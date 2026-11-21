Tady se podle Michelinu dobře najíte za dobré peníze. Ocenění Bib Gourmand má letos už 27 podniků
Od kapřích hranolků přes slovenské halušky po vietnamské phở. Michelin ocenil za dobrý poměr ceny a kvality 27 českých restaurací, 11 je nových.
Baví vás články CzechCrunche?
Vídejte je na Googlu častěji.
Michelinské hvězdy přitahují největší pozornost, při plánování příštího oběda nebo víkendového výletu se ale vyplatí prozkoumat i jinou část slavného gastronomického průvodce. Ocenění Bib Gourmand totiž dostávají podniky, kde podle inspektorů ochutnáte skvělé jídlo za rozumnou cenu, a proto patří mezi ty nejoblíbenější. V novém českém výběru pro rok 2027 jich najdete rovnou sedmadvacet.
Jedenáct restaurací si ocenění vysloužilo nově. Patří mezi ně například pražské podniky Biskup, Skô, Sugo Pasta Bar, Šnycl a Pho100, ale také restaurace na jižní Moravě, Vysočině či v Třeboni. Všechny oceněné jsme rozdělili podle krajů a nováčky označili, ať si můžete své další gastrotoulky snadno naplánovat. A jak letos dopadlo celkové hodnocení Michelinu, si můžete přečíst tady.
Praha
Alma
📍 Praha 1, V Jirchářích | Google Maps
Pražská Alma nabízí restauraci s otevřenou kuchyní, bar i příjemný dvorek. Na menu vedle vyzrálého hovězího dostává hodně prostoru také zelenina a kuchyně spolupracuje s lokálními dodavateli. K jídlu si můžete vybrat z pečlivě sestaveného vinného lístku i koktejlů, které tu umějí s alkoholem i bez něj.
Biskup (nově)
📍 Praha 1, Dlouhá | Google Maps
Na rohu Dlouhé a Hradební propojuje Biskup od Ambiente restauraci s obchodem. Šéfkuchař Jiří Horák tu servíruje českou kuchyni v podobě menších i větších talířů, od vývaru s játrovými knedlíčky po pečené kuře s kolínky a omáčkou na paprice. Sednout si můžete přímo k otevřené kuchyni a cestou domů ještě nakoupit suroviny. Víc si o restauraci můžete přečíst v tomto článku.
Dejvická 34 by Tomáš Černý
📍 Praha 6, Dejvická | Google Maps
Nenápadná, ale dlouhodobě vyhledávaná restaurace Tomáše Černého si na nic nehraje a Biba má opakovaně. V příjemně neformálním prostředí potkává česká kuchyně tu italskou, zvlášť blízko tu mají k těstovinám a dušeným jídlům. Pokud vás baví sledovat kuchaře při práci, zkuste ulovit stůl přímo před kuchyní.
Na Kopci
📍 Praha 5, K Závěrce | Google Maps
Pražská rodinná restaurace kombinuje českou a francouzskou kuchyni a dlouhodobě patří mezi stálice s Bibem. V rezidenční části Smíchova nabízí vedle výhledu do okolí i osobní atmosféru, kterou dotvářejí fotografie z rodinného alba. Michelin doporučuje začít výběrem předkrmů a určitě si nechat místo také na sladké knedlíčky.
Pho100 (nově)
📍 Praha 5, Nádražní | Google Maps
Ve smíchovském Pho100 se všechno točí kolem vietnamské polévky, kterou tu nabízejí ve čtyřech variantách. Stojí za ní bratři Ta, jejichž další restaurace Taro letos získala rovnou jednu hvězdu, a zakládají si na vlastní výrobě, včetně rýžových nudlí připravovaných na stroji dovezeném z Hanoje. Objednáte si přes dotykovou obrazovku a pak můžete od pultu sledovat dění v otevřené kuchyni.
Skô (nově)
📍 Praha 7, Bubenské nábřeží | Google Maps
Do haly 28 v Holešovické tržnici přenesl Tomáš Valkovič chutě svého slovenského dětství. V interiéru od AP Atelieru se podávají různá slovenská jídla včetně langošů, důležitou roli ale hraje také otevřený oheň a grilované maso. K tradičním receptům s moderními prvky si můžete dát čepované pivo nebo naturální vína od českých a slovenských vinařů. Jaká myšlenka za Skô stojí, jsme při jeho rozjezdu psali tady.
Sugo Pasta Bar (nově)
📍 Praha 8, Sokolovská | Google Maps
Karlínské Sugo staví na domácích těstovinách, které doplňuje menší výběr italských klasik včetně třeba arancini. Z otevřené kuchyně přicházejí lehčí kombinace i vydatnější pasta s guanciale a pecorinem. Na závěr tu mají vlastní „tiramisugo“ a celé menu vybízí k tomu, abyste přišli s přáteli a ochutnávali společně. Jeho zakladatel Andrea Sirtori navíc právě teď spustil sesterský Sugo Pizza Bar.
Šnycl (nově)
📍 Praha 5, Nádražní | Google Maps
Jak už název napovídá, ve smíchovském Šnyclu má hlavní slovo vídeňský řízek. Podnik pod kuchařským dohledem Jana Punčocháře ale nabízí také tafelspitz, tedy hovězí vařené ve vývaru, a sladké pečivo. Vídeňskou klasiku doprovází plzeňské pivo i výběr rakouských vín. Michelin chválí příjemně uvolněnou atmosféru a doporučuje rezervaci.
The Eatery
📍 Praha 7, U Uranie | Google Maps
Jedna z oblíbených holešovických restaurací servíruje hravou současnou českou kuchyni a Bib Gourmand už má řadu let. V industriálně laděném prostoru můžete sledovat práci v otevřené kuchyni, zatímco se o vás stará sehraný servis. V poledne je výběr o něco menší než večer, na chuti se tu ale podle inspektorů nešetří.
U Kalendů
📍 Praha 2, Rašínovo nábřeží | Google Maps
Hospoda z rodiny Ambiente se sousední pekárnou je jen kousek od Vltavy. Na menším menu dostávají prostor poctivá česká jídla i suroviny, jako jsou vnitřnosti, kterým se jinde často vyhýbají. Nechybí vepřová líčka, kachní žaludky ani sladké kynuté knedlíky. A samozřejmě chleba a pečivo z vlastní pekárny.
U Matěje
📍 Praha 6, U Matěje | Google Maps
Další restaurace Jana Punčocháře připomíná atmosféru zájezdního hostince a soustředí se na tradiční českou kuchyni v moderním provedení. Na talířích se objevují kapří hranolky, husí droby i trhané husí maso se zelím a bramboráčky. V teplých měsících navíc láká zahrádka pod vzrostlými stromy.
Jihočeský kraj
Goldie
📍 Tábor, Žižkovo náměstí | Google Maps
V táborském hotelu Nautilus na Žižkově náměstí najdete restauraci Goldie, která kombinuje historické prostředí s atmosférou elegantního bistra. Vedle výběru z jídelního lístku nabízí degustační menu včetně vegetariánské varianty a také cenově přístupnější obědy. Michelin mezi specialitami zmiňuje kulajdu, jesetera či steak Rossini.
Šupina a Šupinka
📍 Třeboň, Valy | Google Maps
Kdo někdy slyšel o třeboňských kapřích hranolkách, nejspíš slyšel i o Šupině a Šupince. Ryby jsou tu hlavní specialitou a část jich pochází z místních vod, vybírat ale můžete i z nerybích jídel. V zimě se sedí v elegantnější Šupince, v létě láká také protější Šupina s větší terasou.
Vratislavský dům (nově)
📍 Třeboň, Masarykovo náměstí | Google Maps
Za dalším třeboňským Bibem vyrazte do renesančního domu na náměstí, kde historickou klenbu doplňuje moderní interiér. Ve Vratislavském domě hraje prim grilované maso a ryby, sezonní suroviny přitom odebírají od českých farmářů. Kromě jednotlivých jídel můžete zvolit čtyřchodovou degustaci a v létě pozorovat ruch náměstí z terasy.
Jihomoravský kraj
Apri (nově)
📍 Havraníky | Google Maps
Restaurace Apri je součástí vinařství a hotelu Thaya kousek od rakouských hranic a Národního parku Podyjí. Ve výrazném prostoru se starými dřevěnými trámy vaří sezonní jídla inspirovaná regionem, například vepřová líčka na červeném víně, ryby nebo zvěřinu. K nim vám doporučí vína z vlastních vinic.
Atelier bar & bistro
📍 Brno, Kobližná | Google Maps
Kombinace neformálního bistra, které často mění své menu, a živého baru, kde vám udělají koktejl na míru. Do Atelieru v centru Brna se dá zajít na jediné jídlo i celé menu a večer si snadno protáhnout u vína nebo něčeho ostřejšího. Přesně ten typ podniku, kde se nemusíte držet pevného plánu.
Chateau Petit (nově)
📍 Hlohovec, K zámečku | Google Maps
V areálu hotelu Hraniční zámeček v Hlohovci najdete vedle zámecké budovy také moderní restauraci Chateau Petit. Regionální kuchyni tu stavějí na sezonních surovinách a doprovázejí širokým výběrem českých vín. Za pěkného počasí stojí za pozornost terasa s výhledem do zahrady a na venkovní bazén. Sesterská restaurace Essens pak letos obhájila jednu hvězdu.
Ryzlink (nově)
📍 Mikulov, Zlámalova | Google Maps
Menší restaurace stejnojmenného hotelu na okraji Mikulova nabízí současnou kuchyni s regionální inspirací a výhledy do okolní krajiny. Útulný prostor s množstvím dřeva se v létě otevřením bočních stěn mění v krytou terasu. Vedle výběru z jídelního lístku mají i sestavené menu a k jídlu nalévají místní vína. Sourozencem podniku je totiž hned vedle stojící vinařství Fučík a za oběma projekty je právník, který začínal v PPF. Jeho příběh si můžete přečíst tady.
Soyshi (nově)
📍 Brno-Líšeň, Masarova | Google Maps
Za Soyshi musíte z centra Brna vyrazit do Líšně. Prostorná restaurace s otevřenou kuchyní propojuje japonské, thajské, vietnamské i korejské vlivy. Na talíři se tak mohou potkat třeba hovězí tatarák s hruškou nashi a sezamem nebo grilované kachní prso s drobnými gyozami. Přes den tu funguje také espresso bar.
Valoria
📍 Brno, Bohunická | Google Maps
Brněnská Valoria je zážitková restaurace zaměřená na mezinárodní kuchyni, která se inspiruje ve Francii, Středomoří i Asii. Vedle jednotlivých jídel nabízí také pětichodové nebo sedmichodové degustační menu. Na vinném lístku mají hlavní slovo moravská vína, zajímavý je ale i výběr rumů.
Královéhradecký kraj
Šatlava
📍 Hradec Králové, Dlouhá | Google Maps
Šatlava patří mezi zavedené hradecké adresy a Bib Gourmand její pověst znovu potvrzuje. Za vnitřním dvorem tu najdete restauraci se zimní zahradou a krbem, v sezoně také terasu s výhledem do parku. Tradiční a sezonní jídla dostávají moderní podobu a Michelin vyzdvihuje rovněž zkušený, přátelský servis.
Kraj Vysočina
Zámek Kvasetice (nově)
📍 Kvasetice | Google Maps
Zrekonstruovaný zámek u Havlíčkova Brodu dnes slouží jako butikový hotel s elegantní restaurací. Kuchyně staví na pečlivě vybraných surovinách a nebojí se ani kombinací, jako je rybí polévka s kokosovým mlékem, kari a koriandrem. Vybrat si můžete z jídelního lístku, tříchodového menu i sedmichodové degustace.
Moravskoslezský kraj
Miura
📍 Čeladná | Google Maps
Futuristický hotel Miura v Čeladné ukrývá restauraci, kde k jídlu dostanete také výhled na okolní beskydskou krajinu. Vzdušný prostor s velkými okny a designovými světly odpovídá charakteru celého hotelu. Kuchyně nabízí regionální i mezinárodní klasiku a vedle jednotlivých jídel si můžete objednat také degustační menu.
Olomoucký kraj
Long Story Short Eatery & Bakery
📍 Olomouc, Koželužská | Google Maps
V někdejší vojenské pekárně pod vysokými klenbami funguje moderní bistro s otevřenou kuchyní a vlastním pekařstvím. Menu se řídí sezonou a vedle masa tu dostává prostor i zelenina, houby nebo cizrnové tofu. Jídla se hodí ke sdílení, nechybí kváskový chleba ani sladké pečivo. A ve stejnojmenném hostelu můžete i přespat.
Pardubický kraj
Bohém
📍 Litomyšl, Šantovo náměstí | Google Maps
Litomyšlský Bohém je součástí hotelu Aplaus a soustředí se na českou kuchyni v moderním hávu. Na menu se objevují regionální klasiky, jako je kachna, králík nebo pstruh, inspektoři zvlášť chválí zdejší karlovarské knedlíky. Vedle večerní návštěvy můžete zkusit také oblíbené polední menu.
Plzeňský kraj
Štipec
📍 Plzeň, Riegrova | Google Maps
Vyhlášená plzeňská restaurace s otevřenou kuchyní a pecí, ve které se nejen peče, ale i vaří. Na ohni se tu dělá zelí, zelenina i maso, Michelin doporučuje třeba pečený vepřový bok. Současnou českou kuchyni doplňuje neformální, živá atmosféra a v létě také krytá terasa před podnikem.
Ústecký kraj
Dvůr Perlová voda
📍 Kostelec nad Ohří | Google Maps
Bývalý statek u Budyně nad Ohří se proměnil v restauraci s vlastním minipivovarem a ubytováním. Pod výraznou klenbou můžete sledovat kuchaře i měděné pivovarské kotle. Vaří tu tradiční sezonní jídla z regionálních surovin a chmel na vlastní pivo pěstují na okolních polích. Na místě si koupíte také zavařeniny nebo džemy.