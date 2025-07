Slavia zkouší marketing jako Manchester City. Pouští se do hry, kterou hraje 100 milionů lidí denně

Uložit 0

Máte děti, co už udrží telefon nebo tablet? Tak to stoprocentně znáte Roblox. Nesmírně populární online hru zaměřenou především na ty nejmladší hráče. A právě do této hry a na tuto cílovou skupinu nyní míří fotbalová Slavia, která si od robloxovského spojení slibuje vychování nových fanoušků. „Dnes si zahrají virtuálně, za pár let přijdou na zápas naživo,“ říká šéf klubového marketingu Jakub Mačát.

Fotbalový marketing, to už dávno není jen levnější pivo a klobása. České fotbalové kluby se z trávníků a stadionů natahují k fanouškům napříč různými kanály. Sparta ve spolupráci s Footshopem a Adidasem představila módní kolekci. Slavia si k novým dresům přizvala výtvarníka Pastu Onera. A právě tyto dresy hrají hlavní roli v další slávistické aktivitě – klub vlastněný miliardářem Pavlem Tykačem se jako první v Česku pouští do Robloxu. Hry, která láká stovky milionů hráčů a jejíž potenciál už využívá třeba Manchester City.

Pro uživatele Robloxu si klub z Edenu připravil virtuální kolekci dresů, které jejich herní postavičky mohou obléknout při interakci či hraní s dalšími lidmi. „O Robloxu jsme se bavili už dlouho, ale právě vizuální unikátnost nových dresů pro nás byla finálním impulzem. V tuto chvíli jde tedy především o dresy a budování vlastní komunity. Vytvoření vlastní hry v rámci Robloxu letos v plánu nemáme, ale sledujeme vývoj a nevylučujeme další rozšiřování obsahu,“ říká Mačát.

Roblox totiž není jen nějaká online hra. Je to sbírka nespočtu aktivit, hříček, komunit a obsahu tvořeného jejími uživateli. Těch je denně aktivních 100 milionů, při měsíčním součtu dojdete k číslu 380 milionů – těžko se divit tomu, že se hra stala marketingovým nástrojem pro zmiňovaný Manchester City či sousední United z anglické Premier League. Anebo že se v ní oficiálně prezentují značky od Adidasu až po filmového obra Warner Bros.

Až dvě stě tisíc hráčů měsíčně si Roblox pustí i v Česku. „Vnímáme obrovský globální potenciál. Přes Roblox se může naše značka dostat i k fanouškům, kteří by o nás jinak třeba nikdy neslyšeli. Dnes si zahrají v naší virtuální zóně, zítra si nás vyhledají a za pár let možná přijedou na zápas do Prahy,“ říká Mačát. Už nyní Slavia na Robloxu hlásí stovky prodaných virtuálních dresů a téměř pět stovek členů své komunity. Jenže s popularitou přicházejí i potíže.

Kontroverze Robloxu? Nepřehlížíme, řešíme

Hra s ročními tržbami přes 75 miliard korun dlouhodobě čelí nařčením z agresivní monetizace nezletilých uživatelů, či dokonce z nedostatečného potírání predátorského chování dospělých uživatelů Robloxu vůči dětem. „Tyto negativní jevy nepřehlížíme a dlouhodobě se jim věnujeme v rámci našich dalších aktivit. Společně s odbornými garanty mluvíme s dětmi na přednáškách a workshopech třeba i o tom, jak se chovat bezpečně online, jak poznat nevhodné chování nebo jak čelit kyberšikaně,“ říká marketingový šéf vršovického klubu.

„Věříme, že když rodiče představili dětem Slavii a vzali je na fotbal, tak děti jim zase na oplátku ukážou prostředí Robloxu a v něm Slavii,“ míní. „Může to být ideální způsob, jak vzájemně poznat své světy. Rodiče uvidí, co děti na internetu dělají a v jakém prostoru se pohybují, a děti budou mít k rodičům daleko otevřenější vztah v tématech hraní her nebo trávení času v online prostředí,“ dodává Mačát.

Pro Slavii je to mimochodem v krátké době už druhá videoherní spolupráce. Dva týdny nazpátek při generálce na nový ligový ročník proti Dynamu Drážďany lákal stadion v Edenu nejen samotným sportem, ale i fanouškovskou zónou, v níž nechyběl stánek Kingdom Come: Deliverance 2 od Warhorse Studios.

Vršovický celek se stále trochu neobvyklou formou nedávno prezentoval i v dalším médiu. Na streamovací službě Oneplay vyšel dokument The Masterplan, odhalující zákulisí poslední – mistrovské – sezony. Dal nahlédnout i pod provozní pokličku klubu, před příchodem aktuálního majitele Pavla Tykače čelila Slavia finančním potížím. Zato dnes už od partnerů inkasuje kolem půl miliardy korun.

Stejně jako aktivity v Robloxu je takto štědrý sponzoring v české lize výjimečný. Přesto se v posledních letech ekonomická a marketingová situace i v jiných klubech zajímavě posouvá. Český fotbal čím dál víc láká miliardáře, o rozmanitých aktivitách Sparty už byla řeč, v Brně se zase rýsuje ambiciózní projekt SK Artis Brno, do Liberce se vlévá mladá krev Ondřeje Kanii…

Nemalou roli ve vývoji místního fotbalového byznysu hraje výměna držitele televizních práv a generálního partnera nejvyšší soutěže. Po podpisu smluv se společnostmi O2, respektive Chance proudí do českého fotbalu kolem 700 milionů korun ročně.