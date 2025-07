Takhle filmově nabitý měsíc tu dlouho nebyl: Superman, Jurský park, Fantastická čtyřka i bába pod kořenem

Uložit 0

Venku je pekelné horko. Ale naštěstí nám červenec dá tunu důvodů schovat se před ním do chladných kin. Posuďte sami: Začne to Jurským parkem, pokračuje Supermanem, následuje Fantastická čtyřka… A jestli se vám nechce vytahovat paty z chladivého bytu, tak zůstaňte u streamů a užijte si nového Sandmana a Nadaci.

1. července

Kořenový vězeň – kino

Zdenooo! Bábu pod kořenem určitě znáte. A teď na film podle jejího příběhu můžete vyrazit do vybraných kin. Uvidíte krvavé béčko, kde nechybí ani Jirka Kára, Lord Špekáček, oživlé stromy nebo kanceláře CzechCrunche, který ke zrodu tohoto úchylného klenotu také přispěl.

2. července

Ježek Sonic 3 – SkyShowtime

Jestli vám tenhle animovaný rychlík utekl v kinech, tak ho už začátkem měsíce doběhnete na streamu. A je to jeden z těch nejpovedenějších „herních“ filmů, který děti nadchne a dospělé taky pobaví.

3. července

Jurský svět: Znovuzrození – kino

Ani jeden nejsme kdovíjakými fanoušky toho, kam se Jurský park/svět vydal po svých původních dílech. Ale trailery téhle novinky se tváří zatím docela slibně.

Sandman – Netflix

Neil Gaiman je teď kontroverzní jméno. Ale jeho Sandman je fantastický – jako komiks i jako seriál. Takže druhou a finální řadu bingneme v kuse. Vlastně ne v kuse, ale natřikrát – druhá půlka nové série začne 24. července, jedna bonusová epizoda pak přijde ještě o týden později. Inu, Netflix.

6. července

Čarodějka – SkyShowtime

Nás hollywoodský muzikálový spektákl Wicked úplně nenadchl, je totiž fakt hodně utahaný, ale byl to jeden z největších hitů loňského roku. Kdo ušetřil čas a nenavštívil kino, může tři hodiny zabít doma.

10. července

Superman – kino

Věří ještě někdo na planetě, že by se filmová adaptace komiksů od DC mohla opravdu dobře povést? My moc ne. Ale… trailery jsou barevné, pozitivní, plné naděje… a takový má Muž z oceli přece být. Navíc ho dělá James Gunn, jehož Guardians of the Galaxy patří k těm lepším marvelovkám. Jo a věděli jste, že nový komiksový Superman vznikal v Česku?

Rituál – kino

Al Pacino v hororu o exorcismu „podle skutečného příběhu“ zní slibně. Dost vlažné recenze, které zatím dostal, už tolik ne…

11. července

Nadace – Apple TV+

Space opera podle krále science fiction Isaaca Asimova vstupuje do své třetí řady. Milovníci původních knih budou nad adaptací kroutit hlavou ještě víc, ale fanoušci epických kosmických příběhů se musí těšit.

Čelisti slaví 50: Úplný pohled do zákulisí – Disney+

Nejslavnější žraločí film všech dob měl nedávno půl století od premiéry. Na Disney+ se snímku i jeho dopadu na popkulturu nebo ochranu přírody podíváte na zoubek (ha ha!).

17. července

Kouzlo derby – kino

Optimista čeká mainstreamovější Okresní přebor. Realista strašlivého kočkopsa, který chce být romantickou komedií s Jiřím Langmajerem i pseudohumorně chlapáckým filmem o fotbálku.

Tajemství loňského léta – kino

Hororová klasika se vrací. A to dokonce v tak retro stylu, že se v ní objeví Jennifer Love Hewitt a Freddie Prinze Jr.!

24. července

Fantastická 4: První kroky – kino

Konečně povedený pokus o zfilmování těchhle superhrdinů? Nadějná marvelovka, která sází na retro stylizaci a něco jiného? Náplast na diváky truchlící po Pedru Pascalovi z The Last of Us? Kéž by vyšlo aspoň jedno z toho!

Doktor na tripu – kino

Dokumentarista David Čálek se rád pouští do kontroverzních témat a teď se parádně trefil – ve svém nejnovějším počinu zkoumá psychedelika a jejich možnosti léčit deprese. Právě s tím se v Česku teď začaly dlouho stojaté vody hodně hýbat, takže je nejvyšší čas zjistit, co a jak.

Letní škola, 2001 – kino

První vietnamský film, který vznikl v české produkci, se ohlíží dvacet let zpátky do Chebu, kam se vrací mladý Kien zpátky ke své rodině po několika letech ve Vietnamu. A my máme dostat pohled na to, jak se první generaci českých Vietnamců u nás vyrůstalo.

31. července

Džob – kino

Nejdřív Gympl, pak Vejška, teď Džob. Jiří Mádl a Tomáš Vorel už zapluli do vod korporátů, vyhoření a nenaplněných ambicí. Snad se u toho filmu ještě uchechtneme a nebude to depresivněrealistická sonda do středního věku.