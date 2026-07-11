Gastroprůvodce po Vinohradech. Kam tu nejradši chodí Italové a kde se schovává poklad z Beskyd?
Na Vinohradech je blaze a najdete tu i kopu zajímavých podniků. V našem průvodci najdete seznam těch, které máme nejradši my.
Vinohrady jsou prémiová čtvrť a zajít si sem můžeme do opravdu parádních podniků, ať už si chcete dát rychlé kafe, svěží oběd nebo netradiční večeři. V dalším vydání našeho gastronomického průvodce, který vzniká ve spolupráci se společností Storyous, přinášíme tipy na místa, která tu máme nejradši my. A jelikož jsou Vinohrady rozsáhlé, nezapomeňte se podívat i do našeho speciálního průvodce po náměstí Jiřího z Poděbrad.
Na kafe a brunch nebo oběd
Bistro Café Laskavá
Heslem čeho je moc, toho je příliš se v téhle kavárně rozhodně neřídí a je to dobře! Zajít si sem můžete na hříšně dobré brunche plné kvalitních uzenin a másla, domácí sladkosti, opečené obložené kváskové chleby nebo vejce na mnoho způsobů. A pobýt u toho v sympaticky rustikálním interiéru, ze kterého se vám nebude chtít pryč.
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Grøn
Jíst každý den v Laskavé ale nejde a uvědomují si to i její majitelé, kteří proto hned vedle rozjeli loni i bistro Grøn, kde prim naopak hraje zelenina, kvalitní vajíčka či maso, Josper gril a nejrůznější zdravé suroviny. Ani náhodou to tu není o fitness stravě, úplně daleko k ní ale místní pokrmy taky nemají. Ovšem nebojte, i tady si dáte víno nebo třeba pivo. A pro lehký oběd je to ideální volba.
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mamacoffee
Dneska je výběrových kaváren a pražíren tolik, že ani nevíte, kam zajít dřív. Než ale tahle situace nastala, bylo v Praze mamacoffee, jedna z první českých výběrových pražíren a jeden z vůbec prvních fair trade coffee obchodů ve střední Evropě. A tak jestli se budete pohybovat mezi I. P. Pavlova a náměstím Míru, zajděte načerpat atmosféru do místní pobočky. Kafe mají skvělé.
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Version Coffee
Kousek od Laskavé najdete i kavárnu Version, což je právě příklad moderního podniku s vlastní pražírnou. Posedět si můžete před ním na Anglické ulici anebo si vevnitř třeba zabrat stolek s šachy a zkusit si zahrát. V rámci sezónních meníček ochutnáte kromě klasických kávových nápojů i nejrůznější speciály a k tomu doporučujeme zkusit něco sladkého.
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La Bohème Café
O něco dál v Sázavské pak můžete zajít do další kavárny a pražírny, která dbá nejen na původ svých zrn, ale i na sociální dopady jejich pěstování. I La Bohème Café se pyšní tím, že je jednou z prvních pražíren výběrové kávy v Evropě, a zájem o tuhle komoditu je tu všudypřítomný.
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Ô-mai
V kavárně, kterou vedou životní partneři Quang Nhat Ha a Ngan Vu, si dáte kávu z amsterdamské pražírny DAK, k ní ale taky pořádnou porci vietnamského vibu a chutí. Ať už v kávových specialitách nebo jídlech, jako jsou pandan vafle.
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Srnky
Tipy na brunchové spoty by nebyly kompletní, kdybychom vynechali bistro Srnky, kdysi známé jako Mezi srnky. Matoucí předložka sice zmizela, lahodné celodenní „snídaně“, kam kromě profláknutých vajec patří taky třeba lečo, holandský řízek nebo rýžová kaše, zůstaly. K vyzkoušení máte na Vinohradech hned dvě příležitosti.
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Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách – Srnky Sázavská
Vila 63 – Tip Storyous
Vinohradské prvorepublikové vily jsou pojem sám o sobě, když se do jedné navíc přidá domácká kavárna s cukrárnou, jednoduchou kuchyní a zahrádkou, kam se můžete zašít před hlukem kolem, je to téměř neodolatelná kombinace. Právě takovou najdete v Říčanské ulici, ve Vile 63, kterou před třemi lety rozjely majitelky vršovického Cafe Jen. V místní zahrádce plyne čas svým tempem a trávit ho tu můžete od rána do večera, od kávy po víno. Patří sem taky kupa pop-upů, od těch se sladkými knedlíky po svařákové.
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Bejgl
Tahle novinka otevřela letos na jaře kousek od Jiřího z Poděbrad. A stojí za ní Američanka Katie Perkins, která si v komunitě expatů získala reputaci skvělé pekařky, ke které se pro její výtvory chodilo domů – dokud si tedy nesplnila sen a neotevřela vlastní prodejnu s kalifornskými bagely. Na sezení to tu není, samotné pečivo nebo jeho různě oblečené verze si můžete ale vychutnat například v nedalekém parku. A samozřejmě i tady seženete něco sladkého.
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Pro pečivo
Arte Bianca
Před touhle pekárnou se pravidelně stojí fronty a často v nich najdete i rodilé Italy, kteří si sem chodí pro focacciu, čerstvé cornetto nebo sicilské cannoli. Italská pekárna a bistro Arte Bianca má česko-italské zakladatele a na jejich výtvorech je to znát.
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Solo bakery
Pokud dáváte přednost severskému typu pečiva, pokračujte od Arte Bianca směrem do Nuslí a až se s vámi začne Bělehradská ulice svažovat, dívejte se po nenápadném podniku bývalého lyžařského instruktora Jana Náhlovského. Solo tu nahradilo pekárnu Praktika, litovat ale není třeba, protože místní kardamomové pletence a další pečivo si nezadají s tím z Kodaně.
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Maison Gabriella Delicatessen & Palmier Bakery
Nenápadný obchůdek a bistro v jednom patří k těm nejzajímavějším lahůdkářstvím, která můžete v Praze najít. Až vejdete, nebudete vědět, na co koukat dřív – jestli na krásnou zeleninu, barevné zavařovačky, marmelády a další pochutiny nebo na produkci místní pekárny. Nad vybranými jídly si tu můžete navíc posedět, jen pozor, domů jich pak pravděpodobně nakoupíte ještě víc.
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Na pizzu a spol.
Neapolis
Malé bistro, kde řádí svérázný kuchař Marco a kde si dáte pizzu, těstoviny a další dobroty jako z Neapole, má podle mnoha návštěvníků jedinou chybu – právě to, že je malé a nevejde se sem moc lidí. O to zajímavější to tu ale je a to ani nemluvíme o designově vymazleném interiéru. Takže pokud máte rádi Itálii, tohle by měla být vaše další vinohradská zastávka.
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Da Pietro
Ta nejlepší plzeňská pizzerie má už nějakou dobu pobočku i na Vinohradech. A i tady mají speciální neapolskou pec a i tady si vedle pizzy můžete dát spoustu dalších vyladěných jídel. Celkem pravidelně se tu konají speciální akce a vedle naturálních vín stojí za pozornost i místní koktejlová nabídka.
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Dish Belgická
Původní Dish, který patří mezi průkopníky pražské craft burgerové scény, sídlil na Vinohradech v Římské. Jeho současného nástupce najdete o kousek dál, v Belgické. Je to tu novější a větší, burgery, u kterých máte na výběr ze zhruba desítky variant ve stálé nabídce, ale pořád stojí za to. A některé si své místo na menu drží opravdu dlouho.
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Hoxton Burgers
Hoxton Burgers naopak patří k nejnovější burgerové vlně a dost možná jste před pár měsíci i vy na Instagramu zahlédli videa hamburgerových sýrových bomb, kde bylo tolik omáčky, že se musely jíst v rukavicích. Za zkoušku ale stojí i klasičtější verze a taky místní loaded fries.
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Lá Bú Là
Čínská kuchyně si v Praze vydobývá stále více místa a jeden z podniků, kde byste ji měli ochutnat, je určitě Lá Bú Là, kde se servírují speciality z oblasti Čchung-čching. Připravte se na explozi chutí, barev i vůní a taky na spoustu netradičních surovin, kterých byste se ale neměli bát.
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Matoka
Značka Matoka se v Praze v poslední době pořádně rozkročila a na Vinohradech najdete hned několik podniků, které nesou její jméno. S přídomkem American tu můžete vyzkoušet hamburgery či cheesesteaky, hned ve dvou pobočkách Georgian si dát nejrůznější gruzínské speciality a v Matoka Shawarma Baru ochutnat blízkovýchodní kuchyni.
Storyous family
Hoxton Fried Chicken
Ne, nespletli jsme se, i značka Hoxton totiž expandovala a vedle burgerů nabízí i sendviče se smaženými kusy kuřete. Nebo jen ty kusy kuřete a má na to speciální brand. K masu, okolo kterého se tu všechno točí, si vyberete přílohu a štědrou porci omáčky a máte o jídlo na půl dne vystaráno.
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Na večeři
Bruxx
Belgická restaurace patří s Vinohradským parlamentem, svým sourozencem ze skupiny Together, k velkým vinohradským stálicím – a to rozlohou i reputací. Do místní nabídky patří mušle a ústřice, ale taky belgické hranolky nebo lutyšské vafle, piva Leffe a Hoegaarden a spousta dalšího. Už tak sympaticky jiné menu navíc pravidelně osvěžují časté speciální akce, které do belgické a francouzské kuchyně pronikají ještě hlouběji.
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Vinohradský parlament
To Vinohradský parlament, který najdete hned za rohem a který s Bruxxem sdílí i velkorysý dětský koutek, je ryze český. A mezi místní majstštyky patří knedlíky, které tu najdete sladké i slané, vybírat můžete ale i ze spousty známých i méně okoukaných českých klasik. A k tomu všemu se servíruje řízná plzeň.
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Kamin
Tahle nenápadná restaurace je naopak tak trochu skrytý poklad. Rozjeli ji dva bráchové z Beskyd, kteří o sobě zas až tolik nemluví, ale nebojí se dělat věci od rány, a pustili se do moderních verzí klasických českých jídel. Dneska se sice touhle formulkou zaklíná kde kdo, Kaminu to ale opravdu jde. Dát si v něm můžete oběd, degustaci i street food, a kdo ochutná, tak se většinou ptá, kde že loni byli michelinští komisaři. A ano, je to ten samý Kamin, co ve Vršovicích, jen se přestěhoval.
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Výčep Korunní
Další variací na českou hospodu je i Výčep, kde si dáte trochu podobná jídla jako v Kaminu – ostatně zatímco ten se prezentuje přes Beskydy, Výčep o sobě mluví jako o valašské hospodě. K tomu víno nebo pivo z Dalešic a budete také spokojení.
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Óda
Podobně nenápadná jako Kamin je i restaurace Óda u Flory, kterou rozjel šéfkuchař Ondřej Pavlovský se svou ženou. Jídlo je tu ale úplně jiné. Oba mají hafo zkušeností z fine diningu a ve vlastním podniku se rozhodli dělat něco jako fine dining pro všední dny. Znamená to, že nabízejí relativně dost malých chodů, které si ideálně sestavíte do menu podle sebe, a necháte se unášet chutěmi. A ty tu opravdu umí.
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Mămăm Bistro
I tohle byl původně vršovický podnik, i on si ale získal takovou pověst, že bylo na čase jít do většího. A tak nové bistro Mămăm najdete kousek od náměstí Míru, Meggie a Nugy to tu ovšem stále rozjíždí ve svém lehce bláznivém stylu. Jestli si chcete dát skvělou vietnamskou kuchyni, pak tady.
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Aleb
Na plnohodnotný výlet na Blízký východ se zase vydejte do Alebu, restaurace s barem, kterou založila libanonská filmařka a milovnice naturálního vína Farah. Do názvu mu dala libanonský výraz pro srdce a v příjemně uvolněném prostředí tu servíruje to, co má sama na kuchyni své rodné části světa nejraději.
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Mazel
Mazel má k nenápadnosti hodně daleko a taky o sobě rád vypráví lákavý příběh o tom, že kombinuje MAsové a ZELeninové chody coby rovnocenné, velkým lákadlem je ale i jeho interiér. Tenhle podnik totiž loni nahradil někdejší Gram, a kdo tu někdy byl, jistě si pamatuje na rostliny, co byly všude kolem. Jsou tu pořád a i Mazlovi dávají úplně nový náboj.
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Na drink nebo skleničku
Taigen
Tenhle bar, za kterým stojí jeden z nejtalentovanějších českých barmanů Tomáš Melzer, napoprvé nejspíš přejdete, určitě se ale vraťte. Vynechat jeho návštěvu by byla velká škoda, a to nejen proto, že místní koktejly ostatní čeští barmani nedávno zvolili za ty vůbec nejlepší, co jsou u nás k mání. Melzer si tu taky plní svůj sen a stvořil komorní a civilní místo, kam si skočíte na drink dva cestou domů a dáte si k tomu ještě porci neokázalé pohody.
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Bullerbyn
Jen o dvě ulice dál pak najdete pražskou casual barovou klasiku Bullerbyn. Na první pohled je to spíš kavárna, kde si dáte ke kafi a jídlu právě i drinky (a posedíte v retro nábytku jako z bytu od babičky), mezi barmanskou komunitou jde ale o uznávaný podnik, který pomohl prošlapat cestu právě drinkům po práci.
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The Sip
Kdo má rád vína, zvlášť ta naturální, měl by na Vinohradech vyzkoušet i The Sip, zhruba rok starou vinárnu, kterou si otevřeli dva kamarádi se zálibou právě v tomhle typu vín. Lahve tu mají ze všech koutů Evropy i od českých naturalistických hvězd. A oba zakladatelé taky chtěli vybudovat hlavně místo, kde jim dvěma bude dobře – a soudě podle toho, jaký zájem o The Sip je, s nimi souzní docela dost lidí.
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La Cave d’Adrien
Na francouzské víno, ale taky koktejly a nejrůznější francouzské delikatesy, kam patří i ústřice, můžete zajít i do wine baru v Americké. A jestli jsme u Taigenu chválili nevtíravou atmosféru, tady najdete její přesný opak. A co si budeme povídat – jsou večery, ke kterým to patří!
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Máte chuť skočit na Vinohrady, nebo byste se radši porozhlédli někde jinde? Gastronomické průvodce chystáme i pro další části Prahy, zatím se můžete podívat, kam bychom vás vzali na Letné, co neminout u Národní třídy, co doporučujeme v Holešovicích, v profláknutém Karlíně nebo v již zmíněném a stále zajímavějším okolí Jiřího z Poděbrad. A pokud vás zajímá, co se kde děje a jaké nové podniky se otevírají, tak odebírejte náš newsletter Deli.
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