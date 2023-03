Nového Supermana bez Henryho Cavilla natočí tvůrce Strážců galaxie James Gunn. Oznámil i datum premiéry

DC Studios to s filmováním giganticky populárních komiksů nemají snadné. Marvel je v průměru o hodně kroků napřed, byť poslední dobou to ani u něj není tak slavné. Superman, Batman a spol. se avengerovskou ságu na plátnech pokusili příliš rychle dohnat bez postupného marvelovského budování základů. Ani nejnovější přírůstek do portfolia filmů podle komiksů značky DC stav úplně neuklidňuje – ale oznámený Superman: Legacy spolu s částečným restartem filmového univerza nese i velký příslib.

Nový film nenaváže na Muže z oceli ani na snímek Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti, v nichž si nejmocnějšího hrdinu zahrál Henry Cavill, ale bude pohledem na Supermanovy počátky. To je možná ta méně pozitivní zpráva pro komiksové fanoušky, kteří třeba doufali v ustálení situace a postupné pokračování a vylepšování nastoleného směru. Ovšem velice příznivá skutečnost naopak je, že režie a scénáře Legacy se ujme James Gunn. Tedy nový spolušéf DC Studios, superhrdinské filmové divize konglomerátu Warner Bros. Discovery.

„Ano, budu režírovat Superman: Legacy, premiéra je 11. července 2025,“ oznámil Gunn, který se otěží DC Studios chopil loni na podzim s Peterem Safranem. Ten se ve vůdčí dvojici zaměřuje na byznysovou a produkční stránku, Gunn je pak kreativním kapitánem projektu. Má k tomu perfektní předpoklady, u konkurenčního Marvelu napsal a režíroval trilogii Strážci galaxie, jejíž třetí díl se v kinech ukáže už v květnu. Mezitím si ale stihl i práci pro DC, když natočil Sebevražedný oddíl. Ten novější a lepší z předloňska.

„Když se datum premiéry dozvěděl můj brácha Matt, tak se rozplakal. Zeptal jsem se ho proč. ‚Brácho, to jsou tátovy narozeniny,‘ odpověděl. Vůbec mi to nedošlo,“ přidal v tweetu emotivní okamžik spojený s oznámením filmu Gunn. „O tátu jsem přišel před třemi roky. Byl to můj nejlepší kamarád. Když jsem byl malý, moc mi nerozuměl, ale podporoval mou lásku ke komiksům i k filmu a tenhle snímek bych bez něj nenatočil,“ dodal.

Vzpomínky na otce jsou tak trochu symbolické, protože Legacy má být příběhem o začátcích kariéry hrdiny z planety Krypton, kterého se ujal lidský pár v kansaském městečku Smallville. Gunn potvrdil, že chystaný snímek nemá ukazovat vyloženě prvotní zrod superhrdiny, jako jsme ho měli možnost vidět třeba v Muži z oceli. Místo toho se má zaměřit na vyrovnání se s mimozemským původem a (ne)obyčejným lidským životem Supermana alias Clarka Kenta.

V hlavní roli se proto neobjeví Henry Cavill, který ikonickou modro-červenou kombinaci oblékal v předchozích filmech DC Studios. Ale jeho náhrada ještě nebyla oznámena. Sám Cavill přitom údajně i kvůli původně chystanému supermanovskému pokračování skončil se Zaklínačem na Netflixu, kde ho od čtvrté série nahradí Liam Hemsworth (bratr Chrise, marvelovského Thora). Jenže pak se v DC rozhodli pro omlazení příběhu i postavy. Cavill nicméně nezahálí, s Amazonem chystají nové filmové univerzum v temné budoucnosti Warhammeru 40 000.

Superman: Legacy má čerpat inspiraci z vynikající komiksové série All-Star Superman, která patří ke kritikou nejoceňovanějším příběhům slavného superhrdiny. Mezi roky 2005 a 2008 vzešla z pera Granta Morrisona, jednoho z nejuznávanějších komiksových scenáristů současnosti, jenž za svou tvorbu už před jedenácti lety obdržel Řád britského impéria. O výtvarnou stránku se postaral Frank Quitely, jehož styl skvěle podtrhuje příběh o tom, co to znamená být (super)hrdinou i dobrým člověkem.

„Superman ve filmu bude ztělesněním pravdy a spravedlnosti. Představuje laskavost ve světě, který laskavost vnímá jako něco zastaralého,“ popsal Gunn stěžejní myšlenku svého filmu. I z ní je silně znát právě zmiňovaná komiksová inspirace. Už dříve také zmínil, že Superman: Legacy má představovat začátek nové éry komiksových snímků s názvem DC Universe, jež má částečně restartovat filmovou tvorbu dosud uváděnou pod značkou DC Extended Universe.

DCU je přímým důsledkem angažování Jamese Gunna, od kterého si Warner Bros. Discovery slibují zopakování přístupu, jenž se vyplatil Marvel Studios. Tam totiž vládne Kevin Feige, jemuž se přisuzuje hlavní role ve vybudování giganticky úspěšného filmového a televizního univerza na motivy marvelovských komiksů. Warneři už podobné plány měli se Zackem Snyderem, ale po vlažném přijetí jeho snímku Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti a neshodách s vedením museli hledat dál.

Snad správného muže našli v Gunnovi i kvůli – vlastně díky – nejistým krokům Marvelu. Ten totiž filmaře odstavil od natáčení Guardians of the Galaxy 3 poté, co se na světlo vytáhly jeho nevhodné vtipy na Twitteru z minulosti. Sice ho posléze ke třetímu dílu komediální akce přizvali zpátky, to už se ale stihl dohodnout s DC na Sebevražedném oddílu a položil základy další spolupráce. Gunn a Safran tak mají s Warner Bros. Discovery smlouvu ještě na tři roky.

Ještě než dojde k lehčímu restartu univerza s novým Supermanem, vyjde několik už dříve oznámených superhrdinských snímků. Právě v těchto dnech se jako kouzlem v kinech objevil druhý Shazam. Už v červnu přiběhne The Flash, který má hrát velkou roli právě v zamíchání časoprostorem a dějovými linkami obnovovaného sdíleného univerza (a objeví se v něm i Michael Keaton coby Batman!). Chystá se i pokračování Aquamana. Mimo tyto propojené příběhy se představí druhý Joker s Joaquinem Phoenixem.

Až po novém Supermanovi pak do kin přiletí i jeho superhrdinský spolupracovník Batman, ani ten ale nemá být součástí DC Universe jako takového. Pokračování velice povedeného snímku z loňského roku je v plánech na třetího října 2025. A opět jej má scenáristicky i režisérsky na starosti Matt Reeves, který netopýřímu muži spolu s hlavním aktérem Robertem Pattinsonem vtiskl trochu emo, trochu realistické, ale především správně komiksové i temné podání.

Už v rámci nové kontinuity se pak mají představit filmy The Authority o morálkou ne zcela svázaných hrdinech, počin o Batmanovi a jeho spojencích The Brave and the Bold, sci-fi akce o Supermanově příbuzné Supergirl: Woman of Tomorrow nebo Swamp Thing s nádechem hororu. Ty v první vlně nové éry filmů podle DC doplní taktéž pětice seriálů.

Animovaní Creature Commandos a hraná série Waller navazují na Sebevražedný oddíl a Peacemakera, neobvyklý pohled na známé hrdiny s maskou a prstenem Green Lanterna nabídnou Lanterns, již mají být superhrdinským Temným případem. Paradise Lost slibuje politické pletichaření v zemi Amazonek před Wonder Woman, Booster Gold sleduje dobrodružství cestovatele časem, který se v minulosti stane hrdinou díky futuristickým technologiím.

Desítka projektů má přitom tvořit jen první chystanou kapitolu nové éry DC Studios v rozmezí zhruba deseti let. Po ní mají přijít další podobně obsáhlá dějství. Až se chce říct, že naplnit veškerá očekávání a dotáhnout do konce jen tuto první fázi velkolepých plánů bude pro Jamese Gunna nadlidský, ba až superhrdinský úkol.