Neexistuje žádné „zkusím to“ nebo „uvidíme“. Rozjeďte s námi svůj startup na maximum

Člověk může mít mnoho nápadů, jak změnit svět, bez poctivé přípravy a realizace ale zůstanou vždy jen na papíře. V naší Startup Academy proto propojujeme začínající podnikatele s ostřílenými mentory, kteří jim pomohou ve startupovém světě nejen prorazit, ale i dlouhodobě růst.

Například tým Talentportu, platformy pro tvorbu kariérních sekcí na webových stránkách klientů, se původně považoval za takovou „klasickou marketingovku“. „Až díky Startup Akademii CzechCrunche jsem si uvědomil, že nemůžu být uzavřený a na výsledky orientovaný projekťák. Moje role je určovat směr a být mezi lidmi,“ říká šéf startupu Jakub Jarolímek.

Během akademie, kterou absolvoval loni, pro něj bylo klíčové, že získal pohled široké škály odborníků z různých oblastí. „Reakce na náš projekt se pohybovaly od ‚to je hovadina‘ až po ‚tohle musíme mít‘. Navíc mě akademie naladila na startupové myšlení a mindset – což se člověku v ‚agošce‘ nestane jen tak,“ doplňuje Jarolímek.

Jeho mentorem se během programu stal Vojta Roček, partner fondu Presto Ventures. „To je frajer. Naučil jsem se od něj nebullshitovat a jít natvrdo k věci, do jádra problému. Posouvat a pushovat věci za každou cenu. A jet obchod na sílu a na výkon,“ zdůrazňuje Jarolímek.

Rozjet svůj startup na maximum teď můžete i vy. Stačí se do 8. března zaregistrovat na tomto webu a zajistit si tak místo v akademii. Každou přihlášku pečlivě posoudíme, zakladatele pak pozveme na krátký call. Vybrané uchazeče poté čeká intenzivních osm hodin mentoringu, a to v průběhu čtyř měsíců.

Startup Academy vám dá maximum, pokud do toho dáte maximum i vy. Go big or go home.

Mezi mentory, kteří již čekají na vaše projekty, patří například advokátka Jana Sedláková, již zmíněný Vojta Roček, partnerka Presto Ventures Lucie Brešová, zakladatel společnosti OlaOla Martin Bernátek nebo investoři Martin Kešner (J&T Ventures), Daniel Hastík (Tensor Ventures) a Petr Kováčik (Budeto Studio).

A jak vypadá takový ideální startupista podle Presto Ventures? „Nepotřebuje na sebe upozorňovat ničím jiným než svými výsledky,“ míní Roček. Podle Brešové pak jde o člověka, který má hlubokou znalost svého odvětví a dokonale rozumím problémům svých zákazníků. „Ideální startupista musí mít ‚cockroach mindset‘ – nikdy se nevzdává,“ doplňuje.

Podle nich je ale častou chybou začínajících podnikatelů to, že se příliš soustředí na kouzlo technologie, zatímco přehlížejí zákazníka. „Pokud si klient doteď dokázal poradit bez vás, co ho přiměje využít vaše řešení?“ klade otázku Brešová. A Roček dodává, že mnoha startupistům chybí jasné hypotézy, které chtějí ověřit, a efektivní způsoby, jak se dobrat odpovědím.

S podobnými výzvami bojoval před Startup Academií CzechCrunche i Matěj Schmalz, zakladatel aplikace pro poslech audioknih Elredo. „Největší výzvou pro nás byl product-market fit a s ním spojená komunikace. Nestačí mít jen skvělý produkt – lidé musí jasně vidět, jak řeší jejich problém a jakou hodnotu jim přináší. A stejně důležité je umět to efektivně komunikovat trhu. V tomto směru nám mentoring otevřel oči,“ líčí.

Schmalz díky akademii pochopil, že funkční produkt nestačí. Pokud startupista vstupuje na trh, kde už existuje konkurence, musí nabídnout něco navíc. „Každému doporučuju: udělejte minimálně dvacet hloubkových rozhovorů s cílovkou a najděte pár detailů, které lidem vykouzlí úsměv na tváři. To je cesta k tomu, aby si váš produkt zamilovali,“ radí. Od absolvování mentoringu už Elredo získalo první investici a nabralo 10 tisíc uživatelů.

Ne všechno je ale vždycky zalité sluncem. Startupy nejčastěji narážejí na neshody mezi foundery – už první konflikty ukazují, jak důležitá je kvalitní společenská smlouva. Dalším častým průšvihem je nedořešené duševní vlastnictví, kdy firma nemá jistotu, že jí její produkt nebo služba skutečně patří. „A nezapomínejte ani na ochranu brandu,“ připomíná advokátka Sedláková. Bez registrace ochranné známky si totiž může značku startupu kdokoliv přivlastnit.

Jděte do toho naplno. Neexistuje žádné „zkusím to“ nebo „uvidíme“.

Tyto problémy se podle ní stále opakují, a přitom by stačilo věnovat pár hodin konzultaci s právníkem na začátku podnikání. „Správně nastavené smlouvy jsou základ, protože jasně vymezí vztahy mezi foundery, dodavateli i odběrateli a stanoví pravidla hry pro případy konfliktů,“ doplňuje Sedláková. A připomíná, že Česku stále v některých oblastech ujíždí vlak, zejména kvůli zastaralým regulacím, byrokracii nebo nedořešeným pravidlům pro zaměstnanecké akcie (ESOP).

Právě s těmito výzvami vám tak mohou pomoci naši mentoři. V letošním roce se ještě více zaměřujeme na růst byznysu, expanzi a pomoc se získáním investice. „Jděte do toho naplno. Neexistuje žádné ‚zkusím to‘ nebo ‚uvidíme‘. Startup Academy vám dá maximum, pokud do toho dáte maximum i vy. Go big or go home,“ uzavírá Schmalz.