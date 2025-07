Opičí Ejl, Kraťas nebo Na Pool. Budvar slaví pět let spolupráce s minipivovary a plánuje další limitky

Uložit 0

Kdo šel v půlce července kolem pražské pivnice Dva kohouti, měl neobvyklou příležitost: nechat si natočit pět různých letních piv od pěti různých českých minipivovarů. Půllitry s pěnou odlišných chutí i technologií výroby měly ale jednu věc společnou – vznikly ve spolupráci Budvaru s malými českými výrobci piva. Jihočeský pivovar tím po pěti letech od první takové várky, slavil svou novou tradici.

„Jestli mi sem do Budvaru zatáhnete svrchní kvasinku, tak u toho nechci být,“ řekl prý s úsměvem a mírnou ironií před lety budějovický sládek Petr Košin svému kolegovi z krnovského pivovaru Nachmelená opice Michalu Kuřecovi. Stáli na žebříku na střeše pivního tanku v budvarské varně, kde se přes sto let vaří tradiční ležák, a chystali něco nového – první pivo typu Ale, tedy svrchně kvašené, které se kdy v Budvaru uvařilo.

„Bylo to velké dobrodružství a zároveň splněný sen dvou kamarádů,“ vzpomíná Petr Košin, který se s Michalem Kuřecem zná už z vysoké školy. Vznikl tak Opičí Ejl, pivo s ovocnou chutí uvařené z amerických chmelů.

„Bylo jasné, že potřebujeme vyjít z receptur, které mají u nás v Krnově největší úspěch, a vybrali jsme San APA, světlé americké pivo typu Pale Ale. S Petrem jsme pak trochu experimentovali, hráli si s recepturou, až vznikl Opičí Ejl. Bylo moc fajn si ho teď po letech na oslavu uvařit znovu,“ dodává Kuřec, oblečený v tričku s komickou kreslenou opicí, která už deset let patří k vizuálnímu stylu krnovské značky.

Podle sládků, kteří se na oslavu u Dvou kohoutů sešli, v jejich oboru platí víc spolupráce než rivalita. „Lidi z pivovarské komunity jsou otevření, navzájem se inspirujeme, scházíme se. Není výjimkou, že zkušenější sládci sdílejí své know-how s mladšími, vyměňují si navzájem zkušenosti a tím se české pivovarnictví posouvá pořád dál,“ říká k tomu Petr Košin a jeho slova potvrzuje i Jakub Sychra z potštejnského minipivovaru Clock: „Hlavní důvod, proč to celé děláme, je, že nás to spolu baví. Navzájem si nakoukneme pod pokličku, naučíme se od sebe něco nového a pak ochutnáváme,“ usmívá se.

Sychra s Košinem vařil předloni letní edici Summer Affair, nefiltrované pivo typu Juicy Pale Ale, které vonělo po tropickém ovoci. „Zvolili jsme tento atypický pivní styl. Přidávalo se tam hodně ovesných a pšeničných vloček, použili jsme kvasinky, které kvasí při hodně vysokých teplotách až skoro ke čtyřiceti stupňům, což je pro Budvar netypické,“ vypráví Jakub Sychra. „Přidával se navíc novozélandský chmel ze studeného tanku, což je další věc, která pro nás v Budvaru znamená takové malé dobrodružství,“ dodává Petr Košin.

O rok dříve se Budvar pustil do dalšího limitovaného experimentu ve stylu „poprvé v Budvaru“. S jabloneckým pivovarem Volt uvařili první Witbier, tedy pivo belgického typu, přidali do něj koriandr a pomeranč a nazvali ho Kraťas. „U nás jsou všechny názvy spojené s elektřinou a tohle byla taková slovní hříčka. Mohli jste si pod tím představit zkrat i letní kraťasy,“ směje se jeho spoluautor, sládek Martin Palouš. „Z téhle várky jsem měl velkou radost a myslím, že by českému trhu slušelo mnohem víc belgických receptur,“ dodává k tomu Košin.

Loni vařil Budvar limitku Na Pool, kterou vytvořil právě s hostícími Dvěma kohouty. Za celých pět let tradice to byl jediný ležák, tedy pivo kvašené budvarskými kvasinkami.

„Hráli jsme si s českým chmelem, zkoušeli různé teploty, až vzniklo osvěžující pivo, které se pak během léta skvěle prodávalo,“ komentuje spolupráci místní sládek Lukáš Tomsa a Petr Košin spokojeně dodává: „Piva od Dvou kohoutů mají pro mě jemný nádech chuti sušenek a do Na Pool se nám kousek těch bebe povedlo dostat. To mě bavilo.“

Aktuální novinka z budějovické minipivovarské edice se jmenuje Double Trouble a vznikla ze spojení Budvaru a jihočeského minipivovaru Obora. „Žádné trable s ním ale nebyly, naopak jsme si tvoření moc užili, Budvar je pro nás srdcovka,“ říká sládek Obory Martin Novák.

I Double Trouble byl pro Budvar krokem mimo zaběhnuté koleje. K jeho výrobě potřebovali tekuté kvasinky a nový typ sladu. Vznikla limitovaná edice s příchutí grepu, už pátá, ale podle slov budějovického pivovarníka rozhodně ne poslední.

„Už teď se těším, co vymyslíme v sezóně 2026. Zatím se nechte překvapit, s vybraným pivovarem budeme novou recepturu do Vánoc ladit a než příští rok začnou horka, budete ji moci ochutnat,“ slibuje Petr Košin.

A vyplatí se tento typ spolupráce i obchodně? „Bereme to hlavně jako investici do pivovarské komunity a do rozvoje řemesla,“ odpovídá na otázku budějovický sládek. „Malé pivovary se díky společnému vaření dostanou k novým zákazníkům a my v Budějovicích rozhodně chceme být u toho, když se tvoří nové trendy a zkoušejí moderní věci. Protože české pivo si to zaslouží,“ říká a pomalu upíjí Double Trouble.