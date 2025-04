Skupina Direct zjednodušuje investování. Spojením s tenisovou hvězdou ukazuje, že každý může žít lépe

Uložit 0

Na konci minulého roku se značky skupiny Direct představily v novém designu od známého Studia Najbrt. Spojujícím znakem všech firem ve skupině se stal symbol růstu – ptačích křídel letících vzhůru. Jak je zvykem u firem, za kterými stojí investor Pavel Řehák, sny nikdy nezůstávají na papíře příliš dlouho. A skupina Direct už proto představila řadu novinek, kterými chce růst nastartovat. Společné mají to, že pomáhají lépe žít život.

„Našim klientům přinášíme do života lehkost. Pomáháme jim odstraňovat překážky a zvládat nepříjemné momenty,“ shrnuje hlavní poslání skupiny Direct její zakladatel Pavel Řehák. „Nové logo odráží náš vývoj – dospěli jsme a jsme připraveni na další výrazný růst. Lehkost naplno, to je naše nová filosofie,“ dodává podnikatel, který za sebe raději nechává mluvit činy a mediálním výstupům se vyhýbá. Naposledy byl hostem podcastu Money Maker, kde představil rozšíření záběru skupiny o prodej nových i ojetých vozů.

Řehák v roce 2015 koupil slovinskou pojišťovnu Triglav a také logo na českém trhu končící pojišťovny Direct. Tuto značku oživil a začal psát novou kapitolu „zákaznicky přívětivého“ pojišťovnictví – ze začátku povinného ručení a pojištění majetku, dnes klientům Direct pojišťovna řeší rizika spojená s mazlíčky, cestováním i podnikáním.

Prvním krokem skupiny mimo pojistky bylo začlenění Fidoo, které pomáhá firmám s automatizací výdajů zaměstnanců. V roce 2021 to pak bylo spuštění služby Direct auto, která se zaměřila na nákup vozů jako na další životní oblast, kde jednotlivci i firmy narážely na překážky. Již v roce 2021 začalo Direct auto budovat síť dealerství a servisů, rok poté přidalo flexibilní operativní leasing Birne. Už v příštích dvou letech plánuje otevřít desítku poboček Direct auto Parku po celém Česku, které na jednom místě nabídnou stovky nových i ojetých vozů a veškerý servis.

Další oblastí, kterou skupina s tisíci zaměstnanci zpřístupňuje širší veřejnosti, je investování. „Chceme vnést do investování jednoduchost a přátelskost. Jako jsme proměnili svět pojišťovnictví a automotive, vstupujeme se stejným cílem i do světa investic. Jsou často složité, nepřehledné a my věříme, že to jde dělat jinak,“ uvádí Řehák.

Foto: Direct Pavel Řehák, zakladatel skupiny Direct

Nejvýznamnější službou v tomto směru je investiční platforma Fondee, kterou skupina Direct koupila od původních zakladatelů ve druhé polovině minulého roku. Manželé Hlavsovi v čele Fondee zůstali, svým klientům skupina Direct otevřela akvizicí nové možnosti v oblasti investování do ETF fondů a posílila pozici skupiny na trhu investic.

„Když se objevila příležitost se s Fondee propojit a společně přinášet nové služby a produkty pro naše současné i nové klienty nejen v České republice, ale i v Polsku, kam vstupujeme, měli jsme jasno,“ uvedl Řehák.

Muchová vstupuje do světa investic

Tváří investičního tažení skupiny Direct se stala Karolína Muchová, aktuálně nejvýše postavená česká tenistka ve světovém žebříčku WTA, která se o svůj postoj ke správě financí podělila v připravovaném rozhovoru pro CzechCrunch. „Nerada vidím na svém účtu hodně peněz. Dlouhodobě už přemýšlím, jak je rozdělit, aby neztrácely na hodnotě. Snažila jsem se v tom sama zorientovat, naučit se základy, ale moc dlouho mi to nevydrželo. Pak jsem se prostřednictvím Pavla Řeháka spojila se skupinou Direct, a proto jsem nemusela trávit nad principem investic příliš času,“ svěřuje se v něm Muchová.

Ačkoliv patří ke světové špičce, cestu na vrchol neměla snadnou. Tenisu se začala naplno věnovat až v pozdějším věku a k úspěchu potřebovala nejen odhodlání a vytrvalost, ale také psychickou i finanční podporu rodiny. Česká tenistka tak občas zažívala chvíle, kdy například nebylo na hotel a přespávalo se v autě. S úspěchy postupně přicházela finanční stabilita, díky které se mohla plně soustředit na hru. „Čím jsem starší, tím na finanční budoucnost myslím víc a starám se o to, aby peníze pracovaly za mě,“ dodává tenistka, která je investorkou do fondu Direct Pro.

Direct Pro, který vznikl na základě přání investorů, byl spuštěn loni a jeho primárním cílem je pomoc s rozvojem české společnosti. Tento fond kolem sebe sdružuje takové lidi, kterým jde nejen o vysoké výnosy, ale zajímají se také o smysluplnost svých investic a pozitivní dopad na společnost. Direct Pro stojí v rámci VIGO Investments po boku Fondu kvalifikovaných investorů (FKI), s nímž lze mimo jiné investovat od roku 2018 do přísně regulovaného odvětví pojišťovnictví a retailového fondu VIGO Public Sicav.

Foto: Direct Tenistka Karolína Muchová je investorkou do fondu Direct Pro

Ačkoliv je minimální investice do Direct Pro deset milionů korun, při spuštění fondu zakladatel skupiny zmínil, že vklady jednotlivých investorů očekává spíše větší. Zároveň si kladl jednu zásadní podmínku. „S každým investorem se chci osobně potkat a mimo jiné se ujistit, že jeho peníze pocházejí z čistého prostředí a že máme shodu na našich hodnotách,“ vysvětloval tehdy Řehák.

Do tří investičních fondů, které nyní skupina spravuje, investoři vložili již více než 1,5 miliardy korun a výkonnost fondů se pohybuje v rozmezí 7 až 10 procent ročně. Ve spojení s investiční platformou Fondee tak Direct zjednodušuje a zrychluje přístup retailových i kvalifikovaných investorů na kapitálové trhy.

„V investicích se nám daří – a potvrzuje to nejen jejich výkon, ale i důvěra, kterou nám dává stále více investorů, včetně Karolíny Muchové. Ušli jsme velký kus cesty, ale jsme teprve na začátku. Chceme investování dál zjednodušovat a zpřístupňovat. Naší ambicí je, aby investování nebylo výsadou úzké skupiny. Věříme, že má být dostupné každému – a děláme všechno pro to, aby se stalo přirozenou součástí života co nejvíce lidí,“ říká Pavel Řehák.

Prostředky investované do fondu Direct Pro plánuje potom skupina využít pro podporu zahraniční expanze. Tu začala Direct pojišťovna, která minulý rok koupila portfolio společnosti Wefox Insurance a vstoupila tak na polský trh. Souhlas k zahájení podnikání získala od polského regulátora KNF na začátku letošního roku a začala obsluhovat téměř 400 tisíc klientů. Tady ale evropské plány nekončí.

„S mezinárodní expanzí jsme začali přemýšlet trochu ve větším. Polsko je pro nás obrovská studnice příjemných překvapení a to jsme tam teprve pár měsíců,“ říká Řehák. Skupina od svého založení před deseti lety vyrostla desetinásobně – v roce 2023 vykázala tržby na úrovni 8 miliard korun a v Česku evidovala přes půl milionu zákazníků. Jejím cílem je do roku 2026 dosáhnout dvojnásobného obratu v hodnotě až 19 miliard korun.