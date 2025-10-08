Tesla slibovala opravdu levný vůz a co ukázala? Na kost ořezané modely Y a 3, bez rádia i kůže
Místo opravdu levného modelu představila Tesla osekané verze svých tradičních vozů. Ani jejich cena není nijak převratná. Zatím jsou v USA.
Tesla představila levnější verze nejprodávanějších modelů 3 a Y, kterými chce oživit klesající zájem o své elektromobily. Americký výrobce se tak snaží získat zpět pozornost kupců, kteří poslední měsíce stále častěji upřednostňují konkurenční značky nebo čekají na slibované dostupnější modely budoucnosti. Nové základní provedení sedanu Model 3 s označením Standard v USA startuje na 36 990 dolarech, SUV Model Y pak na 39 990 dolarech. To je o pět tisíc dolarů méně než „vyšší“ řady.
Elon Musk dlouho sliboval, že přivede na trh skutečně dostupný elektromobil za méně než 30 tisíc dolarů po odečtení dotací. Jenže místo zbrusu nového modelu nakonec přichází s ořezanými verzemi stávajících aut, které jsou sice levnější, ale pro mnohé investory a analytiky stále příliš drahé.
„Pro trh to znamená, že Tesla sundala roláček jako Steve Jobs a oblékla si mikinu z Walmartu,“ popsal situaci pro agenturu Reuters Michael Ashley Schulman z investiční společnosti Running Point. „Už to není cool rebel na hraně inovací, ale zavedená značka, která se snaží být zároveň Teslou i Toyotou.“
Tesla Model 3 Standard:
Nová základní varianta má přitom pomoct oživit prodeje, které v posledních měsících klesají kvůli rostoucí konkurenci především v Evropě a Číně. Velkou ránu navíc zasadilo zrušení americké dotace ve výši 7 500 dolarů na elektrická auta, která platila do konce září. Paradoxně to znamená, že nové standardní verze jsou ve skutečnosti dražší než ty nyní označené jako prémiové, které ale byly nejlevnějšími modely ještě v září, kdy se na ně dotace vztahovala.
Levnější provedení obou modelů nabízejí dojezd přes 300 mil, tedy zhruba 516 kilometrů na jedno nabití, což je slušná hodnota. Zároveň ale přicházejí o řadu prémiových funkcí – chybí jim automatické přisvětlování reflektorů Autosteer, zadní sedadla nemají vyhřívání ani dotykové obrazovky a zrcátka se musí nastavovat ručně. Model 3 je bez rádia, Model Y přišel o LED světelnou lištu i prosklenou střechu, u obou verzí Tesla zmenšila baterie. Interiér tvoří textilní sedačky, lze si připlatit za veganskou kůži. Klasik by řekl: A není to málo, Antone Pavloviči?
Tesla Model Y Standard:
Investoři a analytici tvrdí, že pokles ceny pod 40 tisíc dolarů sice pomůže, ale očekávali výraznější snížení. „Nevidím v tom způsob, jak odemknout novou poptávku ve velkém měřítku,“ řekl pro Reuters Shay Boloor z výzkumné firmy Futurum Equities. Nové modely navíc budou čelit sílící konkurenci levnějších elektromobilů jako VW ID2, Chevrolet Equinox, Hyundai Ioniq 5 nebo Kia EV4.
V Evropě, kde Muskovy silně pravicové politické názory podkopaly loajalitu ke značce, bude situace ještě náročnější. Tesla tu bude soupeřit s více než tuctem elektrických a plug-in hybridních modelů s cenovkou pod 30 tisíc dolarů, které jsou evropské i čínské provenience. „Dlouhodobě tahle zpráva neřeší problém, který představují levnější čínští konkurenti na globálních trzích,“ uvedl Shawn Campbell z poradenské firmy Camelthorn Investments.
Původně měla Tesla představit opravdu levnější vůz s pracovním označením Model 2, ale Musk jeho vývoj zastavil s argumentem, že se musí soustředit na roboty a robotická taxi. Zatím není jasné, kdy, za kolik a zda vůbec se nové levnější verze objeví v Česku. Ceny jsou známé pouze v dolarech a na českém e-shopu Tesly tyto modely ještě nejsou k dispozici.
Základní Tesla 3 tady stojí už dnes pod milion korun. Objednávky v USA je přitom možné zadávat už nyní, dodávky mají podle webu výrobce začít mezi prosincem 2025 a lednem 2026. Prodeje za oceánem v uplynulém čtvrtletí sice vyskočily na rekord, protože zákazníci spěchali využít dotace před jejich zrušením, očekává se ale, že zbytek roku bude slabší – pokud právě levnější modely nepřivedou k Tesle nové kupce. Před časem pak firma představila i naopak výkonnější verze Modelu Y.