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Co čeká Mapy.com, restart od dat ke květinářství a tradingová AI, co se učila z pokeru

Je neděle a to znamená, že je tady další přehled toho nejzajímavějšího, co jsme v CzechCrunchi v končícím týdnu napsali.

Lucie ČernohlávkováLucie Černohlávková

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Foto: Fleur21 / Mapy.com / EquiLibre
Ngoc Anh Hoangová, David Finger a Martin Schmid
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Zítra je ještě státní svátek, dneska ale opravdu končí další týden. Takže je tu náš pravidelný souhrn toho nejzajímavějšího z něj. Víte třeba, co se děje s Mapy.com, že restart s vázáním květin nemusí být jen mentální detox nebo že obchodování na burze má leccos společného s pokerem?

Každou neděli vám naservírujeme nejdůležitější zprávy týdne.

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🌸 Při práci s daty a čísly vyhořela, klid našla u vázání květin. Dnes se sestrou vedou vyhlášené květinářství

🚀 Naučili AI vítězit v pokeru, teď mění obchodování na burze. Hodnota české firmy přesáhla 10 miliard

🎮 Stojí jako dvě piva, hovoří japonsky a má dostat turisty z centra Prahy. Neobvyklý úkol dostala česká hra

⚙️ Konec trouby? Otestovali jsme čtyři horkovzdušné fritézy, které mohou změnit pravidla hry ve vaší kuchyni

🤑 Své projekty prodal za miliony dolarů. Úspěšný exit ho ale psychicky zlomil a varuje před tím i ostatní

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