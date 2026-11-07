Šílené hranaté auto, které kromě Elona Muska skoro nikdo nechtěl. Tesla ukončí výrobu Cybertrucku
Nejbohatší muž planety plánoval vyrábět čtvrt milionu aut ročně, loni to bylo jen 20 tisíc. Linku v Austinu teď převezme robotaxi Cybercab.
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Když Elon Musk v listopadu 2019 v Los Angeles představoval hranatý elektrický pickup z nerezové oceli, chtěl publiku předvést, jak odolná jsou jeho skla. Designér Tesly Franz von Holzhausen do okna hodil kovovou kouli a sklo prasklo, při druhém pokusu i to vedlejší. „Je tu prostor pro zlepšení,“ glosoval to tehdy Musk. Teď, sedm let poté, šéf Tesly na síti X oznámil, že automobilka výrobu Cybertrucku v texaské gigafactory kolem poloviny příštího roku utlumí, aby uvolnila místo pro víc robotaxi Cybercab.
Pro Muska jde o ústup od jednoho z jeho nejoblíbenějších projektů. V odpovědi jednomu z uživatelů X označil Cybertruck za „nejlepší vůz, jaký kdy Tesla vyrobila“ a jeho konec za „konec jedné éry“, připomíná agentura Reuters. Zda se výroba přesune jinam, nebo skončí úplně, Tesla neupřesnila. Továrna v Austinu je ale jediným známým závodem automobilky, který umí díly pro neobvyklou nerezovou karoserii vyrábět.
Čísla mluví jasně. Kolem startu výroby v roce 2023 Musk předpovídal, že v roce 2025 bude Tesla vyrábět tempem 250 tisíc vozů ročně. Linka v Austinu má podle automobilky instalovanou kapacitu přes 125 tisíc vozů ročně. Podle dat služby Kelley Blue Book prodala Tesla v USA v roce 2024 necelých 39 tisíc Cybertrucků a loni jen 20 237, o 48 procent méně.
Jedním z největších loňských zákazníků byla Muskova SpaceX, která podle svých podkladů ke vstupu na burzu koupila Cybertrucky za 131 milionů dolarů (2,9 miliardy korun) v ceníkových cenách. Letos za devět měsíců jich bylo 11 586, což je podle odhadu společnosti Cox Automotive, na který upozorňují Financial Times, meziročně o 28 procent méně a jen 1,6procentní podíl na americkém trhu elektromobilů. Analytici přitom čekali, že se letos prodá 22 tisíc kusů.
Za tři roky se tak podle magazínu The Atlantic prodalo celkem zhruba 70 tisíc Cybertrucků, přestože si ho jen během týdne po představení podle Muska předobjednalo 250 tisíc lidí. Nevyšla ani cena. Musk v roce 2019 sliboval startovní cenu 39 900 dolarů (870 tisíc korun), na trh se pickup dostal za 80 až 100 tisíc dolarů (1,7–2,2 milionu korun) podle výbavy. Tesla ho mezitím několikrát přeceňovala a v posledních dnech pozastavila objednávky nejlevnější verze s pohonem všech kol.
Odbyt brzdila i kvalita. Podle amerického úřadu pro bezpečnost silničního provozu NHTSA svolala Tesla Cybertruck od začátku prodeje jedenáctkrát. V roce 2024 šlo o pedál plynu, který se mohl zaseknout. Loni v březnu musela kvůli lištám karoserie, které při jízdě odpadávaly, povolat do servisu zhruba 46 tisíc vozů, tedy téměř všechny dosud vyrobené. Letos v květnu přišly na řadu brzdové kotouče verze s pohonem zadních kol. Analytik Karl Brauer ze služby iSeeCars už na konci roku 2024 magazínu Wired spočítal, že Cybertruck tím byl horší než 91 procent ostatních modelů toho ročníku.
Do Evropy se Cybertruck oficiálně nikdy nedostal: ostré hrany a nerezová karoserie neprojdou pravidly na ochranu chodců při nárazu. „Všude, kde regulace počítá s nárazem do chodce, Cybertruck neprojde, nemůže,“ popisuje pro Reuters bývalý šéf Aston Martinu Andy Palmer. Tesla ho před dvěma lety po Evropě aspoň vozila na roadshow, která zastavila i v Praze. Kdo ho chtěl v Česku řídit, musel si ho dovézt a nechat upravit kvůli individuální homologaci. Jaromír Marušinec z komunity Cybertruck.cz loni popisoval, že takhle předělal devět aut.
V Americe se z pickupu mezitím stal politický symbol. The Atlantic ho označuje za kšiltovku MAGA na kolech a připomíná, že Donald Trump v roce 2024 dostal na Mar-a-Lagu Cybertruck polepený fotkou svého zakrváceného obličeje po atentátu. Liberálové mu podle magazínu přezdívali „Deplorean“, spojením vozu DeLorean a slova deplorables, jímž Hillary Clintonová v roce 2016 označila část Trumpových voličů. Konec výroby přichází v týdnu amerických voleb do Kongresu, ve kterých podle Reuters Musk utratil téměř půl miliardy dolarů (11 miliard korun) na podporu republikánských kandidátů a většina z nich prohrála. Tesla a SpaceX od úterního zavření burzy odepsaly na tržní hodnotě zhruba 450 miliard dolarů (9,8 bilionu korun).
Akcie Tesly přitom po oznámení konce Cybertrucku podle The New York Times vzrostly zhruba o pět procent. Obě firmy navíc podle Financial Times zkoumají možné sloučení. Tesla letos ukončila i výrobu svých prémiových modelů S a X a peníze i pozornost přesouvá k robotice a umělé inteligenci.
Uvolněné místo v Austinu dostane Cybercab, dvoumístné robotaxi bez volantu a pedálů. Placené jízdy jím Tesla nabízí od září a podle texaského registru vozidel tvoří Cybercaby zhruba 570 z víc než 1 200 robotaxi Tesly v Texasu. NHTSA ale v září zahájila audit, jestli Tesla správně doložila, že vůz splňuje federální bezpečnostní normy. „Cybertruck byl neuvěřitelnou platformou pro vývoj technologií a žije dál v Cybercabu,“ píše na X hlavní inženýr Cybertrucku Wes Morrill.
Komentátor Financial Times John Foley konec pickupu nazývá mistrovskou ukázkou toho, jak se dá neúspěchem stoupat vzhůru. I příznivci Tesly mu podle něj přisuzovali malou hodnotu, analytik Morgan Stanley Adam Jonas ho už v roce 2023 označil spíš za kultovní auto než za trhák. Tesla se přitom obchoduje za jedenáctinásobek tržeb očekávaných na příští rok, zatímco General Motors a Ford za zlomek ročních tržeb. „Musk nebyl zrovna dobrý v prodeji pickupu, ale pořád umí prodat sám sebe,“ uzavírá Foley.