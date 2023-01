Econeu ochromil špatný výběr vedení, byznys klesl. Šéf e-shopu s ekologickou drogerií radí, jak to řešit

Tuzemská e-commerce loni poprvé ve své historii klesla, což se negativně podepsalo na výsledcích mnoha firem. I když některé rostly, většina zaznamenala snižující se tržby, což je také případ ekologického e-shopu Econea. Kromě tržní krize se ale musel popasovat také s interními problémy, které nakonec vyústily v odchod původního ředitele. Jedním z hlavních faktorů, které k tomu vedly, bylo údajně to, že lidé ve firmě na znamení, že je něco špatně, dlouho nereagovali.

Co Martin Mates říká na to, že česká e-commerce poprvé ve své historii meziročně klesla? „Asi to není nic překvapivého vzhledem k inflaci, úrokovým sazbám a zdražování energií. Je logické, že se trh ochladí a některé segmenty i v rámci e-commerce jsou náchylnější než jiné. Také je to srovnání s nafouknutým covidovým rokem, který poslal všechny do onlinu, takže to není dle mého názoru ještě taková katastrofa,“ říká.

Zároveň však přiznává, že byznysově byl loňský rok pro Econeu náročný, tržby jí klesly o devět procent. Celá e-commerce však zaznamenala propad o dvanáct procent. „Takže jsme na tom o chloupek lépe než trh. Dopadli jsme nakonec výrazně lépe, než byly naše pesimistické odhady,“ popisuje Mates.

Foto: Econea Martin Mates a Pavel Milan Černý, spoluzakladatelé e-shopu Econea

„Vzhledem k tomu, že jsme procházeli náročnými interními změnami a náš eko/bio segment je první na ráně, když lidé začínají šetřit, jsme celkově spokojeni. I když je to takové malé vítězství. Někteří hráči z našeho odvětví dopadli bohužel výrazně hůře,“ doplňuje dále šéf e-shopu.

V aktuálním nelehkém období ostatním e-shopům doporučuje, aby se mnohem více zaměřily na zisk a finanční zdraví, měly vše spočítané a optimalizovaly své náklady. „Na trhu každý natahuje ruku k e-shopařům se svou službou na XY, ono se to pak strašně nasčítá,“ upozorňuje.

Hodně z e-shopů je navíc podle Matese zadlužených, dlouhodobě se pohybují kolem nuly, a jejich byznys je tak křehký. V případě vznikajících problémů radí, aby reagovaly rychle a neotálely, některé změny totiž vyžadují hodně času a někdy už může být pozdě. Ostatně to byla jedna z věcí, které ovlivnily situaci v Econee.

„Nechali jsme problém dlouho ve fázi doufání a víry, že to zvedneme. Reagovali jsme minutu po dvanácté,“ říká Mates. Econea se dostala do úzkých, když se snažila překlopit do více profesního řízení. „Napoprvé se nám nepodařilo sestavit kvalitní management a dobře škálovat firmu. Se společníkem Pavlem Milanem Černým to pro nás bylo náročné. Nakonec to vyústilo v Pavlův odchod z exekutivní role a předání důvěry ve mě jako nového ředitele,“ popisuje Mates.

„Nefungovali jsme dobře a to nás v jednu chvíli dohnalo do kouta. V takovém koutě je pak dobré vyhledat pomoc, jednat a rychle se učit. Přesně o tom byl náš rok 2022. Celou firmu jsme zúžili, přeskládali a ozdravili. Nyní je to úplně jiná harmonika a my jsme připraveni jít dál,“ dodává.

Econee hodně pomohl zkušený manažer Martin Černohorský, který dříve působil ve společnosti Etnetera. „Jsme si názorově velmi blízko a jeho způsob vedení lidí nám hodně sedí. Domluvili jsme se, že nám pomůže za část equity,“ říká Mates s tím, že první, co čeho se firma musela pustit, bylo narovnání týmu a převzetí odpovědnosti. Celý rok se tak nesl ve znamení změn a na konci e-shop úplně obměnil celý management.

„Naštěstí myšlenka našeho projektu je v nás tak hluboko, že většina týmu to chtěla zvládnout, to je základ. Bylo to letos o tvrdé práci za málo peněz a kdo nechtěl, tak ve firmě nezůstal. Výhodou je, že pokud se to podaří, všichni v týmu cítí, že je to jejich práce a jsou na to náležitě hrdí. Pokud se pak ve firmě objeví někdo, kdo se jen veze, tým ho okamžitě vykouše a funguje to skoro samo,“ dodává Mates.