Fenomén Lego. I díky dospělým stavitelům, květinám z kostiček a Formuli 1 vydělalo rekordních 54 miliard
Dánský výrobce hraček loni překonal očekávání a vykázal rekordní výsledky. Pomohly mu licencované řady i rostoucí komunita dospělých stavitelů.
Lego v roce 2025 potvrdilo roli nezastavitelného lídra světového hračkářského průmyslu. Zatímco globální trh s hračkami rostl o sedm procent, dánský výrobce populární kostičkové stavebnice v prodejích vyskočil o šestnáct procent. Celkové tržby společnosti dosáhly 83,5 miliardy dánských korun, což je v aktuálním přepočtu přes 270 miliard českých korun. Největší portfolio v historii firmy stále více oslovuje i dospělé stavitele, boduje také díky četným spolupracím s populárními značkami.
Ekonomické ukazatele společnosti vykázaly dvouciferný růst ve všech sledovaných kategoriích. Provozní zisk se zvýšil o 18 procent na 22 miliard dánských korun (přes 71 miliard českých korun). Čistý zisk pak vyskočil o 21 procent na 16,7 miliardy dánských korun (přes 54 miliard českých korun). Výsledky podpořila především efektivní výroba a silná poptávka v západní Evropě a Americe.
Klíčem k úspěchu bylo dosud největší portfolio, které loni Lego uvedlo na trh. Čítalo přes 860 produktů, z nichž téměř polovina byla úplnými novinkami. Mezi nejpopulárnější řady patří stálice jako Star Wars a Technic, ale zařadil se sem také stále rostoucí fenomén Botanicals, tedy květiny z kostek. Obrovský zájem vyvolalo nové partnerství s Formulí 1, v rámci které Lego představuje nejen nové stavebnice, naposledy helmy pilotů stáje Ferrari, ale v čele s českým týmem postavilo i reálné formule, s nimiž vyjeli piloti F1 loni v Miami.
Důležitou roli v rekordních číslech hrají dospělí, pro které se vžil termín „kidults“, z anglických slov kids a adults. Podle stanice CNBC začalo Lego pro tuto skupinu tvořit produkty mnohem dříve než ostatní hráči na trhu. Dospělí dnes tvoří 25 až 30 procent celosvětových prodejů hraček. Šéf Lega Niels Christiansen pro CNBC potvrdil, že se firma trefuje do specifických vášní fanoušků, jako je umění či architektura. Jednou z bran do světa dánských kostiček je i digitální prostor, kde spolupracuje s populární hrou Fortnite.
Další „tajnou zbraní“ Lega je podle CNBC extrémně efektivní dodavatelský řetězec. Firma strategicky vyrábí produkty co nejblíže koncovým trhům, aby eliminovala logistická rizika. Mexiko zásobuje Ameriku, maďarská továrna Evropu a Blízký východ a nový závod ve Vietnamu obsluhuje Asii. Tato decentralizace umožňuje firmě reagovat na regionální trendy mnohem rychleji než konkurence, jejíž výroba je často koncentrovaná v jediném regionu, typicky v Číně.
Pro české prostředí jsou výsledky dánského giganta zásadní i díky továrně v Kladně. Jde o jeden z největších výrobních a distribučních uzlů skupiny na světě, který se specializuje na dekorování, sestavování a balení kostek. Kladenský závod zaměstnává tisíce lidí a hraje klíčovou roli v globální logistice firmy. Navíc tu vzniká řada speciálních obřích stavebnic, které se pak dostávají do celého světa. Naposledy se u Pražského hradu objevila obří svatováclavská koruna ze 128 tisíc kostek.
Výhled na rok 2026 zůstává optimistický, byť Lego očekává mírnější růst v jednotkách procent. Chystají se velké novinky, jako je technologie Smart Brick, která přinese vůbec první chytrou kostku, nebo licencované řady Pokémon a Zelda. „Máme silnou dynamiku, která pokračuje i do letošního roku. Cítíme se dobře ohledně růstu nad rámec už tak rekordního roku 2025,“ dodal šéf Lega Niels Christiansen pro stanici CNBC. Firma také letos na podzim otevře další oficiální prodejnu v centru Prahy.
Dánové loni rovněž výrazně investovali do udržitelnosti. Výdaje v této oblasti vzrostly o pětinu a Lego se přiblížilo cíli nahradit plasty z fosilních paliv. Podíl obnovitelných a recyklovaných materiálů v nakoupených surovinách dosáhl 52 procent, což je skok oproti 33 procentům z předchozího roku. I přes nárůst tržeb o téměř 30 procent za poslední tři roky se Legu daří držet emise skleníkových plynů na stabilní úrovni díky masivním investicím do solární a geotermální energie.