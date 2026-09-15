Gastroprůvodce po Dejvicích a Bubenči. Víme, kde si dáte raky, burgery jako z Ameriky i pivo s nápadem
Bistro Šodó, Diskotéka pizza, Automat Matuška, Rakin, Mazelab nebo legendární nádražka. Které podniky nevynechat v Dejvicích a Bubenči?
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Dejvice a Bubeneč jsou dvě části Prahy, které se do sebe přirozeně přelévají. Jsou plné zeleně, krásných domů a ještě krásnějších bytů. A taky míst, kam si můžete po procházce skočit na něco dobrého. Jsou tu vyhlášená bistra i kavárny, nezaměnitelného genia loci mají ale i místní hospody. Které podniky tu máme nejradši, si můžete přečíst v dalším díle našich gastronomických průvodců, které vznikají ve spolupráci se společností Storyous.
Café Záhorský
Dnes je podobných kaváren už spousta, v době svého vzniku ale bylo Café Záhorský celkem úkaz a oblíbené je dodnes. Ve vzdušném a nepřeplácaném interiéru si můžete dát nejen kávu a sladké i slané brunche, ale taky víno a něco malého k tomu. Kavárna má výsuvná okna a sedět můžete i na parapetech, takže okolí budete mít jako na dlani.
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Mazelab
Mazelab byl kdysi kavárnou, dnes je to ale kávová laboratoř a tasting studio v jednom. Jde o srdcový projekt Jackieho Trana, do jehož říše patří ještě podniky jako nedaleké bistro Ăn, vinohradský Cafefin nebo třeba Pleiku, kousek od Palmovky, a každý měsíc tu můžete ochutnat nová zrna. Klasickou nabídku s cappuccinem ale nečekejte, káva se tu podává v nejčistší podobě, takže vybírat budete jen z úprav filtr, espresso nebo espresso s mlékem.
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Místo
Místo je příjemně nevtíravá kavárna, která patří do rodiny podniků Doubleshotu. A pokud některé znáte, bude vám to tu připadat povědomé. Vedle skvělé kávy si tu můžete vychutnat i lehká a hravá jídla, a když trefíte správný čas, tak třeba i kávový kvíz.
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Café Sofa
Stylový a sebevědomý podnik zabírá velkou část přízemí budovy PPF na začátku Evropské. Je inspirovaný Japonskem, a tak tu vedle kávy a kupy asijských nápojů ochutnáte i placky okonomiyaki nebo třeba curry s lichi. Nechybí ale ani celodenní snídaně, jejichž páteří jsou jak jinak než vejce. Ale třeba s nadýchaným japonským toastovým chlebem.
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Café Borzoi
Pokud hledáte raději méně okázalé místo, kde si dáte prostě jen kávu, vyzkoušejte tenhle espresso bar. Malý podnik přímo na zastávce Zelená vznikl za covidu jako místo pro setkávání místních, i proto se jmenuje po psím plemenu, a svou atmosféru si nese dodnes. Zrna do něj nedodává nikdo jiný než pražírna The Naughty Dog a koupit si tu můžete i něco malého s sebou. A kdybyste radši něco víc, tak nedávno k espresso baru přibyl i moderní koloniál Casa Borzoi, kde kromě granoly nebo oříškových másel seženete třeba i farmářská vajíčka či lahůdky z různých koutů Evropy.
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Ademi Shop & Café
Ademi je zase trochu jiná kavárna, respektive přesně to, co jeho název slibuje – malý concept store stejnojmenné značky, která vyrábí kousek od Šumavy kožené kabelky, oblečení a doplňky, a k tomu osobitý espresso bar. O zrna se stará pražírna Šťáva a k mání jsou i svérázné matcha drinky.
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Coffee Cube 6
Komunita kolem někdejšího stánku Coffee Cube se loni rozrostla i do Dejvic, kdy na Československé armády otevřela klasickou kamennou kavárnu. Žije to v ní nejen kávou a jídlem, ale i spoustou akcí, takže pokud hledáte místo, kde si užít i trochu mladistvé sousedské atmosféry, zamiřte sem.
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Šodó – Tip Storyous
Šodó sice servíruje kávu, je to ale plnohodnotné bistro, ve kterém není neobvyklé, že neseženete místo. Není taky divu, kdysi ho založily dvě dvojice vyhlášených pražských foodies Taste of Prague a PG Foodies. Podnik ale nyní čekají změny, od srpna má totiž nové majitele a ti rovnou hlásí, že se Šodó bude stěhovat do většího!
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La Forme
La Forme patří dlouhodobě mezi nejlépe hodnocené pražské pekárny a v téhle pobočce to kdysi všechno začalo. Je malá, takže si tady dáte maximálně tak rychlé kafe a croissant k tomu, ani s jedním ale neuděláte chybu. A hlavně si můžete v klidu nakoupit pečivo domů. Posedět pak můžete v kavárně La Forme v Holešovicích nebo v nově otevřené pekárně s kavárnou v centru v Rytířské.
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Automat Matuška
Automat Matuška je pivnice, která navazuje na tradici dřívějších automatů, kam se chodilo na pivo hezky na stojáka k pultu. Je hned za kolejemi, které dělí Dejvice od zastávky Hradčanská, takže na ideálním místě na pivo po cestě domů – a přesně s ním venku postávají spokojené hloučky. K originální a neustále se obměňující nabídce piv z pivovaru v Broumech můžete zakousnout i něco z místního grilu, na plnohodnotnou večeři pak zamiřte do druhého Automatu na Jiřího z Poděbrad.
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Dejvická nádražka a Stanice 6
Nádražní hospody jsou český fenomén a dejvická nádražka je fenomén na druhou. Ne zrovna pro svou gastronomickou vytříbenost, ale pro atmosféru, kterou tu s pivem a pohledem na koleje zažijete. Začátkem loňska se objevila zpráva, že nádražku v Dejvicích nahradí moderní bistro pod taktovkou Spojka events, ale po bouři nevole z těchto plánů nakonec sešlo. A jestli vás nádražní hospody baví, vyzkoušejte i Stanici 6.
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Pivovar Bubeneč
V Bubenči narazíte kromě jiného i na lokální pivovar. Dala ho dohromady parta nadšenců, první várku uvařila před osmi lety a od té doby se stala pevnou součástí místního koloritu. Do stálé pivní nabídky patří Ležák, Ale, Philly sour (Kyseláč) a Stout. Místní sládci ale rádi experimentují, a tak si tu čas od času můžete dát ležák infuzovaný červeným zelím nebo čajem, ochucené kyseláče, brut lagery nebo Kentucky Common. Momentálně tu seženete třeba svatební Ano, Ale.
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Restaurace u Veverky a Hostinec Na Slamníku
Máte spíš chuť na klasické pivo a tradiční hospodu k tomu? Pak musíte do Restaurace u Veverky, která platí právě za vyhlášenou a osvědčenou klasiku. Dáte si tu tankovou plzeň i české hospodské evergreeny od nakládaných sýrů po pečená žebra. Hospodu najdete na rohu Jaselské a Eliášovy a je to přesně ten podnik, kde se staví sousedi cestou domů, stejně jako zvědavci z dálky a všichni budou spokojení. A pokud vás láká opravdu tradiční hospoda, kde si navíc poslechnete i živou hudbu, tak nevynechte Na Slamníku vzadu za Stromovkou.
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Hostinec Na Slamníku – Uložit si na Instagramu | Uložit si na mapách
Diskotéka Pizza
Malý podnik otevřel teprve loni na podzim, ale už se dostal na seznam nejzajímavějších evropských pizzerií. Podává se tu neapolská pizza a za podnikem stojí majitelé nedaleké pekárny La Forme. Když na lístku narazíte na jakoukoliv pizzu s citronovou kůrou, určitě ji vyzkoušejte. A taky místní tiramisu.
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Bliss
Máte chuť na netradiční burgery? Pak byste měli zajít do tohohle bistra kousek od Kulaťáku. Pod česky znějícími názvy Damián, Franta nebo Kubík se totiž skrývají neobvyklé kombinace. Třeba Damián zahrnuje hovězí maso, taženou cibuli, sýr Red Leicester, čerstvé chilli papričky, limetu, koriandr a petrželové pesto. V jiném hamburgeru zase najdete francouzský horský sýr Comté nebo mix ořechů, medu a hořčice. A za zvážení stojí i pařížské brambory.
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Chickin
Kuřecích podniků je teď v Praze hodně, přidrzlý Chickin tu ale byl už před aktuální módní vlnou. Je to v podstatě fast food, ale pokud vás baví kuřecí stripsy, tortilly, kuřecí sendviče nebo prostě jen marinovaná a po jižansku smažená stehna s hranolkami v kombinaci s výrazným vizuálem, tak je to podnik pro vás. A kuřata tu berou důsledně z volných chovů.
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Ăn
Když se spojí pho a výběrová káva, vyjde z toho bistro Ăn. Nevelký podnik, který patří do rodiny nedalekého Mazelabu, nabízí obojí – říznou asijskou kuchyni i skvělé kafe. To nabízí v klasických i vietnamských verzích, nechybí ale ani ube a zkusit tu můžete i speciální drinky. Třeba z banánu, matchy a krémového sýra. K tomu snídaňová jídla, nudle nebo třeba panang curry. Ăn je hravý a hravé je i jeho menu, a když na to přistoupíte, skvěle si to tady užijete.
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Guilty Pleasure Diner
Guilty Pleasure Diner je burgrárna jako vystřižená z Ameriky. Interiérem i jídlem, stojí ale za ní dva kamarádi, kteří se rozhodli pro poměrně výrazný kariérní twist. Asi i proto jejich podnik dokonale naplňuje význam svého názvu. Dáte si tu smash burgery, křidélka i žebra, mac’n’cheese a hranolky, cibulové kroužky nebo krevety, milkshaky, vysoké americké palačinky s javorovým sirupem a najde se tu i margarita. Žádné výčitky si ale nedělejte, je to přece pleasure.
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Chopchop Chili
Kdo má rád čínské jídlo, neměl by při svých toulkách po Praze 6 vynechat místní pobočku podniku Yunqi Jiang. Druhý najdete na Letné a do říše téhle podnikavé dámy patří ještě vinohradský Float. Specialitou Chopchop Chili jsou tlusté biang biang nudle, které si dáte s hovězím masem, jemně pálivou omáčkou a pak choiem, skvělé jsou ale i chili wonton knedlíčky nebo jednoduchý salát z drcené okurky.
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Rakin
Tahle restaurace si zaslouží pozornost z mnoha důvodů. V první řadě proto, že servíruje něco, co z dnešních běžných jídelníčků téměř vymizelo, a sice raky. Dát si je tu můžete na několik způsobů a přihodit k nim i další jídla z různých vodních živočichů, třeba populární hot dog s chapadlem chobotnice místo párku. Neohrnujte ale nos ani nad místními rybami. A když budete mít chuť, dejte si račí gin. Vyzkoušet můžete i místní koncept degustačního funky diningu a nezapomeňte vnímat, kde sedíte, design tu taky stojí za to.
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Dejvická 34
Restaurace Tomáše Černého je v nejlepším slova smyslu sázka na jistotu. Jeho přístupný fine dining totiž nezklame – i proto si tenhle podnik dlouhodobě drží skvělou pověst a opakovaně se dostal i do seznamu michelinských Bibů. Vaří se tu středomořská kuchyně, a když narazíte na bylinkový salát s burratou, dejte si ho.
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Špek a víno
Matěj Záhorský nemá v Dejvicích jen kavárnu, před téměř čtyřmi roky k ní připojil i tapas bar Špek a víno, který vede ještě spolu s majitelkami někdejšího obchodu Marama. Vybírat si tu můžete z teplých i studených malých jídel a objevovat u nich nejrůznější malé vinaře, případně si dát pivo z Únětic. Na velký hlad to není, na příjemný večer s přáteli ale ano!
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La Paisanita
Jestli máte chuť na argentinskou kuchyni, i tu v Dejvicích najdete. V La Paisanitě si dáte empanadas i řízky milanesa, sendviče choripán a samozřejmě kupu masa, ale taky typické argentinské zákusky jako alfajores. Všechno chutná přesně tak, jak má, je to pestré, výrazné a zábavné. Až budete hledat comfort food do chladných dní, vzpomeňte si na tenhle podnik.
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Nalákali jsme vás k výletu na Prahu 6, nebo byste se radši porozhlédli někde jinde? Gastronomické průvodce chystáme i pro další části Prahy, zatím se můžete podívat, kam bychom vás vzali na Letné, co neminout u Národní třídy, co doporučujeme v Holešovicích, v profláknutém Karlíně, na Vinohradech nebo ve stále zajímavějším okolí Jiřího z Poděbrad. A pokud vás zajímá, co se kde děje a jaké nové podniky se otevírají, tak odebírejte náš newsletter Deli.
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