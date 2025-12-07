Čínská ofenziva je strašidelná a tohle auto ukazuje, jak dobří už jsou. Problém má nejen Tesla
Největší čínská automobilka a její úspěšný elektrický model. Otestovali jsme BYD Seal, který ukazuje, že čínská auta už dávno nejsou pro smích.
Říká se mu zabiják Tesly Modelu 3. Kompaktní elektromobil střední třídy od čínské značky BYD pojmenovaný Seal vzbudil při své premiéře v roce 2022 pozdvižení. Po Evropě a na Blízkém východě už postupně docela zdomácněl, vstup do Česka ovšem největší čínské automobilce úplně nevyšel: na jaře sice ohlásila smělé plány i zkušeného lokálního šéfa, jenže po pár měsících hledala nového a také prodeje zůstaly za očekáváním. Změní se to? A zaslouží si Seal pověst, která jej předchází?
Čínské automobilky, v Česku aktuálně především značky MG a Omoda, respektive Jaeco, mají pověst levných vozů. Což je vlastnost, na kterou Češi slyší. Jenže s BYD to je jiný příběh a s modelem Seal tuplovaně: ten zájemce vyjde v závislosti na výbavě od 1,1 do 1,3 milionu korun. Tedy hodně podobně, za kolik se prodává Tesla Model 3. A samozřejmě si nemůžete nic k výbavě naklikávat, prostě berete, co dostanete, a basta.
Do redakce CzechCrunche dorazil na týdenní test Seal samozřejmě v té nejvyšší konfiguraci, tedy v provedení Excellence AWD s pohonem všech kol a s výkonem 390 kW, který autu umožňuje zrychlit z nuly na stovku pod čtyři sekundy. Kapacita baterie je 82,5 kWh a vůz by s ní měl být schopen ujet až 520 kilometrů v kombinovaném režimu. Takové číslo je hlavně v chladném počasí hodně teoretické, ovšem právě dojezd na jedno nabití je jednou z předností Sealu.
Tím se dostáváme k tomu, co se nám na modelu BYD Seal líbilo. A co nikoli. Hned po usednutí do vozu si člověk uvědomí, že výrobce necílí na klienty Dacie, ale spíš na milovníky prémiových značek. Dílenské zpracování, design, kvalitní materiály… Výsledný dojem je prostě luxus. Kůže všude kolem to jen podtrhuje.
Ruku v ruce s tím ale jde i jedna nevýhoda: je to do značné míry subjektivní výtka, ale auto uvnitř působí nejen luxusně, ale zároveň mimořádně chladně. A to nejen v rovině estetické, ale i faktické. Trvalo opravdu velmi dlouho, než se auto vyhřálo na příjemnou úroveň. Na displeji jsem musel nastavovat 24 stupňů a do toho mít puštěné vyhřívání sedačky. Venku přitom bylo kolem nuly, takže žádný třeskutý mráz.
Nepochybně k tomu přispěla obří prosklená střecha, která je součástí základního vybavení a kterou nelze nijak zakrýt ani zastínit. Takže je to sice efektní a dětmi oblíbený prvek, jenže v zimě nebo při ostrém slunci se z něj snadno stane vcelku nepříjemný handicap.
Co je naopak jednoznačným pozitivem, je středový displej a vůbec intuitivní infotainment. Tady by se evropské firmy měly podívat, jak se to má dělat. Navíc centrální panel je otočný, takže může být orientovaný horizontálně i vertikálně, což je velmi praktická funkce, hlavně z pohledu ovládání některých prvků. Zároveň přístrojová deska, jakkoli nepoužívá žádné knoflíky, nepůsobí tak extrémně stroze jako v Tesle. A to mi vyhovuje.
BYD Seal měří na délku 4,8 metru. A to je docela dost, speciálně s přihlédnutím k tomu, že opticky vůz nijak velce nepůsobí. Co se ale vnitřního prostoru týče, jsou v něm rozměry znát – především na zadních sedadlech je velkorysý prostor pro cestující včetně dostatečného místa na pro kolena. A platí tam totéž, co vepředu: člověk se tam cítí obklopen kvalitou, byť poněkud studenou.
Slabší už to ale je se zavazadelníkem. Zadní kufr má objem 400 litrů, ale přístup k nim je mimořádně stísněný, neboť víko se otevírá jen pod zadní okno, nikoli s ním. Takže dostat se k věcem, které vám při jízdě zapadnou hlouběji do zavazadelníku, může být nečekaný oříšek, u kterého se pěkně ušpiníte. Výhodou je naopak kufřík s kapacitou 53 litrů pod přední kapotou.
BYD Seal
- Základní cena je 1,145 milionu korun, prémiová s pohonem všech kole vyjde na 1,3 milionu.
- Testovaný model měl výkon 390 kW, kapacita baterie byla 82,5 kWh a dojezd až 520 kilometrů na jedno nabití.
- Seal se dokáže nabíjet až rychlostí 150 kW, z 10 na 80 % kapacity se tak umí dostat za 37 minut.
- Vůz měří 4,8 metru, velikost zavazadelníku je 400 litrů, přední kufr má objem 54 litrů.
- Seal je součástí modelové řady nazvané Ocean Series, dalším je například z něj odvozené SUV kupé Sealion 7.
A jak BYD Seal vlastně jezdí? Akcelerace je fantastická a vůz se velmi snadno ovládá, jenže se projevuje hodně tvrdě. Je to dané nepochybně i baterií uloženou v podlaze, ale každá nerovnost, každý ráz se hodně intenzivně propisují do kabiny. Takže při jízdě typicky ve Středočeském kraji, který je nepříliš dobrými vozovkami pověstný, se posádka může cítit jako v luxusním žebřiňáku.
Naopak při jízdě po dobrém povrchu je cestování v BYD Seal adekvátní tomu, jak auto působí a kam míří. Dovede být tiché, elegantní, rychlé (s omezovačem maximální rychlosti 180 km/h). Jen těch asistentů by v něm mohlo pípat méně.
Z týdenního zkoušení nejrozšířenějšího BYD si odnáším, že čínské automobilky se definitivně naučily dělat dobrá auta a že strach, který z nich evropští konkurenti mají, je oprávněný. Za mě Sealu pořád ještě něco chybí, abych mu dal přednost před BMW, Audi, Škodou nebo Volkswagenem, ale v případě Tesly už by to rozhodování bylo mnohem složitější. A s ohledem na to, co ukazují statistiky prodejů v Evropě, to vidí podobně čím dál víc lidí.
Výhodou, jakkoli slábnoucí, evropských automobilek je tradice, náklonnost konzumentů a postupná adaptace na novou obchodní krajinu, kterou Číňané hodně mění a narušují. Jenže Tesla už dlouho přešlapuje na místě, inovuje jen málo a její modelová řada zastarává. A dravci jako BYD to cítí.