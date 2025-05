Startuje Open House. Podívejte se, do jakých nových pražských staveb byste měli vyrazit

Uložit 0

Je květen, stromy ožívají, přilétají někteří ptáci a otevírají se domy. Festival Open House každoročně přináší možnost podívat se za zdi pražských budov, kolem kterých dnes a denně chodíme. Letos v květnu už pojedenácté. V rámci festivalu se konají nejrůznější výstavy, filmové projekce, přednášky i procházky. Ústředním tématem je samozřejmě architektura, na ni lze nahlédnout v nejrůznějších podobách. Program trvá od pondělí do neděle, právě do víkendu se ale soustředí prohlídky jednotlivých budov.

Navštívit lze různé historické skvosty, dostat se dá do útrob ministerstev či na základní školy. Zrovna tak se ale lze podívat do domů, které v posledních letech Prahu doplnily, jsou to novinky na architektonické mapě a zástupci dnešní architektury. Podívejte se, jaké moderní stavby lze letos navštívit. Vybrali jsme deset z nich. Na každou se pořádá skupinová prohlídka s průvodcem.

Bořislavka Centrum

Administrativní budova od studia Aulík Fišer architekti doplnila v roce 2021 Evropskou třídu. Od té doby sbírá různé ceny a pravidelně se zařazuje mezi to nejlepší, co v posledních letech v Praze vzniklo. Jde o soubor čtyř skleněných staveb, jejichž podobu předurčil komplikovaný pozemek. Jednotlivé budovy připomínají krystaly, které mají i urbanistický dopad na okolí, jež se díky nim podařilo udělat prostupnější. Podívaná je to každopádně také uvnitř. Spolu s festivalem Open House se lze podívat do kanceláří, na terasy, atria, foyer budovy Krystal 4 a do veřejných prostor piazzetty a nákupní pasáže.

Brumlovka

Když překročíte historický ráz Michle, dostanete se na území paneláků. Charakter oblasti se mění až na Brumlovce, která je víceméně opět dílem ateliéru Aulík Fišer architekti. Projekt, který je životní investicí společnosti Passerinvest Group, se skládá z obchodního centra, administrativní budovy, obytných komplexů, školního pavilonu a společenského centra. V rámci festivalu je možné se dostat do administrativních budov B, Delta a Filadelfie. Poslední je dílem studia DAM architekti.

Elektrické podniky

Dlouhá léta jako by tu snad ani nebyla. Obrovská budova za Strossmayerovým náměstím zchátrala, navíc ji od světa jaksi odřízla magistrála. Marek Tichý a jeho studio TaK Architects ale tuhle perlu pořádně vyleštili. Byla to složitá rekonstrukce prvorepublikového domu, který byl na svou dobu velmi moderní – už tehdy tu například měli klimatizaci, zaměstnanci mohli chodit do sauny i bahenních lázní. Rekonstruovat se musely Elektrické podniky takzvaně od podlahy, na to je Marek Tichý mistr. A navštívit interiér je téměř nutnost. Prohlédnout si bude možné vstupní a elektrárenskou halu, atrium a jižní terasu.

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Jinonicích

Karlova univerzita se pustila do rekonstrukce jinonického areálu, jehož autorem je uznávaný architekt Karel Prager. Ten je mimochodem rovněž podepsaný pod okolní zástavbou. Spolu s opravou a novými interiéry ale Fakulta sociálních věd získala také novostavbu – novou vstupní bránu do areálu ve zlaté barvě. V projektu architektonické kanceláře Apris je možné navštívit prostory určené k výuce a nově postavenou knihovnu.

Hagibor

Atraktivní pozemky na pomezí Vinohrad, Žižkova, Strašnic a Malešic zely dlouhá léta prázdnotou. Byla by škoda, kdyby to tak zůstalo. V posledních letech tu postupně vyrůstá moderní čtvrť nazvaná Hagibor. Jde o soubor kancelářských a administrativních budov. Za architekturou stojí londýnský ateliér Bogle Architects, aktuálně se tu také staví budova podle studia Ian Bryan Architects. Velký důraz se ale kladl i na okolí staveb, o které se postaral jeden z nejznámějších krajinářských architektů Michel Desvigne. Podívat se je možné v rámci skupinové prohlídky s průvodcem do dvou kancelářských objektů.

Lihovar

Pusto a prázdno za Smíchovským nádražím postupně zastavují různí developeři. Prvním z projektů, který tady už částečně stojí, je Lihovar od developerské společnosti Trigema. Jde převážně o bydlení, které zahrnuje i to nájemní, počítá se ale rovněž s obchodními plochami a multifunkčním prostorem, kde se budou pořádat společenské akce. Zpřístupní se také historický komín, aktuálně je hotová první etapa projektu od Black n’ Arch, kteří se inspirovali průmyslovou minulostí a navrhli sem cihlové fasády i pilové střechy. Spolu s průvodcem bude možné navštívit vzorový byt a střešní terasu.

Nová Spirála

Domov Jesus Christ Superstar, právě tady se legendární představení před lety hrálo. Někdejší Kruhové kino bylo v roce 1991 u příležitosti výročí Jubilejní výstavy proměněno na divadlo, o jedenáct let později ale kruhovou budovu bohužel spláchly povodně. Vrátila se loni po obrovské rekonstrukci jako moderní divadelní prostor vybavený nejlepší současnou technikou. Spolu s Open House bude možné zajít do vstupní haly a šaten pro diváky, do velkého kruhového i malého sálu.

Palác Dunaj

Není to žádná novinka, Palác Dunaj stojí na Národní třídě už od dvacátých let minulého století. Přesto sem patří. Palác totiž prošel v posledních letech rozsáhlou rekonstrukcí, za kterou stojí architektonická kancelář Chapman Taylor. Ta ji proměnila na kanceláře a také obchody a navýšila o jedno patro. Zároveň jí ale navrátila eleganci a styl z doby jejího vzniku. V rámci Open House bude možné nahlédnout do společných prostor, atria a na střešní terasu.

Port7

Místo u řeky dlouhá léta zabíral brownfield. Ten se podařilo otevřít a lokalitu totálně proměnit. Skanska tu postavila administrativní komplex Port 7, který nabízí kanceláře, obchodní prostory, centrální piazzettu a také koncept Food Hall, vytvořený speciálně pro tento projekt. Zároveň ale došlo ve spolupráci s Prahou 7 k rekonstrukci náplavky, a tím k otevření obrovského veřejného prostoru. S festivalem Open House se lidé dostanou do vstupní lobby, interiérů společných prostor, na střešní terasu, ale prohlédnou si i veřejný park.

Roztyly Plaza

Do třetice budova od Aulík Fišer architekti. Jde o jejich další projekt pro Radima Passera, který se protentokrát nachází na pražských Roztylech. Sem směřuje jeho developerská pozornost nyní. Roztyly Plaza byla první vlaštovkou, jde o administrativní budovu, která byla dokončena teprve loni. Od té doby získala například titul Stavba roku. Šestipodlažní budova má hybridní architektonickou formu a částečně má organické tvary. Podívat se bude možné do lobby a na střešní terasu.