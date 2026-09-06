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Šperkařka, co začínala za dvacku za hodinu, a nečekaný úspěch jedné hry

Je tu neděle a to znamená i pravidelný výběr z toho nejčtenějšího, co jsme v končícím týdnu na CzechCrunchi napsali.

Lucie ČernohlávkováLucie Černohlávková

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Foto: CzechCrunch / Archiv EL / SPLY
Hra se slovy Přihořívá, šperkařka Eliška Lhotská a tým firmy SPLY
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Babí léto je asi nejkrásnější období roku, takže chápeme, pokud vás neláká teď tolik číst… přeci jen jsou ale věci, které stojí za to znát, takže jako každou neděli posíláme přehled toho nej, co jsme na CzechCrunchi stvořili. Dneska to je příběh šperkařky Elišky Lhotské, dopadů celních změn mezi EU a levnými e-shopy nebo jedné hry, která měla původně jen pobavit pár přátel.

Každou neděli vám naservírujeme nejdůležitější zprávy týdne.

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💎 Začínala za dvacet korun na hodinu, dnes má se šperky milionový obrat. Nejprodávanější vznikl z chleba

🤑 Nová cla ukončila éru levných balíků z Číny. Paradoxně to ale nahrává firmám s vlastní výrobou v Asii

🎮 Chtěli se jen bavit s přáteli. Z jejich hry se slovy se stal hit, který denně zapnou tisíce Čechů

🤕 Deset terapeutů ji odmítlo, že nemají čas. Dnes její firma pomáhá tisícům lidí najít pomoc

✈️ Byl armádním pilotem i vědcem, založil dvě miliardové firmy. A ukazuje, že v Evropě není vše ztraceno

🏡 Dva kamarádi vracejí starým nemovitostem duši. Jejich aplikace teď pohlídá i rekonstrukci vašeho bytu

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