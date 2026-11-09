Vyplatí se koupit akcie Anthropicu? A jak rozumět výplachu na burze? To vysvětlí elitní investoři
Akcie padají, sazby rostou a Anthropic míří na burzu. Jak se v tom vyznat, vysvětlí v úterý Michl, Semotan, Kejla nebo Žabža.
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Technologické akcie po amerických volbách zažily nejhorší den za několik let. Na burzu se chystá Anthropic s ambicí na největší primární emisi v historii. Kolem Nvidie bobtná špionážní kauza. Sazby znovu rostou v Česku i v zámoří. Výčet aktuálních událostí a témat ukazuje, že investoři mají o čem přemýšlet a většina z nich si teď klade stejnou otázku: co s penězi. Najít odpovědi jim pomůžeme toto úterý 10. listopadu na konferenci Money Maker v Průmyslovém paláci na pražském Výstavišti.
V prostorách zrekonstruovaného paláce totiž mimo jiné natočíme živě náš podcast Money Maker Hedge s jeho stálými hosty – akciovým investorem Michalem Semotanem, který od září působí ve skupině PPF, a Filipem Kejlou ze společnosti Next Wealth.
Témat k debatě mají víc než dost. Technologický index Nasdaq 100 minulý čtvrtek ztratil přes šest procent, nejvíc od března 2020, a polovodičové firmy odepsaly ještě dvakrát víc. Investory mimo jiné vyděsila představa, že demokraté po volebním úspěchu přitlačí na regulaci datových center klíčových pro rozvoj AI. Semotan s Kejlou proto na pódiu proberou, jestli jde o začátek konce horečky kolem umělé inteligence, nebo jen o vychladnutí před dalším růstem.
Na stole bude i vstup Anthropicu na burzu. Tvůrce modelů Claude byl naposledy oceněn na 965 miliard dolarů, v přepočtu asi 21 bilionů korun, a z trhu chce podle médií získat až 100 miliard dolarů. Jenže čím dál víc indicií ukazuje, že to jsou asi přehnané ambice. Přijde tedy řeč i na to, jestli má smysl do takové emise jít. Nebo na kauzu Nvidie, jejíž šéf Jensen Huang se podle amerických tajných služeb stal terčem čínské špionky. Pro firmu, na které stojí celý AI boom, nejde o drobnost.
Ceny akcií navíc čím dál víc ovlivňují centrální banky. Česká národní banka minulý čtvrtek zvedla základní sazbu na čtyři procenta, letos už podruhé, a americký Fed se chystá ke stejnému kroku v prosinci. Evropská centrální banka tak už učinila.
Semotan s Kejlou ale nebudou zdaleka jediní investiční experti, kteří v úterý na Money Makeru, vystoupí. Představí se tam také hlavní ekonom XTB Pavel Peterka, který se na pódiu potká se známou portfolio manažerkou a podcasterkou Annou Píchovou. Šéf investic Air Bank Petr Žabža, jenž na kapitálových trzích působí od 90. let, zase pohovoří o tématu finanční longevity. Svůj pohled na svět investic a jak v rozbouřených dobách obstát představí také tajemný finfluencer a investor Nic Nevím.
Celkem na dvou scénách Money Makeru vystoupí přes 60 řečníků. Vedle investic se budeme věnovat také budování značky a osobnímu rozvoji a samozřejmě klasickému byznysu. Mluvit budou mimo jiné zakladatelka Zásilkovny Simona Kijonková nebo moderátorka Zorka Hejdová. Konference začíná v úterý v deset hodin dopoledne a končí večer v Průmyslovém paláci. Lístky jsou stále ještě k dispozici.