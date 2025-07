Chcete akcie OpenAI a SpaceX? Češi si je koupit mohou, Američané ne. Je to ale krypto trik

Uložit 0

SpaceX a OpenAI jsou dva ze tří nejhodnotnějších startupů světa: vesmírná firma Elona Muska má hodnotu 350 miliard dolarů a tvůrce ChatGPT atakuje 300 miliard. Přestože zatím nejsou na burze, objevila se nyní možnost, jak si koupit „jejich akcie“. V podobě tokenů, tedy jako krypto, je evropským zákazníkům nabízí investiční platforma Robinhood. A budí tím vášně. Její vlastní cenné papíry jsou pak jednou z letošních hvězd Wall Streetu.

Evropané nejsou zvyklí na to, že by novinky ze světa technologií a investic mohli otestovat dřív než Američané. A už vůbec ne, že by v Evropské unii bylo dostupné něco, co je v USA zapovězené kvůli přísné regulaci. Jenže Robinhood svou novinku vypustil právě na starém kontinentu s tím, že za oceánem by mu něco takového nedovolila tamní Komise pro cenné papíry, známá pod zkratkou SEC.

O co jde? O takzvané tokenizované akcie. V podstatě se jedná o digitální certifikát, který běží na ethereové síti Arbitrum a který se chová do určité míry jako ETF: kopíruje cenu aktiva, na které je navázaný. Takže když jde o tokenizovanou akcii Applu, její hodnota stoupá a klesá podle toho, jak se chová cena reálné akcie Applu.

Výhodou takového tokenu je, že se dá nekonečně dělit, lze s ním obchodovat na rozdíl od klasických akcií a ETF nonstop a jednotlivé transakce s ním jsou zaznamenané v blockchainu včetně vývoje ceny. Nevýhodou je, že to je derivát bez faktické vazby na podkladovou akcii, takže jeho majitel nemá majetkový podíl v Applu či Nvidii, neplynou mu žádné dividendy ani nemůže uplatňovat hlasovací práva.

„Když si kupujete tokenové akcie, nekupujete si skutečné akcie. Kupujete si kontrakty, které sledují jejich ceny, jež jsou zaznamenané v blockchainu,“ přiznala v prohlášení společnost Robinhood.

Pokud je podkladovým cenným papírem akcie veřejně obchodované společnosti, je logika chování tokenu poměrně jasná. Jiná situace nastává, když Robinhood nabízí tokeny navázané na akcie OpenAI a SpaceX. Tedy firem, které na burze nejsou a jejichž akcie primárně drží zaměstnanci těchto firem, jejich zakladatelé a investoři. A s nimiž se sice obchoduje, ale jen na sekundárním, tedy nikoliv veřejném trhu.

„Problém je, že neexistuje garance, že tyto tokeny budou skutečně trackovat cenu OpenAI, když postrádají opravdová podkladová práva a mohou čelit i trablům s likviditou,“ upozornil pro server Decrypt analytik Kurt Watkins. Robinhood na kritiku, která se na jeho adresu objevila, reagoval tvrzením, že vše bude transparentní a korektní. Společnost zároveň slíbila, že každému uživateli, který se do 7. července přihlásí v aplikaci, daruje tyto tokeny v hodnotě pěti eur.

Mluvčí Rouky Diallo pak ještě dodala: „Tyto tokeny poskytnou retailovým investorům nepřímou expozici na privátní trhy, otevřou jim k nim přístup, a to díky tomu, že Robinhood drží podíl ve speciálním investičním vehiklu.“ Neupřesnila však, co přesně za vehikl (v investorské hantýrce výraz pro zvláštní firmu) to je a jak se k podílům ve SpaceX či v OpenAI dostal. Do obou společností nicméně různými cestami investovaly už desítky fondů a o jejich akcie bývá mezi investory enormní zájem.

OpenAI už se dokonce od Robinhoodu a jeho tokenů distancovalo, na sociální síti X firma vydala prohlášení, že s ním na projektu nijak nespolupracuje, že veřejnost vybízí k maximální opatrnosti a že nákup tokenů nerovná se vlastnictví majetkového podílu. Elon Musk, zakladatel SpaceX, si kvůli tomu do OpenAI rýpnul – tam jde ale především o jeho spor se šéfem firmy Samem Altmanem, protože ji kdysi rozjížděli spolu a pak se rozešli. Jak se Musk, respektive SpaceX staví k samotnému projektu tokenů od Robinhoodu, zatím není známo.

These “OpenAI tokens” are not OpenAI equity. We did not partner with Robinhood, were not involved in this, and do not endorse it. Any transfer of OpenAI equity requires our approval—we did not approve any transfer.

Please be careful.

— OpenAI Newsroom (@OpenAINewsroom) July 2, 2025