Věž Mordoru, škaredý hotel, popraviště? Žižkov býval ostuda, dnes tam staví magnát vedle magnáta
Průvodce po developerských projektech i některých velkých stavbách v okolí Nákladového nádraží Žižkov ukazuje, jak se lokalita rychle probouzí.
Židovské pece jsou místo, kterému se lidé v minulosti spíše vyhýbali: do roku 1866 tu byl šibeniční vrch, opodál stál židovský starobinec a ve 20. století oblast získala průmyslový punc s rozvojem Nákladového nádraží Žižkov a stavbou telefonní centrály. To je ale historie, dnes tato část Žižkova prochází dynamickým rozvojem. Spolu se Smíchovem asi největším v celém hlavním městě – vznikají tu tisíce bytů. A my vám ukážeme, co všechno zde roste. I co už stojí.
Nákladové nádraží na Žižkově bylo po revoluci jednou z černých skvrn Prahy, kde se sice ledacos plánovalo, ale nic se tam reálně nedělo. Až v posledních zhruba dvou letech se lokalita rozhýbala, probíhá tam intenzivní development, avšak funkcionalistické nádraží i v měnícím se rázu čtvrti zůstane částečně zachované.
Na rozvoji oblasti, která je na pomezí Žižkova, Strašnic a Vinohrad a která má díky Hagiboru také silný přesah do židovské historie Prahy (hagibor znamená hebrejsky hrdina), se podílí řada z významných tuzemských developerských skupin: operuje tu Sekyra Group Luďka Sekyry, Penta v čele s Markem Dospivou, CPI miliardáře Radovana Vítka, Central Group Dušana Kunovského, Crestyl ovládaný Omarem Koleilatem, ale také třeba slovenská jednička Cresco.
Náš průvodce po Žižkovu v okolí nákladového nádraží je dalším ze série průvodců po nových developerských projektech a vybraných stavbách v pražských městských částech. Už jsme navštívili Karlín, Libeň, Bubny nebo Florenc. Žižkov si samozřejmě zaslouží komplexnější pozornost, proto se k němu ještě v budoucnu vrátíme druhým dílem.
Kde a co se staví v širším okolí nádraží Žižkov?
Rezidence Parková čtvrť
Největší český rezidenční developer Central Group staví Parkovou čtvrť v severní části brownfieldu bývalého nákladového nádraží. Urbanistickou koncepci obstaral architekt Jakub Cigler, jednotlivé domy navrhla devítka ateliérů. Celkem tu má vyrůst kolem 2 500 bytů doplněných mateřskou školou a 1,5hektarovým parkem s promenádou. Investice se blíží 20 miliardám korun. Druhá etapa má být hotová na podzim 2026, dostavba celé čtvrti se plánuje zhruba na rok 2033. K dispozici je poměrně široký výběr bytů, nejmenší 1+kk vyjde na 6,5 milionu korun.
Mechanika Žižkov
Na pomezí Žižkova a Malešic, v areálu bývalé výroby mechanických vah a nadohled od nákladového nádraží, vznikl menší rezidenční projekt Mechanika. Industriální dědictví se promítá do charakteru bydlení – některé byty mají i výjimečně vysoké stropy kolem čtyř metrů, které umožňují spací galerie a větší interiérová řešení. K dispozici je nadále řada bytů včetně 1+kk s cenou od 6,6 milionu korun. Financovat lze i formou družstevního bydlení. Developerem projektu je finančně-poradenská skupina Bidli.
Byty Na Vackově
Rozsáhlý rezidenční soubor Na Vackově u parku Židovské pece staví Metrostav Development podle návrhu ateliéru KAAMA už řadu let a postupně jej dokončuje. Zástavba o více etapách kolem náměstí má už své obyvatele, finální kapitolou je patnáctipodlažní věžový dům E, který se stane dominantou celé lokality. Přinese 69 bytů v širokém spektru od 1+kk po prostorné 5+kk, k tomu garážová stání a komerční parter s restaurací. Dům E a s ním celý soubor mají být dokončeny na přelomu let 2026 a 2027, volných je ještě pár jednotek s cenou od 9,3 milionu korun.
Želivského 3
Společnost PSN rodiny Skalových, známá mimo jiné rekonstrukcí Tančícího domu, oživuje činžovní dům na rohu třídy Jana Želivského. Projekt Želivského 3 vzniká kompletní rekonstrukcí se zachováním a citlivou obnovou původních architektonických prvků. Nabídne 28 jednotek o dispozicích 1+kk až 3+kk a dva komerční prostory v přízemí, převažovat budou žádané byty 2+kk. Součástí bude nový vnitřní dvůr se zelení, prádelna i menší fitness v suterénu. Kolaudace je plánovaná na první čtvrtletí roku 2027.
Centrum Nového Žižkova
Na místě bývalé Ústřední telekomunikační budovy (areálu někdejšího Telecomu, někdy přezdívané Mordor) u křižovatky Olšanské a Jana Želivského připravuje Central Group rezidenční čtvrť Centrum Nového Žižkova. Architektonický koncept nese rukopis Evy Jiřičné a má z lokality vytvořit nové centrum této části Žižkova. Počítá se zhruba s tisícovkou bytů a velkou výhodou je docházková vzdálenost ke stanici metra A Želivského. Projekt je zatím ve fázi přípravy, hodně se řešila výška budov od Evy Jiřičné, proti čemuž vystupovali památkáři. Majitel Central Group Dušan Kunovský je kvůli tomu kritizoval.
Žižkov City
Nejdéle působícím investorem na nákladovém nádraží je Sekyra Group, který chystá v jižní části brownfieldu novou multifunkční čtvrť Žižkov City. Na ploše přesahující 330 tisíc metrů čtverečních má vzniknout přes tři tisíce bytů pro zhruba šest tisíc obyvatel, doplněných obchody v parteru, sportovišti, sociální vybaveností a sérií propojených parků. Dominantou zůstane památkově chráněná funkcionalistická budova nádraží, z níž se má stát kulturní a společenské centrum. Projekt se připravuje ve spolupráci s městem.
Žižkov 3.0
V severní části nákladového nádraží dlouhodobě držely pozemky České dráhy, které je ale nakonec za tři čtvrtě miliardy prodaly skupině Penta Marka Dospivy. Ta na nich už začala chystat projekt Žižkov 3.0, k dispozici je stále několik stovek bytů od 1+kk po 4+kk. Ceny se pohybují od necelých sedmi do 20 milionů korun. První etapa má být hotová na počátku roku 2028.
Žižkovské zahrady
Na svahu nad ulicí Koněvova, na okraji parku Vítkov, staví skupina CPI Property Group Radovana Vítka prémiový projekt Žižkovské zahrady. Podle návrhu studia MS architekti tu vzniká 210 bytů v široké škále od 1+kk až po velkorysé 6+kk, většinou s balkonem, terasou nebo předzahrádkou a s výhledy na město. Rezidenti budou mít k dispozici recepci, kočárkárny i kolárnu, projekt sází na ekologické prvky včetně akumulace dešťové vody. Dokončení se plánuje na rok 2026 a stále lze v komplexu koupit bydlení, ovšem ceny jsou posazené obecně výš.
Obytný soubor Jarov
Společnost Amadeus Real Estate rodiny Klánových, které patří i obchodní dům Máj, chce nahradit dosluhující průmyslový areál mezi ulicemi Na Jarově a Květinková novým obytným souborem Jarov. Sedmipodlažní bytové domy budou uspořádané do polouzavřeného bloku. Projekt navržený ateliéry m4 a Labor13 počítá zhruba se 750 byty s podzemními garážemi a celkovou užitnou plochou kolem 45 tisíc metrů čtverečních, doplněnými zelenými střechami. Záměr zatím prochází přípravou a změnou územního plánu.
Hagibor
U metra Želivského, na pomezí Vinohrad, Strašnic a Žižkova, buduje skupina Crestyl Omara Koleilata novou čtvrť Hagibor za více než devět miliard korun. Na ploše bezmála 78 tisíc metrů čtverečních má vzniknout pět rezidenčních a šest administrativních budov propojených náměstím, pěším bulvárem a parkem od krajináře Michela Desvigna. Domy Alfa, Beta, Gamma i Delta jsou hotové, posledním kouskem skládačky je dům Kappa s více než 250 byty od ateliéru Ian Bryan Architects. Jeho dokončení se plánuje do roku 2028 a stále v něm zůstává pár bytů volných, 2+kk pořídíte za 10 milionů korun.
Hotel Don Giovanni
Výrazná, ne každým milovaná dominanta nejjižnějšího cípu Žižkova na hranici Vinohrad a Strašnic, přímo u metra Želivského. Čtyřhvězdičkový hotel pojmenovaný po Mozartově opeře postavila v letech 1993 až 1995 firma PSJ podle návrhu Iva Nahálky a jeho bohatě zdobená fasáda si dodnes vysluhuje přízvisko podnikatelské baroko. Dnes ho provozuje skupina Czech Inn Hotels. Láká na jednu z největších konferenčních kapacit v Praze, dvě restaurace, wellness i střešní terasu s výhledem na město. Jde o velmi specifický odkaz 90. let v metropoli.
Budova Rádia Svobodná Evropa
Pětipodlažní pevnost na Hagiboru, kterou podle návrhu studia Jakuba Ciglera postavil dnes už padlý developer Orco v letech 2006 až 2008, platí za jeden z nejstřeženějších objektů v Česku. Musí splňovat stejná bezpečnostní kritéria jako americká ambasáda. Rádio Svobodná Evropa (RFE/RL) se sem v roce 2009 přestěhovalo z budovy bývalého Federálního shromáždění u Národního muzea. Budoucnost stanice je ale nejistá: poté, co administrativa Donalda Trumpa na jaře 2025 seškrtala její financování, dostali pražští zaměstnanci neplacené volno a o převzetí vysílání začaly jednat státy EU.
Yards
Do nákladového nádraží vstoupil i největší slovenský developer Cresco Real Estate. Ten koncem ledna 2026 převzal od společnosti Finep projekt U Staré cihelny i s pravomocným stavebním povolením a společně s investiční skupinou Wood & Company tu chystá novou čtvrť Yards. Ve dvou etapách má vyrůst přes
1 100 bytů od 1+kk po 5+kk a cenami od pěti do 33 milionů korun, vesměs s balkonem či terasou, klimatizací a exteriérovým stíněním, doplněných obchodním parterem, novým náměstím a zelenou promenádou. Dokončení se plánuje na rok 2028, architektonickou podobu navazující na industriální minulost místa připravuje ateliér Qarta Architektura.