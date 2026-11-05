Jiří Šmejc pouští J&T hlouběji do své Emmy. Další podíl jí prodal za 3,6 miliardy, zdražil o polovinu
Fond J&T Arch II zaplatil 150 milionů eur za zhruba 8,1 procenta v Emma Alpha. Oba fondy J&T teď drží šestinu platformy miliardáře Jiřího Šmejce.
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Když J&T v březnu 2024 vstupovala do investiční platformy Jiřího Šmejce, šlo podle Emma Capital o vůbec prvního externího investora. Teď se partnerství prohlubuje. Nový fond kvalifikovaných investorů J&T Arch II, následovník úspěšné „jedničky“, koupil přímo od Šmejce zhruba 8,1procentní podíl v holdingu Emma Alpha a zaplatil za něj 150 milionů eur (přes 3,6 miliardy korun). Spolu se starším fondem J&T Arch I tak J&T drží 16,7 procenta Šmejcovy hlavní investiční platformy.
Cena za tu dobu výrazně vzrostla. První J&T Arch (oficiálně J&T Arch Investments) získal 8,1 procenta za 100 milionů eur, v tehdejším přepočtu 2,5 miliardy korun. Za stejně velký kus teď J&T Arch II platí o polovinu víc. Podle propočtu CzechCrunche to odpovídá ocenění celé Emma Alpha zhruba na 1,85 miliardy eur (45 miliard korun). J&T ocenění neuvádí, podíl fondu J&T Arch I podle ní mezitím narostl na 8,6 procenta a vynesl mu zhodnocení kolem 23 procent ročně. Celý fond přitom loni podle skupiny zhodnotil o téměř 16 procent.
Růst hodnoty má Emma na čem stavět. Pod kyperský holding Emma Alpha patří rumunská energetická skupina Premier Energy, sázkový holding Entain CEE, podíl v Packetě, řecká síť výdejních boxů BoxNow i zdravotnické investice jako Magna MedTech Group. Skupina loni podle srpnového dluhopisového prospektu vykázala tržby 2,56 miliardy eur (62 miliard korun) a čistý zisk 85 milionů eur (2,1 miliardy korun). Energetika zůstává největším byznysem, sázky a balíky ale rostou rychleji.
Šmejc přitom rozehrává velké tahy. Za 395 milionů eur (9,6 miliardy korun) dokupuje dvacet procent v Entain CEE, pod který patří chorvatský SuperSport a největší polský sázkař STS, a navýší tak podíl z 22,5 na 42,5 procenta. Díky dohodě o hlasování s rodinou Juroszeků sázkovou skupinu ovládne. Peníze na to sháněl i u drobných investorů, kterým jeho skupina potřetí za rok nabídla dluhopisy, tentokrát s kupónem sedm procent.
Na čerstvou transakci se J&T přeskupila. První fond Arch I svou původně nepřímou investici přestrukturoval a oba fondy teď drží přímé podíly přes společnou firmu. Nákup J&T Arch II přitom z větší části financuje právě starší fond. Druhý fond v prvním úpisu do července vybral necelých 300 milionů eur (7,3 miliardy korun) a 278 milionů z nich v létě poslal do portfolia Sandberg Capital, kam patří třeba Seyfor nebo Dotykačka.
Emma je tak první investicí, kterou dvojka sdílí s jedničkou. Starší fond s aktivy přes 200 miliard korun J&T loni v prosinci pro nové peníze prakticky přivřela zavedením dvacetiprocentního kapacitního poplatku. „Zároveň jsme se u některých investic dostali objemem na maximum dohod s našimi partnery,“ uvedl tehdy spoluzakladatel J&T Patrik Tkáč. Jádrem jedničky zůstávají podíly v EPH Daniela Křetínského, Allwynu Karla Komárka nebo Rohlíku Tomáše Čupra.
Zda dvojka bude postupně vstupovat i do nich, J&T neříká. Adam Tomis, který má oba fondy na starosti, při startu dvojky v rozhovoru pro E15 mluvil spíš o nových partnerech, fond podle něj hledá další miliardáře s tahem na zahraničí. V případě Emmy ale J&T zůstává u partnera, kterého dlouho zná. „Partnerství s Jiřím Šmejcem a jeho skupinou Emma Capital se nám dlouhodobě osvědčilo, a to nejen v rovině byznysové. Je pro nás tedy přirozené jej dále prohloubit a rozšířit o něj i portfolio fondu J&T Arch II,“ říká Tomis.
Jednička a dvojka: jak fungují fondy J&T Arch
- Oba jsou fondy kvalifikovaných investorů, vstoupit do nich tedy mohou jen movitější investoři splňující zákonné podmínky. Investují hlavně do firem a partnerství, které skupina J&T za třicet let pomáhala vybudovat.
- J&T Arch I vznikl v roce 2020 a s aktivy přes 200 miliard korun je největším fondem svého druhu v regionu. Vedle rodin zakladatelů J&T, jejichž přímá investice dosáhla téměř čtyř miliard eur, v něm mají peníze soukromí i institucionální investoři.
- Od prosince 2025 platí u jedničky pro nové úpisy kapacitní poplatek 20 procent, nově se do ní tak prakticky dá vstoupit jen nákupem na pražské burze.
- Jádrem jedničky je fond J&T Alliance, přes který nepřímo drží 44procentní podíl v EPH Daniela Křetínského a do něhož ke konci loňska mířilo přes 65 procent jejího kapitálu. Dál vlastní podíly v loterijní skupině Allwyn Karla Komárka, Šmejcově Emma Alpha, Rohlíku Tomáše Čupra, Monetě Money Bank, srovnávači Heureka nebo ve fotbalových klubech Sparta a West Ham United.
- J&T Arch II odstartoval letos na jaře. Z necelých 300 milionů eur z prvního úpisu vložily zhruba 155 milionů eur (3,8 miliardy korun) rodiny zakladatelů J&T, které chtějí zůstat jeho největším individuálním investorem.
- Dvojka nabízí čtvrtletní ocenění a možnost zpětného odkupu akcií. Na pražskou burzu chce vstoupit v prvním čtvrtletí příštího roku.
- Portfolio dvojky zatím tvoří podíl v private equity portfoliu Sandberg Capital a nově Emma Alpha Jiřího Šmejce.