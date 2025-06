Začínal trháním lístků v opeře, pak svou firmu dovedl k miliardám. Teď vstupuje na pražskou burzu

Uložit 0

V sedmnácti letech měl první práci, když u vstupu do Státní opery trhal vstupenky návštěvníků. Držitel vysokoškolského titulu z Policejní akademie Matěj Bárta původně nechtěl podnikat, nakonec však z rodinného byznysu vybudoval výrazného regionálního hráče na poli tzv. facility managementu. Skupina M2C na třinácti trzích zaměstnává 8,5 tisíce lidí, dosahuje tržeb ve výši 4,5 miliardy korun a aktuálně je v procesu úvodní nabídky akcií, s nimiž se bude obchodovat na pražské burze.

„Rozhodně jsem nikdy nepředpokládal, že budu majitelem firmy na burze. Moje původní ambice byly úplně jiné,“ přiznává Bárta pro CzechCrunch. Jako mladík se v devadesátých letech nedostal na vysněnou vysokou školu, proto nastoupil na zmíněnou Policejní akademii. K tomu ale jako brigádník začal pracovat pro bezpečnostní agenturu ABL.

„Postupně jsem si to zespoda ve firmě vyšlapal,“ pokračuje dnes šestačtyřicetiletý podnikatel. ABL tehdy rozběhl jeho bratr Vít Bárta, pozdější ministr vnitra a sponzor strany Věci veřejné. Ten kvůli svému politickému angažmá nakonec z firmy odešel a svůj podíl v roce 2010 prodal právě Matěji Bártovi a jeho manželce Stanislavě, kteří ji vlastní v poměru 90 ku 10. A ze společnosti se postupně stala Mark2 Corporation.

Foto: M2C Spolumajitel M2C Matěj Bárta

Na kolik jej odkup rodinného byznysu vyšel, ani teď Matěj Bárta nesděluje. „Nejsem si jistý, jestli to vůbec můžu komentovat,“ reaguje na dotaz o detailech transakce. „Každopádně jedna věc jsou oficiální změny vlastníků a druhá věc to, že jsem firmu řídil už několik let předtím.“ Právě pod jeho vedením se M2C vypracovala mezi největší hráče svého oboru. Kromě rebrandingu větší změny souvisely s reorganizací celé struktury firmy, důležitým rozhodnutím bylo rozkročit se i za hranice domovského trhu.

„Bylo to náročné, museli jsme překročit pomyslný Rubikon a z malé české firmy se dostat do evropského prostoru,“ vzpomíná Bárta na období kolem roku 2008. „Viděli jsme, že i řada našich zákazníků postupuje do dalších zemí. Říkali jsme si, proč tuto příležitost nevyužít a nejít s nimi.“

Miliardová skupina

Ve snaze posílit byznys M2C zároveň padlo rozhodnutí rozšířit její záběr i mimo segment s relativně nízkými maržemi jako úklid a ostraha budov. V posledních letech proto hodně investuje do vývoje softwaru i automatizace, koupila také vývojářské studio Good Sailors zakladatele Filipa Molčana, jenž nyní inovace skupiny vede. Tu pak doplňuje společnost Innovis, stojící za vývojem chytrých řešení pro správu budov.

I díky tomu skupina aktuálně působí na třinácti trzích v regionu střední a východní Evropy, kde zaměstnává přes 8 500 lidí. Její tržby za rok 2024 dosáhly 4,49 miliardy korun s meziročním růstem o 22 procent. Výrazně se zlepšil i čistý zisk, který stoupl z předloňských 15 milionů na 86 milionů v minulém roce.

Bárta ale uznává, že za hranicemi má ještě hodně práce. Byznys skupiny se totiž pořád silně opírá o výkon českého a slovenského trhu, které dohromady stojí za 88 procenty příjmů. Společně s Polskem se tento podíl navýší na 95 procent, zbylé země tak tvoří jen necelých pět procent. A aby svůj byznys M2C nakopla dál, rozhodla se vstoupit na pražskou burzu.

V rámci úvodní nabídky akcií (IPO), která probíhá od 2. do 16. června, investorům nabízí 800 tisíc akcií v cenovém rozpětí 250 až 300 korun. Celkem tak chce získat 200 až 240 milionů s oceněním na úrovni 955 milionů až 1,15 miliardy. Obchodovat by se mělo s přibližně pětinovým podílem firmy, po úpisu má Bártovi náležet 71,15 procenta hlasovacích práv, Stanislavě Bártové pak 7,91 procenta.

Foto: M2C E-recepční od M2C

Jako první obchodní den byl stanoven 20. červen, s M2C se bude obchodovat na parketu Start pražské burzy, který je určen zejména pro menší společnosti. Zařadí se tak po bok společností jako například Pilulka, e-shop Bezvavlasy či výrobce městského mobiliáře mmcité. Jak popisuje Bárta, získané peníze chce M2C využít v několika základních oblastech: 140 milionů na akvizice technologických firem, 50 milionů na vývoj a rozvoj softwaru a 80 milionů do vybudování technologických hubů na Blízkém východě a ve Spojených státech.

Rozhodnutí vstupovat na burzu v době, kdy i kvůli americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi globální trhy prochází většími turbulencemi, se přitom může zdát neintuitivní. Ostatně například švédská Klarna plánované IPO přehodnotila a prozatím odložila. „Jak se říká, správný čas nenastane nikdy,“ komentuje Bárta.

Koncept work-life balance je pro mě těžko uchopitelný, hodně času trávím pracovními aktivitami.

„Samozřejmě jsme sami překvapení z toho, co se ve světě aktuálně děje. Musíte si ale uvědomit, že proces vstupu na burzu není otázkou dnů nebo týdnů, ale měsíců a let. Přípravy jsme rozběhli mnohem dřív, než Trump nastoupil do své funkce,“ pokračuje Bárta, jenž kromě financí potřebných na další rozvoj firmy vnímá vstup na burzu i jako motivační nástroj pro zaměstnance, kteří v M2C získají podíl.

Při ohlédnutí za celou kariérou pak přiznává, že největší osobní výzvou bylo skloubit soukromý a pracovní život. „Během té doby mi dospěla dcera a zažil jsem období, kdy jsem některé důležité momenty musel vynechat,“ přiznává. Radu, jak by se to dalo zlepšit, ale nemá: „Maximálně se roztrhat nejvíc, co to jde.“

Sám sebe označuje jako starou generaci podnikatelů. „Koncept work-life balance je pro mě těžko uchopitelný, hodně času trávím pracovními aktivitami,“ říká. Když ale potřebuje hlavu rychle vypnout, sedne na kolo, na delší oddych mu pak slouží lodě a letadla. „Kapitánské zkoušky mám, pilotní snad v blízké době dodělám.“

Jakou má pak Bárta dlouhodobou vizi? „Nejsem typ člověka, který by měl proklamace, že za třicet let bude firma od Austrálie až po Antarktidu. Na byznys koukám s velkou pokorou a jsme rádi za to, že jsme tam, kde jsme. Základním faktorem je, že pořád chceme doručovat zákazníkům kvalitu, na kterou jsou zvyklí. Nechceme jít cestou rychlého růstu, chceme firmu stavět krok po kroku,“ uzavírá.