? Majitel asi chodil celou sezónu ve stejných ponožkách. Přinejlepším.

Nike to celé ale udělalo schválně – nasadilo jakýsi opačný model. Jako by chtělo příběh za těmito teniskami odvyprávět pozpátku. Proto u nich slibuje, že čím více budete v nových, poničených botách chodit, tím více se budou čistit, abyste docílili onoho čistě bílého efektu. Během používání se má totiž postupně odlupovat nanesená textura, která efekt nažloutlých tenisek dělá.

Součástí jsou i dodatečné speciální tkaničky, které se budou opotřebovávat s tím, jak budou vystavovány slunečnímu záření. To je v kontextu těchto konkrétních tenisek opačný princip, i přesto je ale zajímavé, že Nike u svého „stroje času“ myslí i na takové detaily. Cena je stanovena na 130 dolarů, tedy v přepočtu necelé tři tisíce korun – a dostupné jsou výhradně na oficiálním e-shopu.

Že by ovšem Nike vymyslelo něco zcela unikátního? Jen zčásti. Už dříve některé značky uváděly modely, které byly záměrně opotřebené, aby působily autentickým městským dojmem. Protože žádné tenisky v běžném provozu nevydrží dokonalé napořád. Třeba New Balance uvedlo model s natrženými okraji a Puma představila své speedcaty v zelenkavě obnošené barvě. A Balenciaga? Full Destroyed za skoro tisíc eur.

Přeborník v tomto estetickém stylu je ale italská firma Golden Goose, která na tom prakticky postavila svůj byznys. Na svých teniskách si dovolila zanechávat nedodělky, třeba vytahané nitky, a neštítila se ani využívání béžových barevných kombinací, které evokovaly zašlou bílou. A když už byla v tom, schválně nechala designéry poškrábat části podrážky nebo navodit pocit, že mají sneakers okopané špičky.