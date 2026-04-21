Jedna z nejúspěšnějších kampaní všech dob. Půl miliardy korun na nový kyberpunk dali fanoušci, ne investoři
Inspirace videoherním hitem Cyberpunk 2077 se vyplatila. Karetní hra Cyberpunk: Trading Card Game na Kickstarteru dosáhla na téměř 20 milionů dolarů.
Nemusíte mít vlastní peníze ani finance od investorů. Když máte dobrý nápad a věříte mu, zkusíte Kickstarter – tam projekt představíte veřejnosti, která jeho výrobu může podpořit. A někdy se to povede nad očekávání. Jako v případě novinky spojené se slavnou značkou Cyberpunk, která dosáhla na rekordní částku.
Žádná jiná hra nevybrala na Kickstarteru víc peněz, ať už počítáte videohry, nebo deskovky. Navíc jenom dvě neherní kampaně byly v kickstarterové historii úspěšnější. A že byste v ní našli mnohamilionové projekty! Nejnovějším rekordmanem je karetní hra Cyberpunk: Trading Card Game, jež od 49 tisíc lidí vybrala 27,5 milionu dolarů, tedy přes půl miliardy korun.
Karetní kyberpunk? Ano, jde o oficiální adaptaci známé a vysoce úspěšné videohry Cyberpunk 2077 od polského studia CD Projekt Red. Pod pojmem karetní hra si však nepředstavujte prší nebo žolíky, ale něco mnohem zajímavějšího. Kdo zná Magic: The Gathering, ten dobře ví, o co jde.
Jednotlivé karty v Cyberpunk: Trading Card Game představují známé postavy, zbraně, kybernetická vylepšení či hackerské schopnosti, které používáte v souboji s protihráčem. Mají různé účinky, pro jejich zahrání je potřeba splnit různé podmínky, některé karty vylepšují další… Prostě obdobně jako v jiných moderních stolních hrách.
Kdo vznik hry podpořil, ten se na její doručení může těšit už v druhé půlce letošního roku. Kdo to nestihl, nemusí zoufat, do prvního května stále lze Cyberpunk: Trading Card Game na Kickstarteru podpořit a získat dřív, než půjde do klasické distribuce. Každopádně pro značku Cyberpunk je novinka tak trochu návratem k papírovým kořenům.
Světovou popularitu sice získala především zmíněná videohra Cyberpunk 2077, která s celkovým rozpočtem kolem osmi miliard korun a s téměř 40 miliony prodejů patří mezi nejdražší a nejúspěšnější tituly všech dob. I ta ale vychází ze stolní hry z osmdesátek od designéra Mikea Pondsmitha. To však nebyla karetní, ale takzvaná rolová hra neboli role-playing game po vzoru kultovních Dungeons & Dragons.
Právě jednu takovou hru kampaň Cyberpunk: Trading Card Game na Kickstarteru překonala. Dosavadní prvenství mezi herními projekty totiž drželo Cosmere RPG se zhruba 300 miliony korun, fantasy hra na hrdiny zasazená do světa jednoho ze nejplodnějších spisovatelů tohoto žánru Brandona Sandersona. Ten mimochodem stojí i za jednou ze dvou kickstarterových kampaní, které Cyberpunk nepokořil.
Historicky druhým nejúspěšnějším projektem na Kickstarteru bez ohledu na obor je totiž zhruba 900 milionů korun vybraných na knihy od autora podepsaného pod sériemi jako Archiv Bouřné záře nebo Mistborn, které mimochodem míří na Apple TV jako filmy a seriály. Celkovou jedničkou je pak 3D UV tiskárna, která od nadšenců vybrala téměř miliardu korun.
Nejnovější zářez značky Cyberpunk (která obsahuje třeba i klasičtější deskovku) z dílny studia WeirdCo sice stanovil nový herní rekord Kickstarteru, avšak co se týče komunitního financování her, našli byste mimo tuto platformu ještě mnohem megalomanštější projekt. Od extrémně věrných (nebo naivně zaslepených?) fanoušků získala sci-fi superhra Star Citizen neskutečných 20 miliard korun.