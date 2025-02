Inovace? Žádný problém. Češi propojují byznys a vědu, pomohli Rouvy i Prazdroji, zaujali Světovou banku

Jenže jenom to by bylo příliš jednoduché. „Tahle fáze je až taková třešnička na dortu. Rouvy jasně vědělo, co mu chybí, a jen potřebovalo někoho, kdo to dodá. Dělali jsme pro ně klasický technologický skauting. To ale nastává v menšině případů,“ vysvětluje Nosek. Že má jeho tým nebývale dobrý přehled o tom, co se děje v technologicky zaměřených českých vědeckých pracovištích, kdo na nich působí, jaké nápady tam vznikají a mohly by vzniknout, je totiž jen část know-how Unica.

Když komplexní, tak komplexní

Ta další spočívá v tom, že ho tvoří tým silných analytiků, kteří se dokáží poprat s téměř jakýmkoliv úkolem. Třeba když je po cyklistickém trenažéru osloví s žádostí o radu firma na výrobu srdcovek na vlakové koleje nebo Plzeňský Prazdroj. Pokud se předmět její žádosti týká technologií, dokáží si s ním díky svým postupům poradit a přijít s možnými návrhy, jak by se daný klient mohl posunout.

„Typicky jde o situace, kdy daná firma cítí, že narazila na nějakou zeď a potřebuje ji překonat, možná by to zvládla sama, my to ale umíme výrazně urychlit a taky přinášíme pohled zvenčí,“ popisuje Nosek s tím, že se často stává, že během několika týdnů, které jeho lidé u klientů tráví, přijdou na to, že opravdová výzva je někde jinde, než kde si daná firma myslela. I to je inovační poradenství.

A taky je to pořád jen další část toho, co Unico dělá, protože jeho misí je pomáhat i z druhé strany, tedy ne jen dodávat inovace do už zavedených podniků, ale taky dobrým nápadům z univerzit pomáhat k vlastnímu byznysu. Dobře se tak vyzná i v raném startupovém ekosystému, hlavně v tom, kterému se říká deep tech.

Foto: Jakub Šmakal Nosek s Kadlecem se znají už ze svého univerzitního působení

„Na univerzitách vzniká spousta úžasných nápadů, které si zaslouží dostat se dál, na druhou stranu, že vymyslíte něco, co technologicky funguje lépe než aktuální řešení, nutně neznamená, že o to bude zájem,“ říká Nosek a uvádí tím další balík činností své firmy – pro potenciální byznysové kandidáty zjišťuje, jestli by o jejich nápady byl na trhu zájem, tedy takzvaný product market fit. Případně pomáhá se zakládáním startupů a jelikož spolupracuje i s fondy, umí jim od nich přihrát investici. A naopak fondům zase poradit, kam má podle nich smysl peníze vkládat, a kam ne. Už chápete ten Noskův důraz na komplexnost?

Jeho tým ale dokáže také zajistit i posouzení patentního práva a možností duševního vlastnictví. „Ono je to pořád vlastně to samé, jen z mnoha úhlů pohledu,“ říká k tomu třiačtyřicetiletý podnikatel. Některou z jeho služeb využila už slušná řádka známých českých firem a startupů, ne o všech ale může Unico veřejně mluvit. „Inovace jsou citlivá věc,“ komentuje to věcně Nosek.

Z těch, které jmenovat může, jde například i o vířivkové impérium Usspa Kateřiny Kadlecové, českého tvůrce softwaru Ysoft, celosvětově úspěšné vinylové zjevení GZ Media, průkopníka českého kultivovaného masa Mewery, biotechnologickou skupinu BioVendor, výrobce dronů Dronetag, letecké navigátory z Era nebo pojišťovací projekt Raincoat. Jeho lidé ale spolupracovali i se Škoda Auto nebo zmíněným Prazdrojem.

Mezi jeho zákazníky je ale i Technologická agentura ČR, která na základě zpráv Unica nastavuje své programy podpory. Světovou banku know-how pražské firmy zase zaujalo natolik, že spolu už šest let pracují na tom, aby jeho expertizu z průniku firem a výzkumu přenesli i do dalších zemí.

Musí to jít přece rychleji

Na začátku Unica, jehož název vznikl spojením prvních písmen slov UNIversity a COmpany a shoda s italským výrazem pro unikání je jen náhodná, byla přitom opravdu hlavně snaha dostat vědecké nápady do praxe. A stáli za ní v roce 2017 dva Vojtěchové. Vedle Noska ještě Vojtěch Kadlec. Znali se z ČVUT, kde pracovali právě v oddělení transferu technologií.

„Viděli jsme, kolik je tam nápadů i možností, ale taky jak složité je dostat je do reálného světa, tak jsme se rozhodli, že tomu pomůžeme,“ vzpomíná Nosek. Ke dvěma Vojtěchům se záhy přidali ještě Pavel Kordík, Stanislav Kuznetsov a Jiří Navrátil a zakladatelská pětice byla kompletní.

Foto: Jakub Šmakal Vojtěch Nosek obdivuje vědu, sám vědec není, má ale doktorát z geografie

Rychle po vzniku firmy přišla i investice od fondu Tensor Ventures a Unico začalo pracovat. A vedle již popsaných služeb budovalo také digitální platformu Experts.AI, v níž postupně soustředilo informace o všech vědcích z Česka, Slovenska a Polska s myšlenkou, že když bude někdo něco potřebovat, zadá do databáze svůj dotaz a ta mu s pomocí umělé inteligence dodá patřičný kontakt.

„A přesně v tomhle modu už nefungujeme,“ směje se Nosek. Loni v listopadu totiž po dvou letech vypořádávání došlo k rozdělení firmy – na konzultantskou část, která dělá všechno, o čem tu už byla řeč, a na Experts.AI. „Došlo nám, že jsme vlastně dvě firmy pod jednou střechou, každá se svým vlastním byznysem i týmem lidí, a tak jsme se dohodli, že se oddělíme i formálně,“ vysvětluje Nosek.

Ten tak v čele Unica stojí opět už jen s Vojtěchem Kadlecem. Zbylí tři parťáci se i nadále starají o Experts.AI. Proces jejich byznysového rozchodu trval dlouho proto, že bylo potřeba vypořádat jak počáteční investici od Tensorů, tak vlastní investice Unica, které vložilo peníze do pěti startupů, jimž pomohlo na svět. A i jména některých z nich – například Entrantu, který měří úroveň biologického stresu organismu, nebo AIffinity, jenž pomocí umělé inteligence navrhuje molekuly pro vývoj léčiv – budete možná znát. Jde totiž o další úspěšné projekty.

Děláme pořád vlastně to samé, jen z mnoha úhlů pohledu.

„Vlastně by se dalo říct, že jsme byli taková kovářova kobyla,“ říká Nosek s tím, že se z Unica stále více stává ona analytická skupina, která dokáže firmám poradit, kde jsou jejich slabiny nebo vnitřní překážky a co s nimi dělat či chcete-li, jak se inovovat.

„Když jsme tyhle naše postupy aplikovali sami na sebe, došlo nám, že naše původní představa o tom, co potřebujeme, neodpovídá realitě,“ směje se už zase Nosek, který tak udělal onu častou chybu, na kterou své klienty upozorňuje. Do nového roku proto jeho firma vstoupila coby desetičlenná a s obratem, který se pohybuje kolem patnácti milionů. V pořadníku už má ale dohodnuté spolupráce na několik měsíců dopředu a slibně se rozvíjí i její zahraniční aktivity.

Na těch spolupracuje se Světovou bankou, a i díky ní otevřelo svou první zahraniční „pobočku“. Tu najdete v Chorvatsku a tvoří ji zatím jen jeden zaměstnanec a stůl v záhřebském coworkingu, Nosek je z toho ale nadšený. „Inovativnost je nositelem ekonomické síly a někdo to chápe víc, někdo míň. Česko zatím spíše míň, ale už se to začíná měnit, zato v Chorvatsku už jdou inovacím opravdu naproti,“ věří.

Vedle Chorvatska a Česka působí Unico také v Polsku a ve Slovinsku, dříve mělo aktivity například i v Etiopii nebo Gruzii, od té ale v poslední době kvůli politické situaci upustilo. Obecně však své šance vidí Nosek spíš na východ či jih od Česka. „Z prostého důvodu, inovace jsou strategická záležitost a nepustíte k nim jen tak někoho. Zkoušeli jsme proniknout například do Německa, ale narazili jsme na to, že jsme pro tamní firmy jako Češi nebyli důvěryhodní. Ve střední a východní Evropě to je ale úplně naopak,“ popisuje Nosek. Kam se jeho firma ještě vydá, je mu ale nakonec vlastně tak trochu jedno. Komplexní problémy a úkoly k řešení jsou totiž všude.