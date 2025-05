Jako deset fantasy románů. Obří polskou hru si zahrajete v češtině díky neobvyklé spolupráci překladatelů

Uložit 0

Rozsahem se blíží bibli anebo klidně deseti románům. Akorát to není kniha, ale videohra. Polské RPG, nicméně žádný Zaklínač. Avšak zaklínačovský překladatel se na jejím převedení do českého jazyka podílel – a nejen on. Právě vydaný a v recenzích vychvalovaný fantasy titul Tainted Grail: The Fall of Avalon si totiž zahrajete v češtině díky neobvyklé spolupráci hned půl tuctu domácích překladatelů.

„Takové spolupráce příliš časté nejsou,“ říká Vojtěch Schubert, jeden z předních českých lokalizátorů videoher a šéf lokalizačního studia Context Heroes. Hovoří o ojedinělé kooperaci šestky profíků, kteří do češtiny převedli polskou hru Tainted Grail: The Fall of Avalon. Všech jejích 517 665 slov.

Nejvíce práce na lokalizaci odvedli Filip Ženíšek – mezi hráči proslavený nejen překladem videoherního Zaklínače – a korektor Adam Hudec z hlavního týmu zadavatele. „S Filipem se známe, pracovali jsme v minulosti společně na hodně projektech a potěšilo mě, že nás cesty opět svedly dohromady,“ říká Schubert.

Umělá inteligence v překladu bývá nepřesná, neobratná či rovnou chybná. Zážitek z hraní jednoznačně kazí.

Na Schuberta a jeho Context Heroes, čili kolegy Markétu Klobasovou, Elišku Boudovou a Jiřího Petrů, připadla zhruba třetina překladu. Především dialogy hry, která je zasazená do temné verze mýtů o králi Artušovi. A která patří mezi ty upovídanější. „Půl milionu slov je ekvivalent zhruba dvou tisíc normostran. Což lze přirovnat k pěkné fantasy sáze o sedmi, možná deseti knihách,“ popisuje překladatel.

„Je to jedna z větších českých lokalizací poslední doby. Pro srovnání, bible má okolo 750 tisíc slov a celá knižní série Harry Potter pak 1,1 milionu,“ dodává. A třeba vojenská akce Arma: Reforger, na níž Schubertova firma pracuje, má „jen“ sto tisíc. Mezi videohrami ale najdete i výrazně větší počiny.

„Pro nedávný příklad oficiální české lokalizace nemusíme chodit daleko, Kingdom Come: Deliverance 2 má přibližně 2,2 milionu slov, takže strčí Tainted Grail do kapsy přibližně čtyřikrát. A to má dokonce i český dabing. Úctyhodný titánský projekt,“ zmiňuje zakladatel Context Heroes. A přidává třeba fanouškovskou češtinu pro projekt Skywind, který spojuje Morrowind a Skyrim. Ta má téměř 1,5 milionu slov.

A kolik taková čeština stojí? To Schubert nesmí prozradit. Už v minulosti – v dvojrozhovoru se zmiňovaným Filipem Ženíškem – ale dal pod pokličku svého řemesla nahlédnout: „Mezi největší projekty, na kterých jsem pracoval, patří lokalizace Skyrimu. Měla asi 750 tisíc slov a stála přes milion korun.“ Nicméně to je řeč o stavu trhu před téměř patnácti lety…

Každopádně Tainted Grail: The Fall of Avalon je zajímavý nejen svým rozsahem, ale i tím, že jde o adaptaci deskové hry. Také ta vyšla v češtině. „A zřejmě proto získala češtinu i videohra. Jsme rádi, že vývojářům dává smysl sem tam přinést i větší českou lokalizaci. Pojďme jejich rozhodnutí potvrdit koupí hry,“ apeluje Schubert s připomínkou, že čeština je výsledkem čistě lidské práce, žádné umělé inteligence.

„Ta si na rozdíl od zkušených překladatelů stále neporadí například s nejasnostmi, na které je potřeba se doptávat vývojářů. Není schopna čerpat z doplňujících informací, bývá nepřesná, neobratná či rovnou chybná,“ vysvětluje Schubert. „Neudrží jednotnost terminologie, jmen, tykání a vykání, určitý tón nebo expresivitu postav, což je v RPG naprosto zásadní. Zážitek z hraní to jednoznačně kazí,“ přidává nedostatky AI, nad kterou podle něj živí lidé v lokalizaci navíc stále vynikají kreativitou.

Schubertův tým je aktivní poměrně krátce, ale členové Context Heroes jsou zkušení. Sám šéf dlouho působil jako lokalizační manažer v největším českém studiu Bohemia Interactive. „Ví se o nás i v zahraničí a byli jsme osloveni zadavatelem, který nás přizval na vykrytí posledních fází lokalizačního procesu,“ přibližuje zapojení firmy do překladu nové polské hry.

Ta se jinak překládaným obsahem kdovíjak nevymyká dosavadní praxi. „Shodli jsme se, že to byla klasičtější temná fantasy hra. Jedinou výzvou občas bylo bez prožití příběhu přeložit hodně filozofické pojmy. A zachovat jejich mystičnost i v překladu a nesklouznout k něčemu, co by vyznívalo směšně,“ popisuje Schubert. Dialogy a texty ve hře totiž čerpají jak z artušovských legend, tak z druidismu či ze severské mytologie.

„U některých náboženských pojmů jsme debatovali nad nejlepšími termíny, protože přímý český ekvivalent třeba ani neexistuje,“ říká překladatel. „A i když bylo potřeba se trošku přidržovat už existující terminologie z deskové hry, při práci pořád zůstával prostor pro kreativitu a vymýšlení názvů třeba různých monster. Což je vlastně při překladech fantasy RPG denní chleba,“ uzavírá Schubert.

Ochutnat tenhle chléb můžete v Tainted Grail: The Fall of Avalon na PC i konzolích. Vývojáři ze studia Questline a převážně deskoherní vydavatelé z Awaken Realms za svůj počin sklízí vysoké známky, agregátor recenzí Opencritic hlásí průměrné hodnocení 81 ze sta. Otevřený svět hry skrývá přes padesát hodin zábavy – a nejeden recenzent přirovnává polské RPG k titulům ze série The Elder Scrolls, jako je třeba už zmiňovaný Skyrim. A stejně jako ten si Tainted Grail zahrajete v češtině.

