Češi vytvořili nový díl kultovní série. Vezmou vás do středověké Kutné Hory, ale Kingdom Come to není
Brněnská herní firma Ashborne Games musela přežít odchod vývojářů do Warhorse Studios, teď vydává strategickou hru The Guild 1 Remake: Europa 1410.
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Tvoří ji Češi. Odehrává se ve středověku. Podíváte se v ní i do Kutné Hory. Sází na skutečnou historii. Ale nové Kingdom Come: Deliverance to není – ačkoliv právě s ním má pár překvapivých spojení. Česká videoherní novinka nicméně navazuje na jinou kultovní sérii, která je herním veteránům dobře známá.
Tahle hra se nerodila snadno. Vyvinulo ji brněnské studio Ashborne Games, které před pár lety příjemně překvapilo domácí hráče titulem Last Train Home, jenž vyprávěl příběh československých legionářů za první světové války. Jenže loni velká část firmy včetně jejího šéfa a spoluzakladatele Petra Koláře zamířila do Warhorse Studios, k tvůrcům Kingdom Come: Deliverance.
Je proto vcelku kuriózní, že v oslabeném studiu Ashborne vznikla hra, co má s KCD leccos společného. Také vás přenese do českého středověku na počátku patnáctého století. Navíc nejen do něj, ale i do Polska, Rakouska a Německa. Také se v ní potkáte s autenticky zpracovaným prostředím, obyvateli a společností středověku. A podobně jako v Kingdom Come hrajete za kovářského synka, tak i v ní můžete začít třeba jako kovář. Jenže pak už vás čeká úplně jiná cesta.
The Guild 1 Remake: Europa 1410, která právě vyšla s cenovkou ani ne 500 korun na Steamu, je totiž simulace a strategie zaměřená na obchod, řemeslo, politické pletichaření, strategické sňatky i zrádný zločin. Jak trochu krkolomný název prozrazuje, česká hra – jejíž hraný trailer se natáčel na Barrandově – je vylepšenou předělávkou čtyřiadvacet let starého prvního titulu z kultovní série The Guild. A stejně jako dříve se i teď stanete hlavou rodu, který se rozhodne urvat si své místo na slunci.
Hra vás vezme do šestice měst střední Evropy, české fanoušky nejvíc zaujme (kromě českých titulků) Kutná Hora i s rozestavěným chrámem svaté Barbory. V těchto kulisách odstartujete osud své dynastie, který bude pokaždé jiný. The Guild na rozdíl od KCD nesází na silný scénář a jediný příběh, ale umožní vám zažít život kupce nebo třeba lupiče. Cest k bohatství a slávě vede stejně jako ve skutečném středověku několik.
Nicméně cesta samotných tvůrců byla kvůli hromadnému odchodu vývojářů do Warhorse Studios složitá. „The Guild je v některých ohledech větší a komplexnější než Last Train Home. Vyvíjet hru s podstatně menšími prostředky je poměrně náročné,“ popsala už dříve pro CzechCrunch zrod novinky současná hlava brněnského studia Crina-Maria Ionescu. A tak trochu paradoxně mohli v Ashborne zúročit i zkušenosti z Kingdom Come: Deliverance 2.
Ještě před odchodem Koláře a spol. se totiž členové studia zapojili do tvorby rozšíření této miliardové české hry. „Spolupráce nám přinesla cenné zkušenosti a byla oboustranně výhodná, což také umožnilo následný přestup vývojářů. Po něm to nebylo jednoduché, taková změna přirozeně každého zasáhla, ale bez ohledu na okolnosti věříme, že vše zvládneme,“ zmínila Ionescu. Dokončit hru v Ashborne Games zvládli. A dnes vydávají The Guild 1 Remake: Europa 1410 na Steamu. Teď už jen zbývá z ní vybudovat úspěšnou dynastii.
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