Český fond přehodnotil, jaké výsledky očekává od startupů. Místo prudkého růstu a miliard hledá zisk
Druhý fond PurposeTech chce podporovat startupy ve zdravotnictví tak, aby jejich první investiční kolo mohlo být i tím posledním.
Necelých šedesát milionů korun měl na to, aby vybudoval první portfolio a ověřil svou investiční tezi. Tyto prostředky má již český fond PurposeTech téměř rozinvestované a teď chystá další vlnu. Ve svém druhém fondu pod novým názvem PT Capital o velikosti 240 milionů korun pole působnosti zúží. Předtím se totiž zaměřoval na startupy z oblasti zdraví, vzdělávání a udržitelnosti, jak ale zakladatel fondu Zdeněk Fred Fous zjistil, v těchto segmentech úplně neplatí tradiční mechanika venture kapitálu. Představuje proto i novou investiční strategii.
„Neříkám, že model tradičního venture kapitálu je chybný, některé obory v podmínkách fragmentovaných evropských trhů ale fungují podle jiných pravidel,“ vysvětluje Fous s odkazem na oblast tzv. healthtechu, tedy technologií ve zdravotnictví. Firmy s tímto zaměřením podle něj rostou hlavně díky dlouhodobé důvěře, validaci a systémové integraci.
„To vše nahrává dlouhodobým a postupným pokrokům namísto exponenciálních růstových křivek,“ doplňuje Fous, podle kterého tento nesoulad vytváří slepé místo, které běžné venture kapitálové fondy přehlíží. „Začínající healthtech firmy se silnými týmy a ziskovou jednotkovou ekonomikou jsou často přehlíženy, protože nezapadají do narativů o hyper růstu,“ vysvětluje. Právě na takové projekty se teď chce Fous se svým fondem zaměřit.
Čtyřicetiletý Zdeněk Fred Fous během posledních dvaceti let založil či spoluzaložil šest firem: dvě z nich prodal, jedna zatím funguje a ostatní zařízl. Všechny ale měly společnou jednu věc – a to širší společenský dopad. PurposeTech rozjel v roce 2022 s Petrem Vítkem, mimo jiné spoluzakladatelem sítě coworkingů Impact Hub a fondu Tilia Impact Ventures, a od asi dvacítky investorů získali necelých šedesát milionů korun, které od podzimu 2023 postupně investují.
Během posledních dvou a půl let ve fondu analyzovali tři tisíce startupů a zainvestovali zatím jedenáct z nich jako například eNOugh nebo Tingit. Sedmdesát procent jich působí právě v healthtechu. „Každý rok jsme viděli několik desítek firem, které byly v mnoha ohledech investičně hodně zajímavé, ale nebyly kvůli omezenému potenciálu růstu pro nás jako venture kapitálový fond investovatelné,“ popisuje Fous.
Maximální velikost nového fondu PT Capital je deset milionů eur, tedy 240 milionů korun, přičemž první čtyři miliony eur má začít investovat během letošního podzimu a zbytek prostředků od investorů získat v následujících osmnácti měsících. Jednu společnost se fond chystá podpořit částkou kolem půl až jednoho milionu eur u valuace pohybující se v průměru kolem dvou až tří milionů eur.
„Chceme být alternativa financování venture kapitálem. Celý přístup stavíme na brzké profitabilitě, a tím pádem finanční stabilitě. Plánujeme vybudovat portfolio, které nám za šest let bude generovat okolo čtyř milionů eur volného cash flow a to následně budeme exitovat jako aktiva generující hotovost,“ vysvětluje Fous.
Startupy zainvestujeme v prvním kole a počítáme s tím, že může být také posledním.
Ve své podstatě je tak strategie PT Capital blízká tzv. seedstrappingu, tedy formě financování, kde stačí jedna větší investice na to, aby firma dosáhla dostatečné velikosti, obsadila dostatečnou část trhu a následně se stala profitabilní. Takovým způsobem u nás funguje například také fond Flying Founders.
„Startupy zainvestujeme v prvním kole a počítáme s tím, že může být také posledním. Když se jim bude dařit, mohou samozřejmě uzavřít i další investice. Ale pro nás je klíčové vidět jasnou cestu k profitabilitě a finanční stabilitě, aby se do tří let dostaly do černých čísel a byly schopny žít i růst organicky,“ přibližuje Fous.
Ten také věří, že novému fondu do karet hraje i měnící se trh, na němž umělá inteligence výrazně snižuje náklady a podnikatelům umožňuje jednodušeji a levněji vytvářet fungující řešení. „Zároveň se pacienti stále více chovají jako běžní spotřebitelé: výdaje z vlastní kapsy představují už 15 až 20 procent výdajů na zdravotní péči, což urychluje poptávku po digitálních, preventivních a spotřebitelsky orientovaných řešeních. Tlak stárnoucí populace na systémy zdravotní péče, raketový růst nákladů na chronická onemocnění a nedostatek doktorů a sester nutí systém k širšímu přijetí technologií,“ vyjmenovává Fous.
Aby fond naplno využil příležitosti, rozšířil také svůj tým. PT Capital již má jedenáct členů, často experty z různých oblastí. Jako partner byl nedávno oznámen profesor Shafi Ahmed, londýnský chirurg s více než třicetiletou praxí, často označovaný za futurologa. „Dělal chirurgické zákroky v rozšířené a virtuální realitě už tehdy, kdy se to většině lidí zdálo jako sci-fi,“ komentuje Fous. Další personální posilou je pak například Claudia von Hammerstein, partnerka konzultační společnosti McKinsey. V týmu druhého fondu pokračuje také Tomáš Šebek, jenž nedávno oznámil stamilionový prodej uLekáře.cz.