Investoři z Pale Fire Capital prodali jednu ze svých firem. Byl to logický krok, vysvětlují
Fond Diany Rádl Rogerové a Jana Balatky se stal minoritním vlastníkem firmy Semantic Visions už v roce 2022. Nyní nad ní přebírá plnou kontrolu.
Investiční skupina Pale Fire Capital o sobě dává v poslední době dost vědět. Křísí amerického praotce slevových portálů Groupon, koupila polský srovnávač dovolených Fly.pl a dál podporuje studentský Klub investorů. A daří se i jiným jejím investicím, například Aukru, startupu itrinity, který už pohltil dalších osm firem a vynáší stamiliony, nebo cykloaplikaci Rouvy, jež nedávno koupila australské i španělské konkurenty a překlopila se do zisku. Ne vše z portfolia skupiny ale zapadalo do její investiční strategie. Rozhodla se proto jednoho ze svých hráčů poslat dál.
Konkrétně jde o Semantic Visions, datovou firmu zaměřenou na detekci rizik a boj s dezinformačními weby. Denně podle svých slov analyzuje přes dva miliony článků ve dvanácti jazycích a díky vlastní technologii dokáže v reálném čase vyhodnocovat trendy kolem firem, komodit nebo celých odvětví. Klientům, mezi nimiž nechybí ani softwarový obr SAP, tak pomáhá čelit geopolitickým změnám i rizikům v dodavatelských řetězcích.
Skupina Pale Fire Capital do ní vstoupila v roce 2011, teď ji prodává fondu Behind Investments. Ten ovládají bývalá šéfka českého Deloittu Diana Rádl Rogerová a současný CEO Semantic Visions Jan Balatka, který strávil osmnáct let právě v Deloittu.
„Firmě jsme pomohli vyrůst ve světově úspěšný produkt. Nyní, po několika letech spolupráce s Janem Balatkou a týmem Behind Investments, vidíme, že jejich hluboké znalosti z oblasti umělé inteligence a technologií dávají Semantic Visions velkou příležitost dál růst. Rozhodli jsme se proto, že je ten správný okamžik, kdy ji můžeme předat do nových rukou,“ říká partner Pale Fire Capital Petr Krajíček, který ve firmě dosud působil jako finanční ředitel. Svou roli teď předává novému managementu.
A další partner skupiny David Holý doplňuje: „Semantic Visions byla v našem portfoliu jedinou společností zaměřenou čistě na velké enterprise zákazníky, což je oblast, se kterou mají Diana Rádl Rogerová i Jan Balatka rozsáhlé zkušenosti. Exit je proto pro nás logickým krokem v naší strategii zaměřené na segmenty, které jsou nám blízké a kde máme potenciál vybudovat silné, globálně konkurenceschopné firmy.“
„Poslední vývoj v Grouponu, Mubi, které se stalo jedničkou v poskytování e-pojištění v Polsku, a rychlá jízda Rouvy nebo itrinity ukazují, že jdeme správným směrem,“ zmínil i několik dalších želízek skupiny.
Datová firma teď podle Balatky, který ji bude i nadále řídit z pozice výkonného ředitele, připravuje novou samoobslužnou aplikaci pro business uživatele a zároveň rozšiřuje svůj tým. Detaily transakce ani jedna strana nekomentuje. Podle odhadů CzechCrunche s ohledem na standardní valuace a násobky, které se na technologickém trhu při podobných akvizicích objevují, by se ale hodnota dealu mohla pohybovat v nižších stovkách milionů korun.
Společnost Semantic Visions zakládal spolu s několika partnery Pale Fire Capital v roce 2011 podnikatel a expert na dezinformace František Vrabel, který se z jejího vedení stáhl před třemi lety. Behind Investments do ní vstoupila jako minoritní vlastník v roce 2022.