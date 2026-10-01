Michle bývala průmyslovým zázemím Prahy. Nová bytová zástavba ale odhaluje její přívětivější tvář
Průvodce po developerských projektech v pražské čtvrti Michle a okolí ukazuje, jak se i tato dříve přehlížená část rychle rozvíjí a láká investory.
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Když obchodník a továrník Karel Brummel koupil koncem 19. století v Michli cihelnu a postavil na jejích pozemcích deset obytných domů, sotva mohl tušit, že jeho jméno bude o víc než sto let později nést jedna z největších kancelářských čtvrtí ve střední Evropě – Brumlovka, za níž stojí developer Radim Passer. Nejde ale jen o ni, protože Michle, která dlouho platila za průmyslové zázemí Prahy, se postupně probouzí a vedle administrativních center tam vyrůstají i byty. My vás provedeme po nejnovějších projektech, které tam vznikají.
Průmyslová historie je ve čtvrti nicméně pořád znát: vedle cihelen tu fungovala plynárna, po níž dodnes nese jméno ulice U Plynárny, a od šedesátých let i velkopekárna, která zásobovala chlebem statisíce lidí včetně obyvatel rostoucího Jižního Města. Po roce 1989 výroba slábla a areály chátraly. Dnes je ale Michle díky metru, magistrále a blízkosti Pankráce i Vyšehradu částí, kam míří peníze developerů, a průměrná nabídková cena metru čtverečního v tamních novostavbách se pohybuje kolem 188 tisíc korun.
Po Karlíně, Bubnech, Libni, Žižkovu či Kladnu proto developerský průvodce CzechCrunche míří právě sem, do Michle a sousedních Záběhlic. Vybrali jsme sedm projektů, které ukazují, jak pestrá lokalita je: od Passerových věží s nájemními byty přes čtvrť na místě bývalých pekáren až po menší rezidence u Botiče a vilovou enklávu na nejvyšším bodě Záběhlic.
Kde a co se staví v Michli?
Michelské údolí
V údolí nad potokem Botič, v podstatě přímo naproti Tyršovu vrchu s osadou Bohdalec a pár set metrů od parku Jezerka, vyrůstá komorní, prémiový projekt Michelské údolí. Stojí za ním společnost C&S Developia, známá například i z libeňského projektu HOYT Zenklova.
První etapa projektu se šestnácti byty je téměř vyprodaná, zbývá v ní jediný apartmán, předávat se bude na začátku roku 2027. Druhá fáze přidá 25 bytů a tři luxusní městské vily, a to o rok později. Garsoniéru o rozloze 32 metrů čtverečních tu lze pořídit zhruba za 7,5 milionu korun, rodinné 4+kk vyjde na 25 milionů. K dispozici jsou samozřejmě i parkovací stání.
Hila
Projektem Hila vstupuje skupina Passerinvest Group na Brumlovce do bydlení ve větším rozsahu. Patnáctipatrový dům od studia Aulík Fišer architekti kombinuje kanceláře, obchody a byty: spodní patra zaberou zhruba dvacet tisíc metrů čtverečních kanceláří, od devátého podlaží výš vzniká 71 nájemních bytů o velikosti od 1+kk po 4+kk. Stavět se začalo v květnu 2024 a kanceláře mají být hotové na začátku roku 2027, byty pak ve druhém čtvrtletí. Ty ovšem nebudou na prodej, ale jen k pronájmu.
Orion
Na rohu ulic Vyskočilova a Michelská roste od února 2025 další hybridní budova Passerinvestu. Orion od stejného studia jako Hila nabídne celkem 28 tisíc metrů čtverečních, z toho zhruba 18 tisíc metrů kanceláří v osmi nadzemních podlažích, dva a půl tisíce metrů obchodů a 134 nájemních bytů s balkony. Hotovo má být v prvním čtvrtletí roku 2028. Hila i Orion jsou součástí plánu, podle kterého chce Passer do roku 2029 investovat 21 miliard korun, z toho 11 miliard na Brumlovce a zbytek na nedalekých Roztylech.
Pekárny Michle
Největší proměnu Michle chystá Skanska. V roce 2015 koupila areál Michelských pekáren, jeden z největších pražských brownfieldů, tedy opuštěných průmyslových ploch, kde stála první pražská průmyslová velkopekárna. Na zhruba čtyřech hektarech má vyrůst čtvrť pro přibližně 1 700 obyvatel se stovkami bytů, obchody, parkem a veřejnou školkou, kterou v architektonické soutěži navrhlo studio Domy jinak. Koncepci navrhlo britské studio Jestico + Whiles za neobvykle intenzivní účasti místních, s nimiž a s radnicí Prahy 4 Skanska jedná od roku 2016. Demolice skončily, na řadě je územní rozhodnutí, dokončení se odhaduje na rok 2029.
Bohdalecké zahrady
Na svahu pod Bohdalcem v ulici U Plynárny pokračuje ve výstavbě Central Group miliardáře Dušana Kunovského. Na místě už v roce 2021 dokončil projekt Zahrady Bohdalec se 135 byty v pěti domech, ten je dávno vyprodaný. Navazující Bohdalecké zahrady přinesou dva domy se 160 byty od 1+kk po 3+kk, většinou s balkonem, terasou, lodžií nebo předzahrádkou a se sklepem a garážemi v podzemí. Střechy budou zelené a dešťovou vodu má areál zadržovat. V přízemí vzniknou obchody. Nejlevnější byty začínají zhruba na 7,2 milionu korun a dokončení developer slibuje ve třetím čtvrtletí 2027.
Arboret
V Záběhlicích v ulici Žilinská prodává od letošního února byty firma Horizon Holding. Projekt Arboret nabídne 104 bytů od 1+kk po 4+kk a každý z nich bude mít vlastní balkon nebo předzahrádku. Pěšky se dá dojít na metro Kačerov i do sportovního areálu Hamr. Nejmenší byty začínají těsně pod šesti miliony korun a průměrná cena metru se pohybuje kolem 168 tisíc korun, což je v rámci tohoto průvodce spíš dolní hranice. Dokončení je plánované na konec roku 2028. S Passerovým chystaným projektem Arboretum na nedalekých Roztylech přitom Arboret nijak nesouvisí.
Sky City Villas
Odlišnou ligu představuje Sky City Villas v Pöslově ulici, na nejvyšším místě Záběhlic, odkud je vidět až do centra. Enklávu 26 vil postavila firma Conti Development podnikatele Bronislava Ciencialy, kterého už při studiích uchvátila brněnská vila Tugendhat. Funkcionalismus se promítl i do návrhu Ivana Kroupy, který vily pojal jako „velké obrazovky na subtilní podnoži“. Domy mají od 257 do 403 metrů čtverečních, tepelná čerpadla i fotovoltaiku. Nejmenší vila stojí od 37,5 milionu korun. První jsou hotové, druhá etapa se dokončuje letos.