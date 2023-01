Bitcoin sílí. Jeho mocný podporovatel Peter Thiel se ho ale před rokem zbavil a vydělal desítky miliard

Na pódiu největší kryptokonference světa v Miami měl Peter Thiel loni v dubnu jasno: „Kryptoměny převládnou, doba klasických peněz končí.“ Mluvil jako prorok a jako někdo, kdo do bitcoinu investoval už v roce 2014. Jen se posluchačům zapomněl zmínit, že ve chvíli, kdy jim kázal o novém finančním řádu, už žádné bitcoiny neměl. Jeho fond Founders Fund se krypta pár týdnů předtím zbavil, vyměnil je za staré dobré peníze a náramně na tom vydělal. Akorát včas před kolosálním pádem.

V Silicon Valley má pětapadesátiletý Peter Thiel pověst vizionáře. Byl prvním investorem do Facebooku, sám stál u vzniku slavných firem jako PayPal nebo Palantir, jeho fond Founders Fund vložil peníze do známých a úspěšných startupů typu Airbnb či SpaceX a dlouhodobě – podobně jako jeho byznysový kumpán Elon Musk – platil za kryptoměnového věrozvěsta. Jeho aureolu v posledních letech sice narušilo zapojení do politiky a podpora Donalda Trumpa a jeho následovníků, místo v technologickém panteonu mu ale nikdo nebere.

Jak ovšem nyní upozornil deník Financial Times, i když Thiel rád a opakovaně horoval pro bitcoin, možnost vydělat byla nakonec silnější. Jeho společnost nejznámější kryptoměnu postupně nakupovala ve velkém. V roce 2014, když s investicemi začala, stál jeden bitcoin 750 dolarů, v listopadu 2021 se obchodoval bezmála za 70 tisíc dolarů. To odpovídá stonásobnému růstu. A přesně takový růst Thiel předpovídal i na vzpomínané konferenci v Miami. V dubnu 2022 se jeden bitcoin obchodoval za 44 tisíc dolarů. To byly časy…

Founders Fund podle zdrojů Financial Times z kryptoměnových investic vystoupil během loňského března, kdy cena bitcoinu oscilovala mezi 37 a 47 tisíci dolarů, ethereum tehdy stálo od 2,5 do 3,5 tisíce dolarů. Ve srovnání s historickými maximy z podzimu 2021 sice téměř poloviční hodnoty, ovšem ve srovnání s tím, co přišlo později, ještě pořád nebetyčné výšiny. Thiel a jeho firma na prodeji kryptoaktiv údajně vydělali 1,8 miliardy dolarů, tedy asi 45 miliard korun.

Je třeba uznat, že z čistě byznysového hlediska je prodali tak akorát – sice nestihli vrchol, ale vzhledem k tomu, že kryptoměny nakupovali za podstatně nižší valuace, výnosnost byla i tak náramná. Navíc trefili dobu, protože jen pár týdnů poté odstartovala série kryptopohrom, které vyplnily zbytek roku 2022.

Nejprve v květnu explodovala blockchainová síť Terra a na ní navázaná kryptoměna luna, v létě zkrachovala kryptobanka Celsius Network a na podzim vše dokonal pád kryptoburzy FTX. Mezitím nastalo ještě několik dalších bankrotů a výplachů, výsledkem čehož byl propad bitcoinu až k 15 tisícům dolarů.

Většina kryptofirem, které v minulých dvou letech surfovaly na vlně mohutného zájmu, ohlásila v posledních měsících razantní škrty a propouštění: lidí se zbavují burzy jako Coinbase, Crypto.com či Kraken, obchodní aplikace typu Robinhood, jen Binance a její šéf Changpeng Zhao se zatím tváří, že jedou dál. A poměrně pozitivní signály vysílá i česká skupina SatoshiLabs, která vyrábí například hardwarovou peněženku Trezor a problémy kryptoburz jí přihrály spoustu nových klientů, kteří hledají větší bezpečí.

Jak je na tom nyní Thiel s bitcoinem, respektive zda si pořád myslí, že to je budoucnost finančního systému a že velké banky jako JPMorgan Chase by do něj měly ve větším investovat, není známo. Faktem ale je, že po několikaměsíční depresi nyní kryptoměny zase ožily. Za posledních sedm dní podle portálu Coingecko bitcoin posílil o sedmnáct procent na více než 21 tisíc dolarů, ethereum o jedenáct procent na více než 1 500 dolarů a taková shiba inu přidala dokonce šestadvacet procent.

Jestli to bitcoinu a spol. vydrží, je samozřejmě otázka, protože v polovině ledna začaly stoupat i akciové indexy typu S&P 500, jenže to platilo jen na pár dní a pak opět spadly dolů… A jak známo, bitcoin výkony akcií do značné míry kopíruje.