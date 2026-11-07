Zorka Hejdová, Čestmír Strakatý i Duklock. Na Money Makeru prozradí, jak se z osobní značky stává byznys
Část velké konference Money Maker, která se koná 10. listopadu, patří tvůrcům. Jak se dá uživit hudbou, vařením na sítích nebo háčkovanými kabelkami?
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Moderátorka, která z popularity udělala vlastní značku, novinář, kterému za rozhovory platí přes deset tisíc lidí, a youtuber s kanálem blízko milionu odběratelů. Zorka Hejdová, Čestmír Strakatý i Dušan Brachna alias Duklock vystoupí na Maker Stage, jedné ze dvou scén pátého ročníku konference Money Maker. CzechCrunch ji pořádá v úterý 10. listopadu v nově otevřeném Průmyslovém paláci na pražském Výstavišti a počítá se s více než dvěma tisíci návštěvníky. Poslední vstupenky si můžete koupit na webu konference.
Maker Stage bude celý den patřit tvůrcům, umělcům a lidem, kteří ze své tvorby postavili byznys. Dopoledne ji otevře pianista Jan Veselý, který má stálou scénu v Lobkovickém paláci na Pražském hradě a připravoval hudební koncepty pro značky jako Prada, Valentino, Chanel nebo Ferrari. Vysvětlí, jestli se dá uživit hudbou. Krátce po něm vystoupí Aneta Martinek, spoluzakladatelka vzdělávací platformy #HolkyzMarketingu, s tím, co drží pohromadě komunitu tisíců lidí.
V poledne přijde na řadu Duklock. Slovenský youtuber tvoří od roku 2012 a jeho hlavní kanál sleduje téměř milion lidí. Postupně se z něj stal i podnikatel: vybudoval merch značku Ale Čau a spoluzaložil ochucenou vodu Qapka, která v září překonala pět milionů prodaných plechovek. Tržby Qapky jsou podle Brachny osmkrát vyšší než loni a pohybují se v desítkách milionů korun. Na Money Makeru bude v rozhovoru mluvit o svém příběhu i byznysu, návštěvníci tam Qapku budou moct ochutnat.
Zorka Hejdová přijde se svým manželem Mírou Hejdou, který stojí za společností Living Media s projekty TVbydlení a TVarchitect. Budou mluvit o tom, jak budovat kariéru a osobní značku a najít si přitom čas na rodinu. Ve dvojici vystoupí i moderátorka ČT24 Adéla Šponerová se svým partnerem, sklářem Lukášem Novákem. Šponerová přešla z módního PR do zpravodajství a podle ní si dnes i novináři musí budovat vlastní značku. Společně poradí, jak se naučit prodávat vlastní práci.
Čestmír Strakatý se proslavil podcastem Prostor X časopisu Reflex. Po odchodu z mediálního domu CNC spustil v roce 2022 vlastní podcast Čestmír, který si na platformě Herohero předplácí přes deset tisíc lidí. Na Money Makeru vysvětlí, jak se dnes dá vydělávat na novinařině. O YouTube jako byznysu budou mluvit bratři Petr a Jirka Královi, zakladatelé agentury Socialpark, která dělá kampaně pro Netflix, HBO nebo Alzu. Jirka, jehož herní kanál kdysi překonal milion odběratelů, nedávno popisoval, že vydělávat na YouTube je dnes snazší.
Odpoledne přijdou dvě velká jména z hudby a sociálních sítí. Influencerka Bé Hà Nguyen, kterou na Instagramu, YouTube a TikToku sleduje dohromady bezmála 1,5 milionu lidí, v roce 2023 spustila šperkařskou značku Vàng a loni přidala nehtové studio. Popíše, proč být influencerkou dnes nestačí. DJ a producent NobodyListen, jehož hudba nasbírala desítky milionů přehrání, ukáže, jak se z Česka prosadit u globálních značek, jako jsou Louis Vuitton nebo Dior, se kterými spolupracoval.
Na Maker Stage nebude chybět ani fotbal. Youtuber Mich Sako, jehož kanál odebírá přes 325 tisíc lidí, prodal tisíce dresů klubu, který existuje jen ve videohře. Fanoušci příběh ovlivňují nákupem skutečných dresů, protože peníze z nich plní virtuální klubovou pokladnu. Na merchandisingu loni utržil kolem 13 milionů korun, víc než na samotném YouTube. Vystoupí s bývalým kapitánem reprezentace Bořkem Dočkalem, jehož health club Day1 je novým hlavním partnerem Mich Sako FC.
Manželé Alexandra Steklík Monhart a Daniel Steklík začínali s koženými batohy, dnes je navrhují i pro Porsche a prodávají vlastní parfémy. Na Money Makeru popíšou, jak skloubit společný život a podnikání. Petr Leitgeb představí příběh značky Mauglí, která začala u řemeslné zmrzliny a dnes prodává i sirupy nebo dětské oblečení. Natálie Marie Vlčková z háčkování při studiu práv postavila značku Adolphinata, která vyrábí stovky kabelek měsíčně.
Vystoupí také food blogeři Adam a Dorota Rundusovi, autoři kuchařky Smash-ba, kteří ukážou, jak se z vaření na sítích stává byznys. Kateřina Ferbyová, majitelka kavárny v pronajaté autobusové zastávce v Pasohlávkách, loni otevřela druhý podnik Terakota a na brněnských vánočních trzích postavila patrový stánek se svařákem. Bude mluvit o tom, jak chtít víc a nezbláznit se z toho. Lubo Smid, spoluzakladatel vývojářského studia STRV, popíše, jak na dva měsíce pustil firmu z ruky a přejel na kole Ameriku.
Mezi přednáškami o tvorbě se program na Maker Stage věnuje i zdraví. Mentální kouč Vít Schlesinger, který pracuje s tenistou Jiřím Lehečkou nebo fotbalovým kapitánem Ladislavem Krejčím, bude mluvit o vnitřní svobodě. Lékařka Kateřina Šédová, zakladatelka neziskovky Loono, se zaměří na to, co opravdu prodlužuje život. Na hlavní Money Stage mezitím vystoupí mimo jiné guvernér ČNB Aleš Michl, Marek Dospiva z Penty, Simona Kijonková nebo Petr Čech.
Money Maker 2026 prakticky
- Kdy a kde: úterý 10. listopadu, Průmyslový palác na Výstavišti Praha. Dveře se otevírají v 9:00, program začíná v 10:05 a končí kolem šesté večer, pak následuje afterparty.
- Program: dvě scény (Money a Maker), 38 přednášek a jedenáct workshopů, experience zóna a networking.
- Workshopy: registrace přes eventovou aplikaci, držitelé Business vstupenek mají přednost.
- Vstupenky: Standard za 4 590 korun, Double pro dva za 7 690 korun, s kódem LASTCHANCE20 do neděle 8. listopadu o 20 % levněji. Business vstupenky jsou vyprodané.
- Na místě se platí jen kartou. U Výstaviště je placené parkoviště, pořadatelé doporučují přijet MHD.
- Kompletní program a vstupenky najdete na webu konference.
Money Maker bude jednou z prvních velkých akcí v obnoveném Průmyslovém paláci, který se po požáru v roce 2008 a rekonstrukci za zhruba tři miliardy korun letos na podzim znovu otevřel veřejnosti. Loňský ročník v Nové Spirále byl vyprodaný a navštívilo ho přes 1 100 lidí. Letos kromě přednášek a workshopů čeká návštěvníky experience zóna s více než dvaceti vystavovateli z technologií, gastronomie i luxusního zboží. Programem provedou Luboš Kreč, Ondřej Holzman, Evelína Beníšková, Václav Kinský a Natálie Málcová.
Konference se koná celý den v úterý 10. listopadu a vstupenky jsou stále v prodeji. Standardní stojí 4 590 korun, dvojice vstupenek ve variantě Double 7 690 korun, samotná afterparty od 18:30 pak 3 500 korun. Do neděle 8. listopadu jsou s kódem LASTCHANCE20 o 20 procent levnější. Šanci na volný vstup dává i hra Money Maker Game, jejíž poslední kolo končí v neděli ve 20 hodin. Hlavními partnery Money Makeru jsou společnosti Albia, Contera, Fidurock, Invity, Natland, OPC a XTB.