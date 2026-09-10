Prodeje jsou nízké, nemá smysl to zastírat. Češi po práci na cizích hrách udělali vlastní a narazili
Pražské studio Flying Rat postavilo byznys na práci pro hry jako Beat Saber, nyní se pokusilo prosadit s vlastní hrou Pit Panic.
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Založili si byznys na tom, že spolupracují s jinými firmami na jejich herních projektech – zapojili se třeba do vývoje česko-slovenského miliardového hitu pro virtuální realitu Beat Saber. Už od začátku ale věděli, že jednou chtějí vytvořit i něco zcela vlastního. O tom, jak složitá disciplína to je, se právě přesvědčují na vlastní kůži.
České hry zažívají v posledních letech spoustu úspěchů. Ne každý projekt ale vyjde na první pokus tak, jak si jeho tvůrci vysní. I když k tomu třeba mají dobré předpoklady, jako v případě studia Flying Rat. Jeho vývojáři mají zkušenosti z významných českých herních společností – pracovali třeba pro Bohemia Interactive, autory světově úspěšné série Arma, nebo 2K Czech, firmu podepsanou pod Mafií. Anebo v Grip Studios, které se shodou okolností stejně jako Flying Rat věnují takzvanému co-developmentu.
Jednoduše to znamená, že Flying Rat dosud nevytvářeli přímo vlastní hry, ale najímají si je jiné firmy na tu či onu konkrétní část vývoje. „Pomáháme jiným studiím s problémy, které je zrovna brzdí. Nechceme jen dodat pár lidí na seznam úkolů. Nejlépe fungujeme, když dostaneme kus projektu, pochopíme ho a dotáhneme. Je to také ekonomický základ studia,“ říká pro CzechCrunch Martin Pernica, spoluzakladatel a šéf firmy. „Ale už od začátku byla v plánu i naše vlastní hra,“ dodává. Tohle nyní konečně naplnili. Ale narazili.
Flying Rat nedávno vydali svou první zcela vlastní hru Pit Panic. Akční skákačku, v níž tak trochu „po indianajonesovsku“ utíkáte ze starobylého chrámu. Před vydáním dokonce v pražském studiu zaznamenali nárůst zájmu o hru až z Japonska. Po premiéře se ale museli vyrovnat se zklamáním. „Křivka zájmu o hru se výrazněji nezvedla. Pomalu roste, ale pomaleji, než jsme čekali. A prodeje jsou také pod očekáváním. Nemá smysl to zastírat,“ přiznává Pernica.
Pit Panic prostě na extrémně přesyceném trhu neprorazil. „Nejtěžší často není udělat dobrou hru, ale vůbec ji dostat před lidi,“ přibližuje Pernica. „Když už se k Pit Panic hráči dostanou a sedne jim jeho rytmus, reakce bývají velmi dobré. Lidem, kteří na hře několik let pracovali, to dává energii pokračovat,“ tvrdí. A i když to není pozitivní situace, ve Flying Rat nemusí znamenat až tak velký důvod k panice, jaký by mohla způsobit v jiných firmách.
„Samozřejmě chceme, aby hra ekonomicky fungovala, ale úspěch pro nás není jen jeden řádek v tabulce. To, že malý tým dotáhl vlastní hru na trh, dostal od hráčů reálný feedback a prošel celým procesem, je důležitý výsledek,“ říká Pernica. „Studio Flying Rat vzniklo hlavně z potřeby zkusit si věci po svém. Ne vždy dokonale a bez chyb, ale s možností si jít svou cestou,“ popisuje. Práce na Pit Panic navíc ještě nekončí, vývojáři do hry chtějí přidávat další obsah a také ji dostat víc mezi hráče. „Ale jak dlouhá ta cesta bude, teď upřímně nevíme,“ říká.
Byznys Flying Rat stále z většiny stojí na zmiňovaném co-developmentu. „Hry jsou pro nás srdcovka, studio ale musí normálně fungovat, takže kombinace co-devu a vlastního projektu byla v plánu od začátku. Jen jsme nejdřív museli postavit studio, které vlastní vývoj unese. Pit Panic vznikal vedle partnerských projektů, na nichž pracovala většina studia a vlastní vývoj financovala,“ říká Pernica. Byl to například už zmiňovaný VR hit Beat Saber, ale také světově úspěšná temná fantasy Darkest Dungeon nebo české hry Silica a The Last Oricru.
Na těchto a podobných projektech – další zůstávají skryté pod smlouvami o mlčenlivosti – pracuje ve Flying Rat třicítka lidí. „Rosteme pomalu a po zkušenostech z posledních let i dost opatrně. Kvůli výkyvům trhu jsme museli udělat změny, které se dotkly konkrétních lidí. To člověka rychle naučí, že růst není cíl sám o sobě,“ přibližuje Pernica. „Náš obor se rychle mění. Peníze se shánějí hůř, hry jsou dražší, o pozornost hráčů se pere víc titulů a do toho přichází AI. Firmy víc šetří, rozhodují se déle a některá jednání se prostě odloží.“
Nicméně navzdory vzestupu umělé inteligence, kterou ve Flying Rat do práce zapojují („ale zkušenosti a kreativitu nenahradí“), je úspěch stále pevně spjatý s lidským faktorem. „Prosadit se z Prahy jako menší tým není jednoduché. Zakázku většinou přinese reputace – jestli dodáváme, komunikujeme na rovinu a umíme věci řešit, když se něco pokazí. To za nás žádná kampaň neudělá,“ uzavírá šéf herního studia Flying Rat.
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