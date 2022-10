Více peněz pro nejmladší startupy. Depo Ventures otevírá nový andělský fond, cílí na půl miliardy

České Depo Ventures během svého působení na trhu pomohlo rozinvestovat 5,5 milionu eur, v přepočtu 135 milionů korun, do celkem devětadvaceti firem. Průměrná výše investice kolem 4,5 milionu korun se nemusí zdát závratná, obzvlášť ve startupovém prostředí, kde se v jednotlivých kolech někdy točí i miliardy. Opak je však pravdou. Fond se totiž zaměřuje na firmy v těch nejranějších stadiích, které drtivá většina ostatních investorů opomíjí. Mladé startupy, jež takto brzo po vzniku nepotřebují vysoké částky, proto mívají problém růstový kapitál získat.

Depo Ventures teď otevírá svůj již třetí fond, v němž chce sdružit andělské investory, kteří mohou zakladatelům pomoci v dalším rozvoji a zároveň jim umožnit investovat systematičtěji. Zatímco první dva fondy operovaly s objemem prostředků v desítkách milionů korun, cílová částka třetího fondu byla stanovená na půl miliardy. Pokud se ji podaří od investorů vybrat, půjde o největší andělský fond v regionu střední a východní Evropy. Podle zástupů Depa ale nejde pouze o sumu vybraných peněz.

„Vyvíjíme se. Začali jsme s typickými andělskými investicemi, ale postupně jsme se posunuli do další fáze. Zakladatelé startupů častěji vyžadují, aby investoři hráli také strategickou roli. A my jsme na to připraveni,“ vysvětluje Michal Ciffra, partner Depo Ventures. Do třetího andělského fondu ale chce přitáhnout vedle kvalifikovaných jednotlivců také institucionální investory a investory rodinného majetku ze střední a východní Evropy.

„Finance jsou pro zakladatele pochopitelně důležité, ale hlavní síla spočívá v přidané hodnotě, kterou s sebou investice přináší. Potvrdilo se nám to u prvních dvou andělských fondů,“ doplňuje Petr Šíma, další z partnerů Depo Ventures.

„Investoři se chtějí angažovat, předávat zkušenosti, poskytovat kontakty a pomáhat se strategií. Významně to zvyšuje šance, že startup překoná první překážky a dostane se do fáze, kde už může získat investici od většího venture kapitálového fondu. Na druhou stranu zdaleka ne všichni investoři musí být angažovaní, jsme připraveni i na pasivní investory,“ dodává ještě.

Foto: Depo Ventures Michal Ciffra a Petr Šíma, partneři v Depo Ventures

Investice třetího fondu mají směřovat zejména do oblastí pokročilých technologií jako aplikace umělé inteligence či blockchainu, finančních technologií nebo technologických tržišť. Cílem tohoto fondu je podpořit zakladatele taktéž ze střední a východní Evropy.

První investice z nového fondu, který má být investorům otevřený zhruba do jara příštího roku, chce Depo Ventures udělat do konce letoška. „Počítáme s investicí do čtyřiceti osmi projektů v následujících třech letech, přičemž oproti původním andělským fondům počítáme také s rezervou na follow-on investice. Budeme tedy schopni výběr nejlepších týmů podporovat i v dalších kolech,“ doplňuje Ciffra pro CzechCrunch.

Třináct investic za rok

Depo Ventures u nás patří mezi nejaktivnější investory do startupů, jen během posledního roku podpořilo celkem třináct mladých firem. Z poslední doby jde například o česko-švédský datově zaměřený Forloop, DTS digitalizující stavebnictví, Supertalent pomáhající zájemcům najít zaměstnavatele s vhodnou firemní kulturou či Kardi AI hlídající srdce pomocí umělé inteligence.

První andělský fond spadající pod Depo Ventures s názvem Grouport zainvestoval celkem patnáct firem a během tří let svoji hodnotu zvýšil pětkrát. Ze startupů, do nichž fond vložil peníze, si nejlépe vede platforma na vývoj blockchainových aplikací Tatum, edtechový startup Upgrade Academy nebo tržiště pro kola BikeFair.

Druhý fond s názvem Andělský fond II zainvestoval třináct startupů. Zajímavostí je, že právě tento fond Depo Ventures představilo na jaře letošního roku a uzavřelo jej na konci srpna s objemem 55 milionů korun. To bylo o deset milionů více než původní plán. Téměř celá tato částka je už přitom rozinvestovaná.

V prvních dvou fondech se angažovali nejčastěji vysoce postavení manažeři a podnikatelé z Česka s dlouholetými zkušenostmi z byznysu. „Hledal jsem místo, kde bych mohl investovat a zároveň využít své zkušenosti z profesního života, poznat zajímavé lidi a naučit se něco nového. Místo, kde mohu dávat a přijímat zároveň. A to jsem ve fondu našel,“ říká Igor Zahradníček, provozní ředitel a místopředseda představenstva Czech Airlines Technics.

Vedle andělských fondů vede skupina také syndikát Depo Angels, který umožňuje kvalifikovaným investorům vložit své prostředky i do jiných projektů. Za poslední rok se takových příležitostí naskytlo deset v celkové hodnotě dvou milionů eur, v přepočtu asi 50 milionů korun.

Depo Ventures není jediným fondem, který se u nás na startupy v nejranějších fázích zaměřuje. Minulý měsíc se veřejně představil například Czech Founders VC, jenž spojuje přes čtyřicet podnikatelů se zkušenostmi s budováním startupů. Dohromady má na investice k dispozici přibližně čtvrt miliardy korun.