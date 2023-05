Křetínský poprvé navštíví slávistický Eden. K titulu Sparty chce přidat trofej pro West Ham

Ve fotbalové Spartě je Daniel Křetínský jako jeden ze spolumajitelů od roku 2004. S největším rivalem v podobě pražské Slavie tak jeho tým od té doby sehrál desítky zápasů. Všechny, co se hrály na hřišti soupeře, ale Křetínský nikdy nesledoval živě přímo na místě. Do útrob stadionu, který se dnes jmenuje Fortuna Arena, ale všichni ho znají jako Eden, se příští týden vydá vůbec poprvé. A paradoxně to nebude „v dresu“ Sparty, se kterou minulý týden po devíti letech oslavil zisk vytouženého mistrovského titulu, ale jako zástupce West Hamu United. Anglický klub totiž Křetínský taktéž spoluvlastní a mužstvo do Prahy přijede odehrát finále Konferenční ligy. V Edenu se utká s italskou Fiorentinou.

Finále třetí největší evropské fotbalové soutěže v Praze je samo o sobě svátkem. Jelikož u nás nemáme tak velké stadiony, které jsou standardně pro takové události vyžadovány, hrají se tu finálová utkání jen zřídkakdy. Pro českého fanouška navíc bude o to zajímavější, že bude mít finále letošního ročníku Konferenční ligy zásadní českou stopu. Za Fiorentinu hraje reprezentační záložník Antonín Barák, za West Ham pak dokonce dva reprezentanti, obránce Vladimír Coufal a záložník Tomáš Souček. Všichni tři navíc prošli Slavií, na jejímž stadionu se finále hraje.

Speciální bude utkání i pro Daniela Křetínského, který bude usilovat o zisk první trofeje v podobě spolumajitele Hammers, jak se West Hamu United přezdívá. A poprvé kvůli tomu zavítá do Edenu, jak prozradil ve svém prvním rozhovoru pro britský tisk. „Měl jsem velké morální výhrady,“ uvedl pro The Sunday Times s tím, že na stadion odvěkého rivala Sparty nešel ani na žádný reprezentační zápas či koncert nebo jinou společenskou událost.

Teď své pravidlo poruší a příští týden bude sedět v lóži spolu se svým synem. Společně budou sledovat West Ham, kterému se letos příliš nedařilo v domácí ligové soutěži, ale v Konferenční lize to může dotáhnout až k trofeji. V anglickém klubu z Londýna vlastní Daniel Křetínský od předloňského listopadu 27procentní podíl, za který zaplatil pět miliard korun. Stejně jako Spartu vlastní i West Ham spolu se svým slovenským byznysovým partnerem Patrikem Tkáčem.

Fanouškům West Hamu přitom při svém příchodu sliboval lepší scénář, než který nastal na Spartě, která zatím pod jeho téměř dvacetiletou vládou získala jen pět mistrovských titulů, což je ve srovnání s předešlými dekádami zásadní propad. Poslední triumf v nejvyšší domácí soutěži přišel až letos, a to po devíti letech.

West Ham historicky zdaleka tak úspěšným mužstvem není, anglickou Premier League nikdy nevyhrál, ale třikrát získal v 60. a 70. letech FA Cup a v případě vítězství v Konferenční lize by mohl navázat na již taktéž vousaté úspěchy v evropských soutěžích. V polovině 60. let triumfoval v Poháru vítězů pohárů a v roce 1999 ovládl Pohár Intertoto. V rozhovoru pro britské noviny se Křetínský rozpovídal také o tom, proč se vlastně do West Hamu rozhodl investovat. „Prostě miluju ty barvy a dres,“ uvedl s úsměvem. Jen o tom to ale pochopitelně není.

Jeden z nejbohatších Čechů, který ovládá obří energetickou skupinu EPH, jejíž provozní zisk loni činil 101 miliard korun, říká, že k londýnskému klubu má dlouhodobý vztah. I třeba proto, že v něm historicky působil v 90. letech bývalý reprezentační brankář Luděk Mikloško a později další čeští fotbalisté Tomáš Řepka či Radoslav Kováč, kteří oba shodou okolností prošli i Spartou. „Tato spřízněnost tu byla vždy. Pokud investujete do klubu, musíte k němu mít citové pouto. Pokud ho nemáte, nikdy to nebude fungovat,“ říká Daniel Křetínský.

Ve velkém rozhovoru pro The Sunday Times promluvil také o svých byznysových plánech ve Velké Británii, kde je významným akcionářem v poště Royal Mail (drží přes 25 procent) či maloobchodním řetězci Sainsbury’s (10 procent). Hovořil též o svých obchodech ve Francii, kde by rád dalšími investicemi ovládl skupinu Casino a má také podíly v řadě tamních médiích včetně slavného deníku Le Monde.