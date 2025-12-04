Další exit. Čeští investoři prodali byznys se řemeslníky, aby se mohli soustředit na větší projekty
Investiční skupina Pale Fire Capital po devíti letech prodala svůj podíl ve službě Poptávej.cz. Jde o transakci za desítky milionů.
Investiční skupina Pale Fire Capital, za níž stojí Jan Barta, Dušan Šenkypl, David Holý a Petr Krajíček, prodává společnost iForo provozující online portál Poptávej.cz. Kupcem je investiční společnost Genesis Capital prostřednictvím svého fondu Genesis Growth Equity Fund I. Podle informací CzechCrunche se hodnota transakce pohybuje v řádu vyšších desítek milionů korun. Jde o další krok v dlouhodobé strategii Pale Fire Capital, které se chce více soustředit na větší technologické projekty s globálním dosahem.
Poptávej.cz patří mezi nejvýznamnější české platformy pro zprostředkování služeb firem a řemeslníků. Od svého založení v roce 2014 Jakubem Sklenářem vyrostla ve významného hráče na trhu, který spojuje spotřebitele s ověřenými dodavateli napříč obory od stavebnictví až po domácí služby. Za dobu fungování služby firmy využilo přes 750 tisíc zákazníků. Pale Fire Capital do ní vstoupilo jako investor v roce 2016.
„Posledních deset let jsme s Jakubem Sklenářem a jeho týmem intenzivně investovali do technologie, značky i komunity. Poptávej.cz rostlo dvoucifernými čísly a nyní dosáhlo stavu, kdy má kritickou masu poptávajících i dodavatelů a vysokou spokojenost obou skupin uživatelů,“ říká partner Pale Fire Capital David Holý. Podle něj je nyní správný okamžik předat projekt partnerovi připravenému posunout službu na další úroveň.
Pro Pale Fire Capital, které v roce 2024 utržilo téměř 4,9 miliardy korun s čistým ziskem 414 milionů korun, jde o další exit po nedávném prodeji datové firmy Semantic Visions fondu Behind Investments. „Je to další krok, který nám v PFC umožňuje více se soustředit na růst našich společností s globální komunitou klientů,“ dodává Holý.
Ve svém portfoliu má skupina dále například americký slevový portál Groupon, který z pozice největšího akcionáře v čele se CEO Dušanem Šenkyplem oživuje, polský srovnávač dovolených Fly.pl, cykloaplikaci Rouvy, startup Itrinity nebo portál Aukro. Vedle toho pod vedením Jana Barty investuje na kapitálových trzích, kde drží velké pozice také třeba v českém Eurowagu nebo ovocnářské značce Dole.
Společnost iForo za rok 2023 vykázala zisk 9,5 milionu korun. Novější finanční výsledky nejsou k dispozici. Zakladatel iFora Jakub Sklenář si v ní ponechává minoritní podíl a bude ji nadále exekutivně řídit. „Naše služby za dobu fungování využilo přes 750 tisíc zákazníků. Jsme hrdí na to, že jsme v segmentu, který byl reputačně komplikovaný, vytvořili vysoce důvěryhodný nástroj pro individuální klienty, firmy i řemeslníky napříč Českem,“ uvádí Sklenář.
Pro kupující společnost Genesis Capital představuje akvizice Poptávej.cz významný krok k plnému zainvestování fondu Genesis Growth Equity Fund I (GGEF I), zatímco skupina dokončuje přípravu nového fondu GGEF II. „Poptávej.cz v posledních letech úctyhodně vyrostlo, ale stále má významný potenciál dynamického růstu v dalších letech. Těšíme se na spolupráci s Jakubem a jeho týmem při rozvíjení a hledání dalších rozvojových aktivit,“ říká partner Genesis Capital Growth Radim Jasek.
Nedávno provedl Genesis Capital na českém trhu ještě jinou, daleko větší akvizici, když prostřednictvím svého fondu Genesis Private Equity Fund V koupil většinový podíl v českém slevovém a zážitkovém portálu Slevomat od britské Secret Escapes. Do této transakce se investičně zapojil také management Slevomatu v čele s výkonným ředitelem Tomášem Bravermanem a family office jedné z nejbohatších Češek Jitky Cechlové Komárkové. Celá skupina Slevomat Group za rok 2024 dosáhla obratu necelých pět miliard korun.