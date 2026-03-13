Transformace Mall Group dokončena, hlásí Allegro. Během loňska klesl počet zaměstnanců skupiny o 527 lidí
Z kdysi velké e-commerce skupiny zůstaly jen střípky. Na překlopení do zisku se ale navzdory transformaci pořád čeká.
Skupina e-shopů Mall Group včetně CZC či logistického hráče WeDo přešla pod křídla polského Allegra před čtyřmi lety a nový vlastník o rok později rozběhl rozsáhlou transformaci, která má mimo jiné vést i k tomu, že se dlouhodobě ztrátový byznys dostane do zisku. K tomu zatím nedošlo. Allegro už ale hlásí, že projekt transformace byl dokončen, což se pojí s vypnutím Mallu a CZC jako samostatných e-shopů, značným zmenšením týmů i prodejem chorvatského Mallu a slovinského Mimovrste.
„V průběhu roku byla dokončena transformace skupiny Mall Group, když jsme tuto společnost integrovali do našich tržišť ve střední a východní Evropě a rozhodli se prodat naše platformy ve Slovinsku a Chorvatsku,“ říká generální ředitel Allegra Marcin Kuśmierz ve výroční zprávě, kterou společnost, s jejímiž akciemi se obchoduje na varšavské burze, publikovala ve čtvrtek společně se svými hospodářskými výsledky.
Allegro odkoupilo Mall Group v roce 2022 za 24 miliard korun, později však přiznalo, že to bylo příliš, a tak ve dvou vlnách z hodnoty e-shopů účetně odepsalo miliardy. Ruku v ruce s tím akcelerovalo snahy o transformaci byznysu, která se skládala z několika souvisejících částí.
První z nich se týká Mallu a CZC v Česku, na Slovensku a v Maďarsku (Allegro tento segment nazývá Mall North), kde postupně došlo k vypnutí těchto platforem jako samostatně fungujících e-shopů. CZC od září roku 2024 a Mall od loňského března místo toho fungují čistě jako prodejci přímo na Allegru, které v mezičase postupně spustilo své tržiště v těchto zemích (v Česku v květnu 2023, na Slovensku v únoru 2024 a v Maďarsku v říjnu 2024).
Výsledkem těchto kroků je sjednocení technologické infrastruktury a obchodního modelu, omezení ztrátového sortimentu o více než 90 procent i uvolnění zásob v hodnotě 2,4 miliardy korun oproti stavu v prosinci 2022. Kromě toho došlo i na ukončení provozu vlastního skladu v Jirnech a přechod na externí logistiku, takzvaný fulfillment, kterou firmě dodává Mailstep miliardáře Jiřího Šmejce.
To se spojilo i se značným snížením personálních stavů. Jak Allegro píše ve své závěrce, segment Mall North se během loňska zmenšil oproti prosinci 2024 o 83 procent na 108 zaměstnanců a externistů, což znamená pokles o 527 lidí. Kolika z nich byly nabídnuty pracovní pozice v Allegru, společnost na dotaz redakce nesdělila.
„Mall a CZC prošly transformací v úspěšné prodejce na Allegro. Proces jejich integrace zahrnoval i obtížná rozhodnutí spojená s restrukturalizací,“ komentuje pro CzechCrunch mluvčí Allegra Monika Brichtová s tím, že se firma soustředí na udržení „klíčových talentů“. Jako příklad uvádí Tomáše Punara, jenž původně vedl Mall v Chorvatsku a jeho sesterský e-shop Mimovrste ve Slovinsku, teď řídí model přímého prodeje v Allegru čtyř zemí včetně Polska. „Jsme na správné cestě a naší prioritou zůstává rozvoj marketplace modelu,“ doplnila Brichtová.
Vypnutí Mallu jako samostatného e-shopu se pak podepsalo i na hospodářských výsledcích, kdy segment Allegro International (což jsou jak prodeje na tržištích v Česku, na Slovensku a v Maďarsku, tak přímý prodej pod značkami Mall a CZC) za loňský rok vykázal tržby 3,3 miliardy korun, zatímco v roce 2024 to bylo 6,2 miliardy. Přímé prodeje pak klesly z 4,7 miliardy na loňských 1,3 miliardy, provozní ztráta (EBITDA, tedy před úroky, daněmi a odpisy) tohoto segmentu se přitom snížila jen nepatrně z 3,38 miliardy na loňské 3,2 miliardy. Naopak samotná tržiště Allegra mimo Polsko vykázala růst tržeb, a to ze 760 milionů na 1,1 miliardy korun.
Další část transformace Mall Group se pak týkala logistické společnosti WeDo, která již byla technologicky integrována pod polské One Delivery, což je značka Allegra. V Česku mimo jiné aktuálně provozuje i 800 výdejních boxů.
Poslední část transformace Mall Group se týkala chorvatského Mallu a slovinského Mimovrste (pro Allegro jde o segment Mall South). I tyto země podle původního plánu měly projít stejnými změnami jako Mall u nás, včetně spuštění tržiště a vypnutí samostatných e-shopů, tento projekt byl ale nakonec pozastaven. Místo toho Allegro oba e-shopy prodalo, kupcem je německý private equity fond Mutares.
Co bude dál? Popsaná transformace by měla přivést dlouhodobě krvácející byznys, a to včetně samotných tržišť Allegra, konečně do černých čísel. Po koupi Mall Group si Allegro stanovilo termín stihnout to do čtyř let, což v rozhovoru pro CzechCrunch v prosinci potvrdil i generální ředitel Kuśmierz. K tomu však dodal, že záležet bude také na potenciálu dalšího růstu.
„Pokud uvidíme, že máme možnost získat mnohem více zákazníků i větší tržní podíl a dále inovovat, nepřestaneme investovat jen kvůli tomu, abychom trhu ukázali černá čísla. Běh na dlouhou trať je pro nás důležitější. Podívejte se například na Amazon, na některých trzích se do černých čísel dostal až po více než deseti letech. Za daných okolností to může být zcela racionální přístup,“ uvedl tehdy Kuśmierz.