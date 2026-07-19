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Proč je nutné největší filmový trhák roku vidět v IMAXu a jak se z PPF dostat až do vinařského ráje

Jako každou neděli vám přinášíme pravidelný přehled toho nejzajímavějšího, co jsme v končícím týdnu na CzechCrunchi napsali a natočili.

Ondřej HolzmanOndřej Holzman

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Foto: Archiv AD / CinemArt / Vinařství Fučík
Alice Dvořáková, Matt Damon alias Odysseus a Petr Fučík
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Je dost možné, že už jste tam byli, nebo se do kina teprve chystáte, ale i kdyby ne, mánie kolem nového snímku Oddysea vás pravděpodobně neminula. Není se čemu divit, jak se můžete dočíst v naší recenzi. A taky si přečtěte, proč vyrazit jedině do IMAXu, jinak totiž o spoustu věcí přijdete. Dále pro vás v našem newsletteru Weekly máme příběh o tajemném investorovi, statečné ženě, která opravuje ruiny, a nebo o tom, jak se z PPF dostanete až do vinařského ráje. Přejeme příjemné čtení!

Každou neděli vám naservírujeme nejdůležitější zprávy týdne.

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🍷 Advokát, vinař, hoteliér. Začínal v korporátu, ve 40 se vrátil do Mikulova a vybudoval tam vinařský ráj

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🤖 Z šesti lidí v garáži vyrostli na desetinásobek. Teď radí: Necpěte AI všude a držte ji na opratích

💰 ČD dosáhly na nejlepší rating v historii. Zájem o dluhopisy byl čtyřnásobný, říká generální ředitel

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