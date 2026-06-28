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Tomáš Čupr boduje v AI, Michal Šnobr na Lipně a investoři zase ve Znovínu

Jako každou neděli vám přinášíme pravidelný přehled toho nejzajímavějšího, co jsme v končícím týdnu na CzechCrunchi napsali a natočili.

Luboš KrečLuboš Kreč

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Foto: CzechCrunch / Radim Strachoň / MFDnes + LN / Profimedia
Tomáš Čupr, Stanislav Lancouch a Michal Šnobr
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Ano, teploty po celém Česku už několik dní trhají rekordy, ledaskde naměřili přes 40 stupňů Celsia. A horka jen tak nepoleví. Či to je dobrá zpráva, nebo nikoli, záleží na osobních preferencích. Každopádně v horku je lepší se moc nenamáhat a třeba si číst – například články na CzechCrunchi. A tady najdete hned několik tipů na texty, které v uplynulém týdnu rezonovaly.

Každou neděli vám naservírujeme nejdůležitější zprávy týdne.

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🤖 Zadám AI úkol, jdu spát, ráno se probudím a je hotovo. To je ta opravdová magie, říká Tomáš Čupr

🛌 Na Lipně chtěl jen postavit a prodat. Nedokázal to a dnes má po Česku království hotelů, farem i rybníků

🍷 Koupili Znovín a vyšvihli se mezi největší české vinaře. Byla to jízda na horské dráze i pořádné sousto, říkají

💉 Místo doživotního polykání tabletek jediná infuze. Nová genetická léčba by mohla řešit vysoký cholesterol

💻 Před 25 lety stvořili Češi hru, která znamenala miliardy. Byli jsme blázni, vzpomíná známý vývojář

📺 Seriálový hit HBO se rozjíždí na plný plyn. Díky akční premiéře zapomenete i na nudu předchozí řady

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