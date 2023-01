Žádný fantasy epos. Dungeons & Dragons v traileru ukazuje legraci jako při hraní dračáku s kámoši

Udatní válečníci, mocní čarodějové a lstiví hraničáři, zbystřete! Na vědomí se dává, že filmové zpracování slavné hry na hrdiny Dungeons & Dragons se blíží rychlostí vystřeleného šípu. Už 30. března se jako kouzlem vyvolané objeví v českých kinech a nyní se připomíná novým trailerem, který ukazuje, že D&D je především zábava.

Mocná válečnice, charismatický vůdce, stoický rytíř, učený čaroděj… Hlavní hrdinové filmu Dungeons & Dragons: Čest zlodějů jako by vypadli přímo ze stránek pravidel své herní předlohy. Jenže stačí kouknout na nový trailer a hned je vám jasné, že tohle nebude prostý příběh o tom, jak dobro zvítězilo nad zlem. Tedy, ono to tak dost možná dopadne, ale rozhodně to nebude tak pohádkově přímočaré. Však už trubadúr Elgin hraný Chrisem Pinem v úvodních sekundách hlásí, že on a jeho kumpáni jsou nikoliv rekové, ale zlodějíčci.

Komediální a nevážný tón filmu možná leckoho překvapí, jenže jestli jste alespoň jednou kdysi na škole hráli Dračí doupě – první českou hru na hrdiny inspirovanou právě Dungeons & Dragons –, tak dobře víte, že přesně takhle to v podobných hrách často chodí. Dobrodružství začne vzletně, heroicky a epicky, ale stačí jeden pubertální vtípek, jediný dvojsmysl, jediná popkulturní reference a myšlenky na fantastickou ságu opakující ty nejdramatičtější momenty Pána prstenů letí z okna jako vystřelené trebuchetem.

V tomto ohledu Dungeons & Dragons: Čest zlodějů vypadá jako nesmírně věrná adaptace D&D. To a jemu podobné hry fungují jako společné vyprávění skupiny hráčů (třeba i nás v CzechCrunchi), z nichž jeden je vypravěčem, který pomocí pravidel posuzuje herní situace. Snadno si při sledování traileru představíte, jak právě takový vypravěč družinu hrdinů zavede do zapeklité a vážné scény, načež dobrodruzi se z ní dostanou úsměvným a neočekávaným, ale ve výsledku efektivním způsobem.

Pro znalce papírových Dungeons & Dragons je navíc trailer plný přátelských pomrknutí v podobě známých bytostí a kouzel. V upoutávce řádí například owlbear alias sovověd, magická kombinace sovy a medvěda. Mihne se v něm i mimik, nebezpečné a zubaté monstrum, které na nicnetušící lupiče číhá v maskované podobě nábytku nebo třeba truhly s pokladem. A objeví se i další obávaná monstra jako želatinová kostka a klamopard.

Po filmovém zpracování, ve kterém se ze známějších herců objeví barbarská válečnice Michelle Rodriguezová a záporák Hugh Grant, by navíc měl od stejných producentů přijít i hraný seriál Dungeons & Dragons. Společnosti eOne a Paramount Pictures oznámily práce na přinejmenším osmi epizodách pro streamovací službu Paramount+. Na projektu pracuje Rawson Marshall Thurber, tvůrce netflixovského blockbusteru Red Notice s Gal Gadot, Dwaynem Johnsonem a Ryanem Reynoldsem v hlavních rolích.

Dungeons & Dragons, jež hráče baví už skoro půl století, obecně zažívají v posledních letech obrovský nárůst popularity napříč různými médii. Aktuální edice pravidel se poprvé v historii dočkala vydání české varianty nazvané Jeskyně a draci. Streamované herní seance v podání influencerů nebo herců a dabérů lákají na Twitchi a YouTube miliony sledujících. Chystá se třetí díl legendární Baldur’s Gate, jedné z nejpopulárnějších videoherních adaptací D&D.

Vydavatel hry Wizards of the Coast také oznámil velkolepé plány, v nichž figurují například virtuální herní stoly s 3D grafikou, které zprostředkují stejný zážitek jako setkání s přáteli u stolu. V současnosti ale také sklízí ostrou kritiku kvůli plánované nové verzi pravidel, se kterou se pojí změna licencí pro doplňkovou tvorbu. Mezi padesáti miliony hráčů D&D se totiž nachází nemálo těch, kteří komunitu podporují vlastními výtvory a jimž se nové podmínky diktované velkým korporátem nelíbí.