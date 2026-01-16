Z pár milionů dolarů udělali miliardy. První investoři Revolutu si odnáší pohádkové zhodnocení
Britský fond Balderton v bance nadále drží významný podíl, který může dále zhodnotit například při jejím vstupu na burzu.
Velmi pravděpodobně jde o nejlepší startupovou investici v historii Evropy. Během deseti let fungování vzrostla hodnota bankovní aplikace Revolut doslova z nuly na loňských 75 miliard dolarů, v přepočtu téměř 1,6 bilionu korun. V úplných začátcích přitom firmu podpořil britský fond Balderton částkou jeden milion dolarů, ke které v navazujících kolech přidal pár dalších milionů. Teď po deseti letech sklízí první ovoce, v průběhu loňska si totiž fond nechal vyplatit již dvě miliardy dolarů. A pořád v Revolutu drží významný podíl.
Že jde o jednu z nejlukrativnějších venture kapitálových investic evropské historie, informoval deník Financial Times. Odkazuje na své zdroje, podle nichž oznámil Balderton prodej akcií v hodnotě jedné miliardy dolarů a dalších souvisejících dealů v průběhu loňského roku na svém listopadovém výročním meetingu. Dohromady mělo jít o už dvě miliardy dolarů.
Revolut loni v listopadu oznámil, že dokončil tzv. sekundární prodej svých akcií, který jej ohodnotil na celkových 75 miliard dolarů – mezi investory se mimochodem dostali i Češi s fondem Aspire 11. S touto valuací se řadí mezi vůbec nejhodnotnější startupy světa, podle přehledu analytické společnosti CB Insights má vyšší hodnotu jen pět dalších soukromě vlastněných firem: OpenAI, ByteDance, SpaceX, Anthropic a Databricks. V Evropě má navíc v tomto žebříčku Revolut značný náskok – francouzský Mistral se řadí na 33. příčku s valuací 13,25 miliardy dolarů.
Balderton do Revolutu investoval ze svého pátého fondu o původní velikosti 305 milionů dolarů, což znamená, že jen díky sázce na britskou neobanku dosáhl 25násobného zhodnocení tohoto fondu. To je ostatně i důvod, proč Balderton část svého podílu prodal, po deseti letech od úvodní investice již potřebuje alespoň částečně vyplatit své investory.
Podle Financial Times ale nadále drží „významnou“ část svého původního podílu, který v určité době přesahoval deset procent. Aktuálně se spekuluje, že Revolut by již letos mohl vstoupit na burzu, což by potenciálně tento podíl mohlo zhodnotit ještě víc. „Nejlepší společnosti neustále objevují nové příležitosti a my jsme věděli, že zakladatel Nik Storonsky je podnikatel, který přesně toto bude dělat,“ cituje deník partnera Baldertonu Daniela Waterhouse, který několik let zasedal v představenstvu Revolutu.
Balderton vznikl v roce 2000, kdy byl vytvořen jako evropská kancelář fondu Benchmark Capital ze Silicon Valley, v průběhu let se ale od své matky odštěpil. Od té doby podpořil více než 250 firem a do svých fondů od investorů nasbíral přes 5,7 miliardy dolarů. Jeho sázka na Revolut přitom vycházela z premisy, že Evropa může se Spojenými státy bojovat minimálně v oblasti finančních technologií. „Zatímco Evropa již v některých vertikálních odvětvích s USA prohrála, fintech představoval skutečnou šanci,“ citují Financial Times partnera Baldertonu Tima Buntinga.
„Balderton je ryze evropská společnost, která by se mohla stát jedním z největších fondů všech dob. Je to jasný signál, že jak investoři, tak venture kapitálové fondy mohou získat astronomická zhodnocení i z podpory evropských firem,“ komentoval současné dění na LinkedInu novinář Seb Johnson pokrývající startupové dění na starém kontinentu.
Revolut aktuálně využívá přes 65 milionů uživatelů po celém světě, jeden milion z toho i v Česku a na zdejším trhu je prý hrdou dvojkou. Své loňské finanční výsledky firma zatím nepublikovala, v roce 2024 ale její tržby vzrostly o 72 procent na čtyři miliardy dolarů (84 miliard korun) a zisk před zdaněním dosahoval 1,4 miliardy dolarů (30 miliard korun).
Dlouhodobým cílem Revolutu je vybudovat globální banku, která bude obsluhovat sto milionů uživatelů ve sto zemích, o čemž mluvil spoluzakladatel a ředitel Nik Storonsky loni v září u příležitosti desátých narozenin firmy a otevření nového sídla v Londýně. Firma přitom původně vznikla jako aplikace pro cestovatele, kterým nabízela jednoduchou aplikaci a výhodnější podmínky pro směnu různých měn.