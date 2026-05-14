Florenc je dnes polomrtvá a zohyzděná, brzy ji ale čeká přeměna. A kolem rostou i další projekty
Aktivní je zde zejména Penta, do budoucí podoby Florence a okolí ovšem promlouvají i další hráči. Tohle je náš průvodce po této části Prahy.
Za vlády Karla IV., při výstavbě Nového Města, se zde usídlili Italové z Florencie a Benátek. Právě po nich nese tato část Prahy dodnes název Florenc. Její hranice jsou ale poněkud nejasné – nejde totiž o samostatné katastrální území. Pro potřeby čtvrtého dílu naší série o zajímavých developerských a architektonických projektech se proto zaměříme na okolí stejnojmenné stanice metra na Novém Městě. Karlínskou stranu jsme totiž detailně probrali už v prvním vydání.
Kdysi byla Florenc malebnou částí hlavního města, mimo jiné díky výstavnímu nádraží, jež připomínalo monumentální vítězný oblouk. Bohatě zdobená budova však nesmyslně ustoupila výstavbě mostu Severojižní magistrály, který celou oblast zohyzdil. Kvůli rozšíření stanice metra a povodním v roce 2002 pak zmizely i další domy. Do dnešních dnů ale přetrvala například hlavní budova Muzea Prahy, jejíž okolí teď čeká revitalizace.
A nejen to. Celá Florenc by se měla do roku 2031 přeměnit v moderní městskou čtvrť s byty, kancelářemi, mateřskou školou i pěší zónou s veřejným prostranstvím, což má okolí stanice metra výrazně kultivovat. „Toto území je dnes polomrtvé, využití prostoru zdaleka není stoprocentní. Postavíme tam proto šest bloků s různými architektonickými rukopisy,“ řekl před časem v rozhovoru pro CzechCrunch David Musil, šéf developerské odnože skupiny Penta. Na Florenci ovšem staví i další hráči – co všechno v lokalitě vzniká, ukáže další díl našeho průvodce.
Kde a co se staví (či už stojí) na Florenci
Florenc 21
Na obou stranách magistrály má vzniknout celkem šest bloků. A byť bude každý z nich vypadat jinak, cílem není roztříštěnost, ale naopak pestrá mozaika, jejíž jednotlivé části se navzájem doplňují. „Vznikne čtvrť s vnitrobloky jako na Vinohradech nebo Vyšehradě,“ hlásí David Musil z Penty. Pokud půjde všechno podle plánu, kopne se do země za dva až tři roky. Hotovo má být v roce 2031, celkem vybudování nové čtvrti vyjde na přibližně 20 miliard korun. Novou Florenc navrhne 15 ateliérů z celé Evropy – kromě Čechů uspěla v mezinárodní architektonické soutěži i studia z Francie, Německa, Dánska, Itálie, Nizozemska a Polska.
Autobusové nádraží Florenc
Florenc má většina Pražanů spojenou nejen se stanicí metra, ale také s autobusovým nádražím. Ačkoliv se občas mluví o tom, že by se mělo z centra přesunout na okraj města – i kvůli častému čekání cestujících v dopravních zácpách –, zatím zde ještě nějakou dobu zůstane, byť částečně zamíří pod zem. Penta nedávno ukázala podobu jeho nové odbavovací haly, která bude sloužit jako dočasné řešení po dobu transformace území. Ta může trvat 15 až 20 let.
Hybe a The Cloud One
Penta miliardáře Marka Dospivy je na Florenci aktivní i v rámci dalších projektů. V Hybernské ulici staví kancelářskou budovu Hybe, která vyjde na zhruba 1,1 miliardy korun a hotová má být koncem roku 2028. Jde o součást rozsáhlé proměny Masarykova nádraží, kde se aktuálně budují nové koleje, nástupiště i přestřešení. Kromě toho zde již vyrostl hotel The Cloud One nebo budova Bastion Florenc, kterou Penta sice nevystavěla, ale aktuálně v ní provozuje svou vlajkovou polikliniku.
Obchodní dům Kotva
Pojďme se podívat i na aktivity dalších developerů. K tomu se musíme přesunout na náměstí Republiky, kde pod taktovkou společnosti Generali Real Estate právě probíhá rekonstrukce ikonického obchodního domu Kotva. Cílem je modernizovat jeho interiéry a rozšířit využití objektu, kromě obchodů by zde totiž měly přibýt i kanceláře. Hotovo by mělo být v roce 2028, byť původní plány počítaly již s příštím rokem. Z budovy už zmizelo několik tun nebezpečného azbestu, který se dříve využíval při výstavbě kvůli svým dobrým tepelným a mechanickým vlastnostem.
Hybernia Palace
Říká se, že právě oni jako první pěstovali v Praze brambory. Irští františkáni, takzvaní hybernové, měli na dnešním náměstí Republiky klášter s kostelem a zahradami, dokud jim ho císař Josef II. v rámci svých reforem nezrušil. Namísto chrámu Neposkvrněného početí Panny Marie je dnes divadlo Hybernia – a přeměna teď čeká i areál bývalého kláštera. Za přibližně jednu miliardu korun zde mají do příštího roku vzniknout obchody a kanceláře. Budovu vlastní miliardář Milan Fiľo a jeho skupina Eco-Investment, která podniká v papírenství, potravinářství, energetice a právě v realitách. Fiľo má poblíž také Bistro U Býka.
Revoluční 30
Projekt na toto místo vypracovala v posledních deseti letech řada architektů, včetně Evy Jiřičné. Po roce 2019 a zbourání historického neorenesančního domu, který tu stával, se ale investiční skupina RSJ miliardáře Libora Winklera rozhodla vyhlásit novou soutěž. Tu vyhrál česko-francouzský tandem Peer collective a Studio Muoto se svým návrhem budovy „levitující“ nad vedlejší barokní stavbou. Její součástí bude i veřejně přístupná pasáž k Novomlýnské vodárenské věži. Zatím není jasné, kdy se začne stavět, uvnitř mají nicméně být byty.
Rezidence Klimentská
Nový bytový dům vedle kostela sv. Klimenta vzniká v prolukové zástavbě a svým tvarem navazuje na chráněný platan, který v místě roste. Povolovací proces se přitom vlekl už od roku 2011, kdy proti projektu zaznívaly námitky kvůli hluku i možnému zastínění okolních budov. Dnes už na místě stojí hrubá stavba s hotovou fasádou. Stojí za ní společnost Acord Invest, která se mimo jiné specializuje na rekonstrukce již existujících činžovních domů.
Petrská 18
Namísto prázdného objektu někdejší telefonní ústředny v Petrské ulici vystaví Penta dům s 82 luxusními byty včetně několika střešních penthousů s terasami, dvěma obchodními jednotkami a podzemním parkovištěm. Projekt inspirovaný kubismem má být dokončen v roce 2028. Zajímavostí je, že další, mnohem cennější bývalou telefonní ústřednu – na Žižkově – čeká pod developerskou společností PSN jiný osud. Nepůjde k zemi, ale vznikne v ní 116 bytů, kavárna, restaurace, wellness, fitness i sdílená střešní terasa se saunou.
Muzeum železnice a elektrotechniky
Vraťme se zpět blíže ke stanici metra Florenc. V bývalých lokomotivních dílnách Masarykova nádraží, které představují jednu z nejvýznamnějších dochovaných klasicistních průmyslových staveb ve střední Evropě, má do roku 2030 vzniknout Muzeum železnice a elektrotechniky při Národním technickém muzeu. Ve 180 let starém areálu, jenž zpočátku sloužil jako depo pro opravu všech druhů kolejových vozidel, vyroste zastřešené centrální kolejiště, které umožní vystavení rozměrných exponátů. Výstava pak má moderní formou vysvětlit například historii železniční dopravy v českých zemích v evropském i celosvětovém kontextu.
Revitalizace parku na Florenci
V úvodu textu jsme již zmínili, že se chystá revitalizace okolí hlavní budovy Muzea Prahy za 50 milionů korun. Přibude zde zcela nová dlažba, výsadba i odpočinkové zóny s lavičkami. Navíc se počítá s návratem sochy Český lev z Chotkových sadů, což je pomník českým vojákům, kteří padli během revolučních bojů v italském tažení v letech 1848 až 1849. Celkově jde o součást rozsáhlého plánu obnovy Florence a Těšnova, kde má vzniknout klidný park s retenčním jezírkem a hustým baldachýnem vzrostlých stromů.
Vydrovka Office Center
Na závěr bychom neměli zapomenout ani na kancelářský komplex Vydrovka Office Center, který má do příštího roku vyrůst mezi stanicí metra Florenc a hotelem Hilton. Projekt nabídne v osmi nadzemních patrech 6 200 metrů čtverečních kancelářských ploch k pronájmu společně s 96 parkovacími místy. Developerem je skupina Karimpol se sídlem ve Varšavě.