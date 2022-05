Rohlík má vlastní náhradu za kávové kapsle Nespresso. Pečivo nově balí do rozložitelných sáčků

Ambici zbavovat se plastových obalů a dalších přebytečných materiálů, které jdou úplně odstranit nebo minimálně nahradit udržitelnějšími variantami, mají stále více jak zákazníci, tak i obchody. Největší český online supermarket Rohlik.cz teď představil stoprocentně kompostovatelné sáčky, do nichž začíná balit pečivo. Nahradí stávající papírové pytlíky a do budoucna by se do nich mohly balit i další potraviny. Zároveň už Rohlík nabízí také vlastní řadu kávových kapslí, které v jeho nabídce nahradily populární značku Nespresso.

Pro Rohlik.cz, za kterým stojí zakladatel Tomáš Čupr a který loni utržil 12 miliard korun, jsou rozložitelné sáčky další z řady ekologických iniciativ, navazují například na zavedení vratných tašek či šetrnější obaly jeho privátních značek. Sáčky zvané Kuku jsou vyrobeny z kukuřičného škrobu a v kompostu nebo bioodpadu se podle tvrzení online supermarketu rozloží za 28 dní. „Navíc prokazatelně udrží pečivo, ovoce či zeleninu déle čerstvé, podobně jako plastové sáčky. Na rozdíl od nich však bez zatížení životního prostředí,“ uvádí firma.

Za ekologičtější variantou igelitových sáčků stojí rakouská společnost NaKu, která je vyrábí minimálně z 50 procent z obnovitelných surovin, přičemž jsou zcela biologicky rozložitelné. V souladu s evropskou normou EN 13432 se rozpadnou během několika týdnů. Rohlík zmiňuje, že díky tomu mohou zákazníci sáčky využít i tak, že do nich na konci cyklu vloží například slupky od brambor nebo jiný typ podobného odpadu a vyhodí je na kompost či do bioodpadu.

Kávové kapsle Ubomi od Rohlik.cz

„Je to pro nás pilotní fáze a následně chceme začít balit do Kuku sáčků i další produkty. Nechceme však plýtvat, proto plánujeme vypotřebovat stávající zásobu papírových pytlíků na pečivo. Naši zákazníci se s nimi proto ještě nějakou dobu setkají,“ vysvětluje Lutfia Volfová, tisková mluvčí Rohlik.cz. Do popelnic s bioodpadem či na domácí kompost budou moci vedle nových sáčků zákazníci házet také kávové kapsle Ubomi, což je nová privátní značka Rohlíku. Ten s ní před několika týdny přišel poté, co loni skončila jeho spolupráce se značkou Nespresso.

V nabídce online supermarketu je také celá řada dalších kávových kapslí od značek jako Starbucks, L’OR, Costa Coffee nebo Doubleshot, ale Rohlík si postupně buduje vlastní alternativy v rámci celé nabídky. „Naším cílem je rozšířit portfolio privátních značek tak, abychom pokryli celý spotřební koš. Zároveň chceme zákazníkům vždy dopřát vysokou kvalitu za skvělou cenu. Ubomi tedy není o nahrazení jedné značky, protože do budoucna chceme mít privátní značky ve všech kategoriích výrobků,“ říká Lutfia Volfová. Jednou z hlavních myšlenek za kapslemi Ubomi přitom byla opět udržitelnost.

Kávové kapsle jsou proto vyrobeny z přírodního materiálu získaného ze stoprocentní biocelulózy a rostlinných olejů, rozložit se mají do 26 týdnů. Dodavatelem kapslí je lucemburská společnost Capsul-in-Pro, která patří k největším výrobcům prázdných kapslí kompatibilních se systémy Nespresso na trhu. Díky certifikaci TUV OK Home Compost umožňují i právě domácí kompostování. Samotnou kávu pak Rohlíku dodává rodinná pražírna Minges z Německa. Balení deseti kapslí s kávovou směsí stojí 60 korun, jednodruhová káva ve stejném balení je o deset korun dražší. V nabídce Rohlíku tak jde o nejlevnější zboží.