Startupy –  – 3 min čtení

Své projekty prodal za miliony dolarů. Úspěšný exit ho ale psychicky zlomil a varuje před tím i ostatní

„Pokud prodáváte svůj startup, nedělejte to,“ říká Tibo Louis-Lucas a popisuje tři věci, které ho zlomily.

Peter BrejčákPeter Brejčák

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Foto: Kinner Sacchdev/YouTube / CzechCrunch
Francouzský podnikatel Tibo Louis-Lucas
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Osm milionů dolarů, tedy asi 170 milionů korun. Takovou částku získal v roce 2024 francouzský podnikatel Tibo Louis-Lucas za prodej svých platforem Tweet Hunter a Taplio. Dva miliony dolarů (43 milionů korun) dostal vyplaceny okamžitě, zbytek se schovával v takzvaném earn-outu, tedy dodatečné odměně vázané na budoucí výkonnost firem. Z vnějšího pohledu se to zdá jako vysněný exit. Místo oslav ale přišla tvrdá srážka s realitou a hluboká osobní krize.

„Na papíře skvělý exit. Ve skutečnosti mě ale zlomily tři věci,“ sdílel nedávno Louis-Lucas svůj příběh na LinkedInu, kde zároveň varoval ostatní zakladatele startupů před možná nečekanými výzvami, s nimiž se musel popasovat.

Tibo Louis-Lucas

  • Francouzský vývojář po krachu prvních startupů, kdy se snažil budovat velké týmy pro ohromení okolí, změnil strategii a se spoluzakladatelem Thomasem Jacquessonem začali extrémně rychle vydávat projekty (jedenáct za čtyři měsíce), dokud nenašli ten, který se uchytí.
  • Společně založili studio Pony Express a uspěli s nástroji zaměřenými na tvorbu obsahu a růst na sociálních sítích za pomoci umělé inteligence. Jednalo se o platformu Tweet Hunter (zaměřenou na Twitter/X) a Taplio (zaměřenou na LinkedIn).
  • Na přelomu let 2022 a 2023 se oba rozhodli Tweet Hunter a Taplio prodat společnosti Lempire. Transakce zahrnovala počáteční cash ve výši dvou milionů dolarů a další takzvané earn-out bonusy na základě budoucích výsledků, čímž se celková hodnota exitu vyšplhala přes osm milionů dolarů.
  • V současnosti se zaměřuje na nové AI projekty a buduje nezávislé softwarové portfolio. Jeho aktuálních pět online byznysů mu dohromady generuje tržby přesahující jeden milion dolarů měsíčně.

Jako první zásadní věc Louis-Lucas popisuje, že se vzdal svého dítěte. Produkty, které roky budoval podle své vize, si vzal někdo jiný. Noví majitelé začali vydávat aktualizace, které by on sám nikdy neschválil, a naopak rušili funkce, jež měl rád. „Dívat se na Tweet Hunter teď bolí víc, než jsem čekal,“ přiznává.

Druhou věcí pak byl zmiňovaný earn-out. „Bylo to jako dvouleté vězení,“ ohlíží se. Protože se společníkem chtěli firmu prodat za co největší násobky tržeb, souhlasili s tím, že budou naplňovat stanovené milníky ve výkonu firmy. „To znamenalo budit se dva roky každý den s tím, že jediná věc, na které záleží, je naplňování agresivních cílů v tržbách,“ pokračuje Louis-Lucas. I když technicky firmu vedl, měl nad sebou jednoho šéfa – smlouvu.

Dosahování milníků mu přitom předtím připadalo jako vítězství, ale s odměnou závislou na výsledcích se to obrátilo. „Každé vítězství je jen vyhnutí se prohře. A když se to nepodaří, nepřipadá mi to jako neúspěch, připadá mi to jako porážka,“ popisuje a pokračuje třetí zásadní věcí.

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„Peníze samy o sobě vás zničí, nikdo vás před tím nevaruje,“ říká s tím, že když najednou vyděláte miliony dolarů, vůbec nemáte představu o tom, co s takovým množstvím peněz dělat. Nemáte čas si na to zvyknout a začnete dělat špatná rozhodnutí. „Přestanete se vnímat jako ten samý člověk, kterým jste byl dřív, a začnete trochu bláznit, rychleji, než si myslíte,“ přibližuje Louis-Lucas.

Pak prý přichází ta nejhorší část. „Po tom všem, když jsem začal opět budovat projekty, jsem si uvědomil, že mě všichni kolem už vnímali jako ‚úspěšného týpka, který exitoval‘, a to mě paralyzovalo,“ přiznává. Měsíce tak nedokázal v podstatě nic dělat, protože se bál, že tento vnější obraz naruší.

„Mluvil jsem s mnoha zakladateli, kteří prodali své firmy. Každý z nich to tak vnímá,“ doplňuje Louis-Lucas, jenž zároveň přidává i radu k zamyšlení: „Nedívejte se na to, co nabízí kupující. Dívejte se na to, čeho se vzdáte. Až pak se rozhodněte.“

To nejdůležitější z června

🤖 To je ta opravdová magie, říká Tomáš Čupr. „Zadám AI úkol, jdu spát, ráno se probudím a je hotovo,“ popisuje zakladatel Rohlíku a startupu Duvo v podcastu Money Maker. Jak jeho pracovní i osobní život mění umělá inteligence a kam celý svět míří?

🦄 Česko stojí v koutě při porcování miliardového sousta pro startupy. Evropa rozjíždí technologický fond se 125 miliardami korun, ale Česko do něj neposlalo ani korunu. Zdejší startupy přicházejí o viditelnost a pro balík peněz si budou muset dojít mnohem složitější cestou.

👏 Po Revolutu další velký zářez. Investiční fond Aspire11 Pavla Muchy a Petra Borkovce ulovil dalšího evropského jednorožce, půl miliardy posílá také do Vintedu. Hodnota litevského startupu je přes 190 miliard korun.

💸 Jak drahým zaměstnancem může být umělá inteligence? Lupa.cz zmapovala, kolik AI stojí technologické firmy v Česku. Náklady narostly i na miliony korun.

🙏 Startupy vyhlíží klíčovou změnu. Má jim přinést spolupráci s OSVČ bez rizika i daňové výhody pro andělské investory, během prázdnin má takzvaný startupový zákon zamířit k připomínkám.

🥐 Jako kdyby Česko investovalo do Rohlíku. Polská vláda posílá stamiliony tamní startupové raketě ElevenLabs, zároveň oznámila vznik programu AI Lab Poland s cílem využít úspěchu startupu i pro další zakladatele.

🚀 Startupy se stávají novou střední třídou české ekonomiky, pět procent zaměstnanců v Česku připadá na startupy a scaleupy, podobně jako na celé stavebnictví. Nápad roku společně se StartupJobs.cz a J&T Bankou připravili nový Smart Market Report.

Červnové dealy českých zakladatelů

Startup (obor): suma | kolo | investoři

Rohlík (e-commerce): 1,3 miliardy korun | nespecifikováno | Pavel Baudiš, Eduard Kučera, Tomáš Čupr

IAG (digitalizace prodeje autodílů): 6 milionů eur (146 milionů korun) | nespecifikováno | Orbit Capital, Jet Ventures

Sloneek (HR): 6 milionů dolarů (128 milionů korun) | čtvrté investiční kolo | Orbit Capital, Venture to Future Fund

Grid.online (logistika): 4 miliony eur (97 milionů korun) | nespecifikováno | DFF Ventures, Movens Capital, angel investoři, Reflex Capital, J&T Ventures

DecisionRules (automatizace): 1,5 milionu eur (36 milionů korun) | nespecifikováno | Jet Investment (Jet Venture 1)

Merchantee (e-commerce): 30 milionů korun | rozšířené seed kolo (bridge round) | Reflex Capital, Czech Founders VC, Lighthouse Ventures

Vetstor (pet tech): nespecifikováno | nespecifikováno | Traun Ventures

Vše o startupových investicích

Zahraniční červnové dealy českých VC

Čeští investoři: startup (obor) | země | suma

Credo Ventures: Picogrid (vojenské technologie) | USA | 45 milionů dolarů (961 milionů korun)

J&T Ventures, Seed Starter České spořitelny: Definic (nákup IT služeb) | Slovensko | 2,5 milionu eur (60 milionů korun)

N1: Human Archive (AI a robotika) | nespecifikováno | 8,2 milionu dolarů (175 milionů korun)

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