Takhle jste Nicolase Cage ještě neviděli. V černobílém noirovém seriálu je z něj… Spider-Man!
Nicolas Cage je muž mnoha tváří a herec mnoha roztodivných rolí od těch vyloženě vážných až po ty ujetě šílené. Přesto stále umí překvapit – a nejinak tomu je i u novinky, ve které hraje… Spider-Mana. Coby detektiva ve 30. letech minulého století. V seriálu, který si můžete pustit velice stylově, tedy černobíle. Nicméně jestli vás láká víc barev, připravte se v květnu i na nové Star Wars s dvojkou Mandalorian a Grogu, animovaný atentát na diváky jménem Farma zvířat nebo návrat Top Gunu s Tomem Cruisem!
1. května
Bouřlivé výšiny – HBO Max
Tahle adaptace románu známějšího coby Na Větrné hůrce diváky dost rozděluje (což je znát i z naší recenze), takže pokud jste ji minuli v kinech, na streamu konečně dostanete šanci si udělat vlastní názor.
3. května
Běžící muž – SkyShowtime
Tak trochu hloupé, ale vlastně zábavné akční sci-fi s hezounem Glenem Powellem v hlavní roli. Na klasiku s Arnoldem Schwarzeneggerem nemá, ale nás nový Running Man nenudil.
7. května
Mortal Kombat 2 – kino
Bude to brutální. Bude to béčko. A bude to tak trochu blbé. Ale vsadíme se, že pokračování videoherní mlátičky ve filmové podobě bude taky pořádně zábavné. I díky Karlu Urbanovi.
Béé team na stopě – kino
Nenechte se zmást názvem! Tahle detektivní komedie s ovečkami na motivy knihy Glennkill – ovce vyšetřují má skvělé recenze a uvidíte či uslyšíte v ní Hugha Jackmana, Bryana Cranstona nebo Emmu Thompson.
Utajené legendy – Netflix
Británie, devadesátá léta, ulice zaplavily drogy. A parta celníků bez zvláštního výcviku se dostane mezi pašerácké gangy. Netflixovský seriál podle skutečných událostí nevypadá vůbec zle.
SOS – Disney+
Dva kolegové uvíznou na opuštěném ostrově… a možná byste si mysleli, že budou spolupracovat s vidinou záchrany. Kdepak. Bude to mnohem vtipnější – ale taky hororovější.
8. května
Pozoruhodně bystrá stvoření – Netflix
Film o vdově, která se skamarádí nejen s chobotnicí. Nesmějte se, knižní předloha je dojemná, dramatická a fakt dobře hodnocená i úspěšná.
13. května
Dobrá znamení – Amazon Prime Video
Andělsky-ďábelská komedie podle Terryho Pratchetta míří do třetí a finálové série.
Top Gun – kino
Adrenalinová klasika / propaganda letců amerického námořnictva slaví 40 let – a kulaté výročí znamená i návrat pilota Mavericka do kin!
14. května
Farma zvířat – kino
Bude se George Orwell otáčet v hrobě? Jeho dystopický příběh o diktatuře se mění na… animák.
Malá Amélie – kino
Taky animovaný film, ale na rozdíl od Farmy zvířat budí nadšení, ne zhrození. Francouzské dílo má skvělé ohlasy, míchá nádherný vizuál s kreativitou a fantazií.
12. května
Tucci v Itálii – Disney+
Můžete ho vidět i v Ďábel nosí Pradu 2 (naše nenadšená recenze zde), o něco chutnější roli má Stanley Tucci v kulinářské show, kdy brázdí Itálii a dráždí nás pizzou, pastou a dalšími dobrotami.
13. května
Punisher: Poslední zúčtování – Disney+
Nejbrutálnější marvelovský (ne)hrdina se vrací. Jestli vás baví Daredevil, The Boys nebo Invincible, Jon Bernthal jako pomstychtivý Frank Castle by vám neměl uniknout.
21. května
Star Wars: Mandalorian a Grogu – kino
Je nám úplně jasné, že to bude vlastně jen natažená epizoda už trochu vyčichajícího Mandaloriana. Jenže taky to budou Star Wars na velkém plátně. A to umí být zábava (ne, nepočítáme poslední trilogii!). Jo a jestli chcete tip na fakt povedené Star Wars, tak Darth Maul: Pán stínů se fakt povedl!
The Boroughs – Netflix
Tvůrci Stranger Things bratři Dufferovi v roli producentů představují svůj nový sci-fi seriál. Tentokrát však nejsou hlavními hrdiny děti, které čelí hrozbě z jiného světa. Ale důchodci… kteří čelí hrozbě z jiného světa!
Shrek – kino
Pětadvacet let od premiéry slaví ten nejzábavnější zlobr všech dob. A pro mnohé z nás taky jedna z nejlepších (ne)pohádek vůbec. K výročí se opět ukáže i v českých kinech.
22. května
Dámy mají přednost – Netflix
Sukničkář Sacha Baron Cohen se objeví v paralelním světě, kterému vládnou ženy. Mezi kterými ční Rosamund Pike jako jeho temperamentní kolegyně.
Ranč Duttonových – SkyShowtime
Už pátý spin off / pokračování populárního Yellowstonu sledující osudy Ripa a Beth z původního seriálu.
25. května
Panství Downton: Velké finále – SkyShowtime
Sladká tečka za osudy šlechtické rodiny Crawleyových míří konečně online. A jestli hledáte trochu dramatu, romance i spoustu vtipu, Downton Abbey rozhodně doporučujeme.
27. května
Spider-Noir – Amazon Prime Video
Nicolas Cage jako Spider-Man. V noirovém New Yorku 30. let minulého století. V barevné i černobílé verzi. Jestli tohle nebude jeden z vrcholů Cageovy kariéry, necháme se kousnout radioaktivním pavoukem!