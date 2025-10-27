Půl roku po startu Oneplay zní z Novy: S cenou hýbat nebudeme, dohledáváme chyby a stavíme AI mozek
Šéfka digitálu TV Nova Lucie Oravčíková buduje AI, která má doporučovat obsah lépe než Netflix. A také rekapituluje půl roku od startu Oneplay.
Podobně jako se daří Seznamu v Česku konkurovat globálnímu hegemonovi Googlu ve vyhledávání na internetu, děje se něco podobného i v oblasti streamování: Netflix, který má po světě přes 300 milionů klientů, je tady pod tlakem platformy Oneplay, jež vznikla spojením služeb O2 TV a Voyo a má tu přes 1,4 milionu platících uživatelů. Služba teď stojí podle své digitální šéfky Lucie Oravčíkové před dalším milníkem: vybudovat vlastní doporučovací systém s umělou inteligenci, který divákům poradí, na co se koukat. A lépe než to dělají zahraniční giganty. „Netflix je pro nás z hlediska dostupnosti a kvality konzumace vzor, ale máme jednu zásadní výhodu – my známe českého diváka,“ říká Oravčíková.
Spojení Voya a O2 TV do společné platformy, které proběhlo na jaře letošního roku, bylo velkou událostí zdejšího entertainmentu. A byl to svým způsobem triumfální moment, který ovšem neproběhl bez chyb a bez výhrad. „Sáhli jsme na strašně moc věcí, které lidi mají rádi,“ přiznává Oravčíková. Mezi nejkontroverznější kroky patřilo zdražení, omezení počtu současně sledujících zařízení a nutnost ukončit podporu starších televizorů.
Migraci zároveň komplikoval fakt, že šlo o spojení dvou odlišných technologických světů. Zatímco uživatelé Voya přešli okamžitě, zákazníci O2 TV museli projít postupným převodem, který kvůli technickým limitacím a velikosti báze trval až do poloviny července. „Probíhalo to v podstatě čtvrt roku,“ popisuje Oravčíková.
Důvodem byly především komplexní systémy na straně operátora O2, který měl různé typy balíčků pro různé zákazníky, jež se se vznikem Oneplay musely komplexně zmigrovat. Takže každý zákazník dostal novou propozici, což u značně regulovaného telekomunikačního odvětví vyžadovalo čas.
I na bývalé uživatele Voya čekalo několik překvapení. „Velký náraz bylo třeba to, že dostali navíc lineární televizi včetně všech kanálů České televize nebo Primy,“ říká Oravčíková a připomíná jeden zdánlivý detail: někteří uživatelé si začali stěžovat na reklamy, které jsou součástí lineárního vysílání, jenže Oneplay slibuje službu bez nich.
„Tohle je komunikačně náročné, protože ne každý divák hned pochopí, že něco je živé vysílání, kde ta reklama standardně je, a my s tím nic neuděláme,“ popisuje problém. Jinými slovy: část diváků zmátlo, že když sledují živé vysílání, sledují vlastně produkt partnerských stanic včetně jejich reklam.
Největší frustrace jí ale prý přináší technické problémy. Ne že by služba nefungovala plošně – šlo spíše o spoustu specifických kombinací. „Když se zeptáte našeho technického ředitele, tak vám řekne, že služba jede, protože je dostupná 99,97 procenta času. Ale i těch 0,03 procenta jsou tisíce lidí,“ vysvětluje Oravčíková.
Často šlo o unikátní kombinace problémů na straně zařízení, připojení a softwaru. „Číslo jedna je slabší konektivita. Číslo dva bývá nepodporované zařízení, které se ale oficiálně tváří jako podporované,“ vyjmenovává nejčastější příčiny. Například některé starší modely televizí LG, Apple TV nebo operačních systémů Android měly trable, které nešly rychle vyřešit a které se nedaly předem odhadnout.
I proto rozjela Nova (ta je podobně jako operátor O2 součástí finanční skupiny PPF) v létě rozsáhlé dotazování zákazníků, kteří hlásili nějaké obtíže. „Dotrekovávali jsme až konkrétní uživatele, volali jsme jim a ptali se, co je jejich konkrétní problém,“ popisuje postup. Dva měsíce sbírali data, identifikovali nejzávažnější chyby a teď je postupně odstraňují.
Specifickou streamingovou oblastí je sport. „Tito uživatelé bývají nejvíc vokální,“ říká diplomaticky Oravčíková. Co má na mysli? Že když kvůli výpadku chvíli nejede seriál, nikdo moc neprotestuje, protože si ho klidně pustí za půl hodiny, ale když vypadne přímý přenos fotbalového utkání, lidé jsou zklamaní okamžitě, protože zápas nepočká. A dávají to hlasitě najevo – volají na zákaznickou linku, stěžují si na sociálních sítích…
Živé sportovní přenosy jsou zkrátka technologicky nejnáročnější disciplína: „V jeden moment přijde strašně moc lidí naráz. To se vám v on-demand světě, kde si pouštíte seriály či filmy, neděje.“ Třeba derby mezi Spartou a Slavií patří k nejsledovanějším eventům, na něž koukají online statisíce diváků, stejně tak jsou podle Oravčíkové technologicky náročné i finále reality show jako Love Island nebo Survivor.
Největším projektem pro příští měsíce je nicméně zmíněné nasazení vlastního doporučovacího systému postaveného na umělé inteligenci. Na rozdíl od konkurence se Oneplay rozhodlo jít vlastní cestou. „Chtěli jsme kupovat, ale zjistili jsme, že všichni dodavatelé si vylámou zuby na lineárním vysílání. Takže jsme se rozhodli, že to budeme vyvíjet interně,“ vysvětluje strategii Lucie Oravčíková.
V podstatě bylo potřeba projít ohromné množství metadat o pořadech, setřídit je a doplnit, aby z nich dokázal nový doporučovací systém vybírat, co komu nabídne. „Nestačí mít jen kategorie jako thriller a jména herců, chceme jít víc do hloubky, rozšiřovat záběr a zpřesňovat,“ říká manažerka s tím, že do budoucna by systém měl umožnit rychle a pružně reagovat i na události, jako je úmrtí známého herce: „Teď někdo musí ručně nastavit, že v nabídce se objeví připomínka s pořady, ve kterých vystupoval.“
Jde přitom o něco, co v případě Netflixu už funguje nějakou dobu. Lucie Oravčíková ale zdůrazňuje, že cestou úplné algoritmizace Oneplay na rozdíl od Netflixu nepůjde: „Klíčová je naše znalost diváků a toho, co tu funguje. Tohle know-how je naše velká výhoda, je to naše domácí aréna, pro Netflix je naopak Česko jen jednou z mnoha malých zemiček. A tohle je naše konkurenční výhoda.“
Po kontroverzním zdražení při spuštění Oneplay pak ještě ujišťuje, že v roce 2026 se změny cen neplánují: „Určitě nebudeme měnit ceny, aniž bychom měnili propozici nebo přidávali něco výrazně navíc. A to není v dohledné budoucnosti na pořadu dne.“
Co naopak na pořadu dne je, byť to ještě nějakou dobu bude trvat, je posilování komunitních a sociálních funkcí, jako je rozšíření aktuální nabídky sportovních statistik a tvorba highlightů i z dalších sportů, protože aktuálně jsou tyto funkce dostupné pouze pro fotbal a hokej.
A pracuje se i na funkcích, které by divákům umožnily sdílet, co sledují, a doporučovat si navzájem obsah podobně jako to lze dělat na Spotify. „Nemůžu ale bohužel slíbit, že to budeme mít hotové už v roce 2026,“ říká Lucie Oravčíková realisticky.