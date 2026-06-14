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Nejvlivnější Čech v Nvidii, vzestup Hany Vagnerové a nový český miliardový e-shop

Je neděle a to znamená, že je čas připomenout si naše nejčtenější články. Jako každý týden vám je přinášíme v newsletteru Weekly.

Lucie ČernohlávkováLucie Černohlávková

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Foto: CzechCrunch / Lentiamo
Igor Staněk, Hana Vagnerová a Martin Bláha
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Už jste slyšeli o nejvlivnějším Čechovi v Nvidii, který v tomhle čipovém kolosu pracuje dvacet let, jako jeden z prvních se dostává k těm nejexkluzivnějším hrám a všechno to dělá z Brna? Nebo by vás zajímalo, jak o byznysu a herectví uvažuje Hana Vagnerová? Nebo spíš to, kdo je nejnovějším miliardovým českým e-shopem? Všechno tohle pro vás máme, tak čtěte dál!

Každou neděli vám naservírujeme nejdůležitější zprávy týdne.

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🎮 Kluk z paneláku dobyl Las Vegas. Je nejvýše postaveným Čechem v Nvidii a už dvacet let pro ni pracuje z Brna

🤑 Česko má další miliardový e-shop. Vyrostl z jižních Čech, funguje 18 let a prošel i smrtí spoluzakladatele

🎙️ Zahraničí jí dalo sebevědomí i odhodlání. Teď Hana Vagnerová září v italském seriálu a shání miliony na vlastní snímek

🏡 U pražské Šárky je k mání rozlehlá vila. Nabízí prosklený výtah, vinohrad i několik teras

🧑‍🔧 Jsme nová dvojka na trhu s IT a elektronikou, hlásí. Zabrali jsme místo po CZC, byl to dárek od Allegra

🍺 Česká tradice a dánská avantgarda na čepu. Budvar v Praze narazil letní limitku se severským pivovarem

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