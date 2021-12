České startupové prostředí poslední roky prochází rychlým rozvojem, tuzemští zakladatelé inovativních firem dobývají globální trhy, nabírají obří investice a exitují v transakcích za miliardy korun. CzechCrunch v létě představil výběr 25 nejzajímavějších startupů, které se v příštích letech vyplatí sledovat – a za pravdu nám daly hned následující měsíce.

Například letošní investice do Rohlíku a Productboardu, které patří mezi nejznámější jména tuzemské startupové scény, patřily mezi největší v celém regionu střední a východní Evropy. Rohlík totiž ještě začátkem července uzavřel finanční kolo ve výši 100 milionů eur, v přepočtu 2,5 miliardy korun, s valuací 1,2 miliardy dolarů.

Online supermarket se tak stal prvním tuzemským jednorožcem, tedy startupem, kterému se magickou miliardovou hranici podařilo přesáhnout. Tímto kolem přitom Rohlík navázal na březnovou finanční injekci, kdy od investorů získal 190 milionů eur, tedy pět miliard korun – což je historicky největší investice do českého startupu. Nyní Rohlík pracuje na velké mezinárodní expanzi.

Tomáš Čupr, zakladatel online supermarketu Rohlik.cz Foto: Rohlik Group

Dobývání nových zahraničních trhů je ostatně jedním z nejčastějších růstových plánů, které zdejší startupy zmiňují. Svoji pozici na globálních trzích posiluje například v chytrých budovách Sharry, v datovém světě Apify, v domácím fitness aplikace Fitify a v hotelích Mews.

Za oceán se chystá IP Fabric, který střeží fungování internetu, opačným směrem z Ameriky do Evropy směřuje logistický startup ShipMonk českého zakladatele Jana Bednáře. Trhy na starém kontinentu pak ve velkém obsazuje Iterait se svou chytrou kamerou nebo Yieldigo, jež obchodníkům umožňuje efektivně řídit ceny.

Rekordní investice Rossumu

Výraznou investici na poměry našeho regionu ještě před letošním létem získal také Productboard, když v dubnu od investorů obdržel 72 milionů dolarů, v přepočtu přibližně 1,5 miliardy korun. Investoři přitom startupu nabízeli i více, miliardová valuace ale zakladatelům Danielu Hejlovi a Hubertovi Palánovi nedávala smysl.

Svou stopou se do startupové historie ve druhé polovině roku zapsal méně známý startup Rossum, který v říjnu od investorů získal 100 milionů dolarů, asi 2,3 miliardy korun. Zařadil se tak na třetí příčku největších startupových investic v Česku za dvě zmiňovaná kola Rohlíku. Prvenství však Rossum dokázal získat v rychlosti – v tuzemsku jde o největší financování v rámci takzvaného Series A, kola Rohlíku byla pozdějších fází Series B a Series C.

Spoluzakladatelé Rossum Petr Baudiš, Tomáš Gogár, Tomáš Tunys Foto: Rossum

„Tento rok byl pro Rossum zlomový. Dokázali jsme se dostat na světovou softwarovou mapu, obrat jsme meziročně zvedli čtyřnásobně, počet kolegů dvaapůlkrát a ušetřili jsme přes šest miliard úhozů do klávesnice. To vše vyústilo v Series A o velikosti 2,3 miliardy korun. S tak velkou investicí ale přichází hlavně závazky a hodně práce,“ hodnotí pro CzechCrunch Tomáš Gogár, ředitel a spoluzakladatel Rossumu.

Startup podpořený investory nyní potřebuje zařadit další rychlostní stupeň a dokázat operovat na velké škále. Podle Gogára musí konkrétně ještě více zrychlit vývoj produktu a navýšit svoji přidanou hodnotu zákazníkům. Díky tomu očekává, že ke konci příštího roku bude v týmu Rossumu sedět asi 300 pracovníků, což přináší výzvy v operativě, ale i spokojenosti a profesním růstu.

„Musíme růst, ale musíme růst hlavně ‚chytře‘. I proto přivedeme do Prahy pár velmi zkušených lidí z úspěšných amerických a britských scale-upů, abychom mohli rozvíjet talent, který tady v Praze kolem sebe vidíme. Bude to hodně práce, ale už se moc těšíme,“ prozrazuje Gogár.

Sice menší než Rossum, ale na tuzemské poměry stále pořád velmi zajímavé kolo na podzim uzavřel také startup Resistant.AI, který finanční instituce pomáhá chránit před finančními podvody. Od investorů získal 16,6 milionu dolarů, přibližně 360 milionů korun.

„Resistant.AI loni primárně expandoval. Otevřeli jsme obchodní tým v Londýně, jenž vede Roger Walton, náš nový Chief Revenue Officer se zkušenostmi z boje proti finanční kriminalitě. Přidali se k nám i první kolegové ve Spojených státech, dohromady s týmem v Praze jsme se zdvojnásobili na více než 50 lidí. Současně nám rostou i počty zákazníků, počty zpracovaných transakcí dokumentů a v neposlední řadě i počty podvodů a zločinů, které každý den pomáháme zastavit nebo odhalit,“ komentuje spoluzakladatel Martin Rehák.

Vycházející globální hvězdy

V oblasti kybernetické bezpečnosti pro banky působí i další vycházející hvězda globálního trhu ThreatMark, který v říjnu uzavřel kolo přesahující 60 milionů korun. Celý letošní rok byl přitom pro startup bohatý na události, podařilo se mu urychlit růst i expanzi a zařadil se na pátou příčku nejrychleji rostoucích technologických firem regionu.

„Rozrostl se také náš tým a otevřeli jsme nové kanceláře. Samozřejmě zdaleka největší událost se stala v říjnu, kdy společnost získala další finanční prostředky s cílem zlepšit náš produkt a podpořit globální expanzi počínaje Severní Amerikou a západní Evropou. Pro příští rok vidím pokračování této trajektorie,“ popisuje Dan Rawlings, který přebral vedení ThreatMarku po jeho zakladateli Michalu Tresnerovi.

Zakladatel ThreatMarku Michal Tresner Foto: ThreatMark

Rekordní byl rok také pro Smartlook, který pomáhá pochopit chování uživatelů na webech a v aplikacích. Kvůli expanzi si ve Spojených státech otevírá novou mateřskou pobočku. „Posledních pár týdnů se plně soustředíme na americký trh, který tvoří více než třetinu našich příjmů a kde budujeme mateřskou společnost. Naší nové matce se budeme plně věnovat také v prvních měsících roku 2022. Otevíráme office v San Franciscu a nabíráme první lidi,“ říká Petr Jánošík, šéf startupu, jenž letos vyrostl ze 30 na 70 lidí a stále nabírá další.

„Přehoupli jsme se přes 100 milionů korun v ročních opakujících se předplatných a přes 2 800 platících klientů. To je skvělé skóre na další rok silně ovlivněný covidem. Jako firma budeme potřebovat velmi rychle škálovat. I pro naše zdejší zaměstnance pravděpodobně Brno nebude stačit. Plánujeme tak klást důraz i na Prahu, kde již zařizujeme hezčí kanceláře. Další větší změnou na řadě by pak mohla být nová investice,“ predikuje Jánošík.

Velkou investici pak v dalším roce chystá uzavřít například také datový startup Dataddo, který nedávno získal injekci ve výši 22 milionů korun. Loni měl totiž jen šest zaměstnanců, letos je to už 36 a přesunul se tak do nových prostor. Stejně rychle roste i samotný obrat firmy – za první kvartál dosáhl 200 procent loňského obratu, do konce tohoto roku plánuje růst o 400 procent.

„Každoročně opakující se příjmy tak letos dosáhnou milionu dolarů. V růstu budeme pokračovat i v příštím roce, kdy se bude zásadně rozšiřovat náš sales team a s tím vzrostou požadavky i na technickou podporu a další investice do naší platformy. V plánu je tak minimálně zdvojnásobení počtu zaměstnanců a důraz na expanzi na trzích, kde již nyní vidíme zvýšený potenciál,“ popisuje Petr Nemeth, spoluzakladatel a ředitel Dataddo.

O něco jiný přístup než všechny zmiňované startupy a o zajímavý zvrat ve vývoji se postaral další z výběru CC25. Accomango je v podstatě vzhůru nohama a kvůli změně samotného byznysu až na jednoho propustilo všechny své zaměstnance. Zakladatelé Patrick Havlíček a Karel Zheng tak sledují populární byznysovou mantru – rychle selži, ještě rychleji se z toho pouč. Nyní je i s podporou původních investorů čeká vykročení po nové cestě, kdy místo modernizace ubytoven je začnou rovnou vykupovat a provozovat.